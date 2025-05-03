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Дома в районе Троицк, Россия

6 объектов найдено
Дом в район Троицк, Россия
Дом
район Троицк, Россия
Площадь 900 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 151-351, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Ели к/п (Фоминское). …
$833,841
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Дом 6 комнат в район Троицк, Россия
Дом 6 комнат
район Троицк, Россия
Число комнат 6
Площадь 285 м²
Код объекта в БД Агентства: 119-916, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Ново-Троицкое к/п (Пучк…
$628,402
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Таунхаус 5 комнат в район Троицк, Россия
Таунхаус 5 комнат
район Троицк, Россия
Число комнат 5
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 373-412, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Заречье КП (Троицк). …
$326,286
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Дом 10 комнат в район Троицк, Россия
Дом 10 комнат
район Троицк, Россия
Число комнат 10
Площадь 900 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 581-704, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Творчество КП (Жуковка)…
$2,00 млн
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Дом 10 комнат в Фоминское, Россия
Дом 10 комнат
Фоминское, Россия
Число комнат 10
Площадь 791 м²
Код объекта в БД Агентства: 124-110, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Согласие-2 КП (Фоминско…
$1,08 млн
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Дом 6 комнат в район Троицк, Россия
Дом 6 комнат
район Троицк, Россия
Число комнат 6
Площадь 678 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 341-929, Калужское шоссе, 15 км от МКАД, Витязь к/п (Ватутинки).…
$954,687
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