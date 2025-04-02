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Дома в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия

3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Колтуши, Россия
Дом 4 комнаты
Колтуши, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
Этаж 1/2
От дома Вашей мечты Вас отделяет один звонок. Предложение для ценителей загородной жизни и …
$120,237
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Коттедж 5 комнат в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Коттедж 5 комнат
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/2
Продажа жилого дома в ДНП Манушкино, 20 км. от Санкт-Петербурга. Предложение для ценителей…
$295,171
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Дом 5 комнат в Кирполье, Россия
Дом 5 комнат
Кирполье, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Финский подход в загородном строительстве. Продается дом HONKA 150 кв.м. + терраса 50 кв.м. …
$480,105
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