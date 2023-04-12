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Купить дом в Мазовецком воеводстве, Польша

gmina Wolomin
10
Констанцин-Езёрна гмина
8
gmina Lesznowola
7
gmina Radzymin
6
Воломин
6
gmina Lomianki
5
gmina Nadarzyn
5
Кобылка
5
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683 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Варшава, Польша
Вилла 5 спален
Варшава, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 324 м² Количество этажей 1
€ 852,648
Продаётся историческая вилла 324 кв.м с чудесным садом Варшава, район Ursus, ул. Bolesława Ś…
Вилла 5 спаленв Ломянки, Польша
Вилла 5 спален
Ломянки, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 480 м² Количество этажей 1
€ 769,097
Продаётся стильная вилла 6 комнат 480 кв.м пригород Варшавы г. Łomianki,ул. Stanisława Moniu…
Вилла 5 спаленв Варшава, Польша
Вилла 5 спален
Варшава, Польша
8 Количество комнат 5 ванных комнат 758 м² Количество этажей 3
€ 4,500,000
Продаётся красивая 3-х этажная вилла 758 кв.м 8 комнат Варшава, район Mokotów, ул. Wł…
Вилла 3 спальнив Варшава, Польша
Вилла 3 спальни
Варшава, Польша
6 Количество комнат 3 ванных комнат 1 077 м² Количество этажей 2
€ 2,892,147
Продаётся роскошный дом (вилла) 1077 кв.м 6 комнат Варшава, район Wawer, ул. Koprowa Вилл…
Дом 4 спальнив Варшава, Польша
Дом 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 183 м² Количество этажей 1
€ 2,719
Продажа большого дома с садом в Варшаве, Blonie #12694 Звоните +48574672833 ( WhatsApp…
Дом 4 спальнив Марки, Польша
Дом 4 спальни
Марки, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² Количество этажей 3
€ 146,047
Продаются дома 5 комнат в пригороде Варшавы Ząbki Представляем новые дома-таунхаусы в приго…
Дом 4 спальнив Jozefoslaw, Польша
Дом 4 спальни
Jozefoslaw, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 109 м²
€ 152,732
Расположен в новом комплексе домов Cichej Łąki в Piaseczno (окрестности города Józefo…
Дом 4 спальнив Варшава, Польша
Дом 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 102 м² Количество этажей 3
€ 160,612
Продаются современные дома в зеленом районе Варшавы Wawer На данном этапе представлены до…
Дом 4 спальнив Отвоцк, Польша
Дом 4 спальни
Отвоцк, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 146 м² Количество этажей 3
€ 151,189
Продаются 5-ти комнатные дома в зеленом пригороде Варшавы Otwock Представляем новый проект …
Домв Варшава, Польша
Дом
Варшава, Польша
€ 999
Таунхаус 6 спаленв gmina Lesznowola, Польша
Таунхаус 6 спален
gmina Lesznowola, Польша
7 Количество комнат 3 ванных комнат 156 м² Количество этажей 3
€ 172,973
Продается 7-комнатный новый дом с ремонтом 155,89 м2 в пригороде Варшавы, на границе с Magda…
Таунхаус 3 спальнив Jozefoslaw, Польша
Таунхаус 3 спальни
Jozefoslaw, Польша
6 Количество комнат 1 ванных комнат 109 м² Количество этажей 3
€ 139,200
Продается новый таунхаус в пригороде Варшавы Piaseczno, 3 этажа, 5/6 комнат Площадь 109,1…
Дом 4 спальнив Марки, Польша
Дом 4 спальни
Марки, Польша
6 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 203,926
Дом с большим садом и частной парковкой Marki Struga, Варшава #12286   Звоните…
Дом 4 спальнив Варшава, Польша
Дом 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 162 м² Количество этажей 2
€ 211,662
Продажа большого дома, 2 минуты от ж/д вокзала, Варшава, Ożarów Mazowiecki #125000…
Дом 6 спаленв gmina Lesznowola, Польша
Дом 6 спален
gmina Lesznowola, Польша
7 Количество комнат 3 ванных комнат 156 м²
€ 133,909
Продается просторный 7 комнатный дом 155,89 м2 в пригороде Варшавы, на границе с Magdalenka,…
Дом 3 спальнив Фаленты Дуже, Польша
Дом 3 спальни
Фаленты Дуже, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м² Количество этажей 2
€ 182,920
Продается энергоэффективный дом по цене квартиры! Построен по уникальной технологии Isoprime…
Дом 3 спальнив Варшава, Польша
Дом 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² Количество этажей 2
€ 221,170
4-х комнатные дома на продажу в пригороде Варшавы Kaputy в большом комплексе Новые проект ж…
Дом 3 спальнив Kludzienko, Польша
Дом 3 спальни
Kludzienko, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м² Количество этажей 2
€ 120,774
Жилой комплекс на улице ul. Cukierkowej w Chrzanów Mały, всего  в 1,5 км от A2 и…
Таунхаус 2 спальнив Марки, Польша
Таунхаус 2 спальни
Марки, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 148 м² 1/2 Этаж
€ 201,260
Продаётся современный 3-х комнатный таунхаус 148 кв.м пригород Варшавы г. Marki Формально…
Дом 3 спальнив Варшава, Польша
Дом 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 153 м² Количество этажей 2
€ 233,463
Продажа 4-комнатного дома с садом в Варшаве, Rembertów  #12536 Звоните +48…
Таунхаус 4 спальнив Варшава, Польша
Таунхаус 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м² Количество этажей 2
€ 306,770
Продаётся совешенный 5-ти комнатный таунхаус 190 кв.м Варшава, район Białołęka, ул. Zdziarsk…
Дом 3 спальнив Варшава, Польша
Дом 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 3 ванных комнат 102 м² Количество этажей 2
€ 230,115
Продаются современные дома в Варшаве район Ursynów Новый комплекс домов состоит из…
Дом 5 спаленв Варшава, Польша
Дом 5 спален
Варшава, Польша
303 м²
€ 557,006
СВОБОДНЫЙ ДОМ НА КРАСИВОМ ГОЛОВКЕ, В тихой и МИРОВОЙ ОБЛАСТИ Всего 20 минут до центра | Боль…
Дом 8 спаленв Варшава, Польша
Дом 8 спален
Варшава, Польша
270 м²
€ 535,583
Продается солидный, просторный дом площадью 270 м ², расположенный на красивом участке с уса…
Дом 6 спаленв Варшава, Польша
Дом 6 спален
Варшава, Польша
308 м²
€ 641,628
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Дом на одну семью, тип двухместный, 3 этажа, плюс служебный чердак и уро…
Дом 5 спаленв Варшава, Польша
Дом 5 спален
Варшава, Польша
188 м²
€ 320,707
Продается супер-обслуживаемый двухквартирный дом площадью 153 м2, плюс 25 м2 пригодного для …
Дом 5 спаленв Варшава, Польша
Дом 5 спален
Варшава, Польша
186 м²
€ 404,901
Я приглашаю вас на ОТКРЫТЫЙ ДЕНЬ в субботу, 11 марта, в 13:00 – 16:00. Любители современных …
Дом 3 спальнив Магдаленка, Польша
Дом 3 спальни
Магдаленка, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 166 м² Количество этажей 2
€ 283,842
Продается дом с мебелью на границе с Варшавой Nowa Wola Piaseczno !!! Для покупки данного…
Дом 5 спаленв Варшава, Польша
Дом 5 спален
Варшава, Польша
6 Количество комнат 3 ванных комнат 225 м² Количество этажей 2
€ 469,667
Продажа большого дома с садом в Варшаве, Ursynów #12629 Звоните +48574672833 ( …
Дом 3 спальнив Варшава, Польша
Дом 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат 3 ванных комнат 202 м² Количество этажей 3
€ 466,193
Предлагаем Вам жилой комплекс, состоящий из домов в самом сердце Мокотова Варшава. Он распол…

Параметры недвижимости в Мазовецком воеводстве, Польша

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