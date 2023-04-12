ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Польше
Новые дома в Польше
Все новостройки в Польше
11
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Польше
Жилая
Квартира в Польше
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Польше
Вилла
Особняк
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Польше
Элитная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Польше
Магазин
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Польше
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Польша
Мазовецкое воеводство
Дома
Купить дом в Мазовецком воеводстве, Польша
gmina Wolomin
10
Констанцин-Езёрна гмина
8
gmina Lesznowola
7
gmina Radzymin
6
Воломин
6
gmina Lomianki
5
gmina Nadarzyn
5
Кобылка
5
Ломянки
5
gmina Grodzisk Mazowiecki
4
Прушкув
4
gmina Dabrowka
3
gmina Raszyn
3
gmina Tluszcz
3
Остроленка
3
gmina Stare Babice
2
Пултуск
2
Пястув
2
Отвоцк
1
Пясечно
1
Показать больше
Показать меньше
Дом
Очистить
683 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 5 спален
Варшава, Польша
6 Количество комнат
2 ванных комнат
324 м²
Количество этажей 1
€ 852,648
Продаётся историческая вилла 324 кв.м с чудесным садом Варшава, район Ursus, ул. Bolesława Ś…
Вилла 5 спален
Ломянки, Польша
6 Количество комнат
2 ванных комнат
480 м²
Количество этажей 1
€ 769,097
Продаётся стильная вилла 6 комнат 480 кв.м пригород Варшавы г. Łomianki,ул. Stanisława Moniu…
Вилла 5 спален
Варшава, Польша
8 Количество комнат
5 ванных комнат
758 м²
Количество этажей 3
€ 4,500,000
Продаётся красивая 3-х этажная вилла 758 кв.м 8 комнат Варшава, район Mokotów, ул. Wł…
Вилла 3 спальни
Варшава, Польша
6 Количество комнат
3 ванных комнат
1 077 м²
Количество этажей 2
€ 2,892,147
Продаётся роскошный дом (вилла) 1077 кв.м 6 комнат Варшава, район Wawer, ул. Koprowa Вилл…
Дом 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
183 м²
Количество этажей 1
€ 2,719
Продажа большого дома с садом в Варшаве, Blonie #12694 Звоните +48574672833 ( WhatsApp…
Дом 4 спальни
Марки, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
94 м²
Количество этажей 3
€ 146,047
Продаются дома 5 комнат в пригороде Варшавы Ząbki Представляем новые дома-таунхаусы в приго…
Дом 4 спальни
Jozefoslaw, Польша
5 Количество комнат
3 ванных комнат
109 м²
€ 152,732
Расположен в новом комплексе домов Cichej Łąki в Piaseczno (окрестности города Józefo…
Дом 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
3 ванных комнат
102 м²
Количество этажей 3
€ 160,612
Продаются современные дома в зеленом районе Варшавы Wawer На данном этапе представлены до…
Дом 4 спальни
Отвоцк, Польша
5 Количество комнат
3 ванных комнат
146 м²
Количество этажей 3
€ 151,189
Продаются 5-ти комнатные дома в зеленом пригороде Варшавы Otwock Представляем новый проект …
Дом
Варшава, Польша
€ 999
Таунхаус 6 спален
gmina Lesznowola, Польша
7 Количество комнат
3 ванных комнат
156 м²
Количество этажей 3
€ 172,973
Продается 7-комнатный новый дом с ремонтом 155,89 м2 в пригороде Варшавы, на границе с Magda…
Таунхаус 3 спальни
Jozefoslaw, Польша
6 Количество комнат
1 ванных комнат
109 м²
Количество этажей 3
€ 139,200
Продается новый таунхаус в пригороде Варшавы Piaseczno, 3 этажа, 5/6 комнат Площадь 109,1…
Дом 4 спальни
Марки, Польша
6 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 203,926
Дом с большим садом и частной парковкой Marki Struga, Варшава #12286 Звоните…
Дом 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
162 м²
Количество этажей 2
€ 211,662
Продажа большого дома, 2 минуты от ж/д вокзала, Варшава, Ożarów Mazowiecki #125000…
Дом 6 спален
gmina Lesznowola, Польша
7 Количество комнат
3 ванных комнат
156 м²
€ 133,909
Продается просторный 7 комнатный дом 155,89 м2 в пригороде Варшавы, на границе с Magdalenka,…
Дом 3 спальни
Фаленты Дуже, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
152 м²
Количество этажей 2
€ 182,920
Продается энергоэффективный дом по цене квартиры! Построен по уникальной технологии Isoprime…
Дом 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
Количество этажей 2
€ 221,170
4-х комнатные дома на продажу в пригороде Варшавы Kaputy в большом комплексе Новые проект ж…
Дом 3 спальни
Kludzienko, Польша
4 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
Количество этажей 2
€ 120,774
Жилой комплекс на улице ul. Cukierkowej w Chrzanów Mały, всего в 1,5 км от A2 и…
Таунхаус 2 спальни
Марки, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
148 м²
1/2 Этаж
€ 201,260
Продаётся современный 3-х комнатный таунхаус 148 кв.м пригород Варшавы г. Marki Формально…
Дом 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат
2 ванных комнат
153 м²
Количество этажей 2
€ 233,463
Продажа 4-комнатного дома с садом в Варшаве, Rembertów #12536 Звоните +48…
Таунхаус 4 спальни
Варшава, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
190 м²
Количество этажей 2
€ 306,770
Продаётся совешенный 5-ти комнатный таунхаус 190 кв.м Варшава, район Białołęka, ул. Zdziarsk…
Дом 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат
3 ванных комнат
102 м²
Количество этажей 2
€ 230,115
Продаются современные дома в Варшаве район Ursynów Новый комплекс домов состоит из…
Дом 5 спален
Варшава, Польша
303 м²
€ 557,006
СВОБОДНЫЙ ДОМ НА КРАСИВОМ ГОЛОВКЕ, В тихой и МИРОВОЙ ОБЛАСТИ Всего 20 минут до центра | Боль…
Дом 8 спален
Варшава, Польша
270 м²
€ 535,583
Продается солидный, просторный дом площадью 270 м ², расположенный на красивом участке с уса…
Дом 6 спален
Варшава, Польша
308 м²
€ 641,628
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Дом на одну семью, тип двухместный, 3 этажа, плюс служебный чердак и уро…
Дом 5 спален
Варшава, Польша
188 м²
€ 320,707
Продается супер-обслуживаемый двухквартирный дом площадью 153 м2, плюс 25 м2 пригодного для …
Дом 5 спален
Варшава, Польша
186 м²
€ 404,901
Я приглашаю вас на ОТКРЫТЫЙ ДЕНЬ в субботу, 11 марта, в 13:00 – 16:00. Любители современных …
Дом 3 спальни
Магдаленка, Польша
4 Количество комнат
2 ванных комнат
166 м²
Количество этажей 2
€ 283,842
Продается дом с мебелью на границе с Варшавой Nowa Wola Piaseczno !!! Для покупки данного…
Дом 5 спален
Варшава, Польша
6 Количество комнат
3 ванных комнат
225 м²
Количество этажей 2
€ 469,667
Продажа большого дома с садом в Варшаве, Ursynów #12629 Звоните +48574672833 ( …
Дом 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат
3 ванных комнат
202 м²
Количество этажей 3
€ 466,193
Предлагаем Вам жилой комплекс, состоящий из домов в самом сердце Мокотова Варшава. Он распол…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
23
Параметры недвижимости в Мазовецком воеводстве, Польша
с видом на горы
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты