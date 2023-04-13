Купить дом в Великопольское воеводство, Польша

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Польша
Великопольское воеводство
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gmina Kazmierz
4
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4
Szamotuly
3
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Дом 4 спальни
Познань, Польша
160 м²
€ 277,192
Я рад представить вам предложение продать необыкновенный двухквартирный дом с садом и гаражо…
Дом 4 спальни
Koninko, Польша
117 м²
€ 204,133
Продается отдельно стоящий одноэтажный дом в Камионки, расположенный на красивом, развитом у…
Дом 6 спален
Познань, Польша
278 м²
€ 376,035
Продается климатический дом с двумя зданиями на улице Радиениста в Познани. Если вы ищете пр…
Дом 3 спальни
Познань, Польша
74 м²
€ 161,158
Я рад представить вам предложение продать уникальный таунхаус в Познани Плевиска. Дом идеаль…
Дом 3 спальни
Mrowino, Польша
75 м²
€ 119,687
Продается дом расположен в Рокиетнице недалеко от Познани в новом, тихом поместье. Ссылка на…
Дом 5 спален
Sikorzyn, Польша
219 м²
€ 84,876
Я продам дом на одну семью, отдельно стоящий с надворной постройкой. Недвижимость находится …
Дом 5 спален
Kazmierz, Польша
155 м²
€ 115,819
Предложение в процессе подготовки. Я рекомендую на продажу отдельно стоящий дом в Kaźmierz н…
Дом 5 спален
Zbrudzewo, Польша
206 м²
€ 419,010
Этот дом надо увидеть 1. Дом под лесом 2. 100% природа около 3. Построен из лучших материало…
Дом 5 спален
Любонь, Польша
140 м²
€ 207,356
Я представляю на продажу дом на одну семью с площадью полезного действия 122,86 м2 и участок…
Дом 6 спален
Pecna, Польша
249 м²
€ 274,828
Предлагая в процессе подготовки, я предлагаю отдельно стоящий дом с большим развитым садом н…
Дом 3 спальни
Lusowo, Польша
90 м²
€ 163,307
Я приглашаю вас на ( gm. Допиво ). В этом городе недалеко от Познани вас ждет оригинальное и…
Дом 4 спальни
Kiekrz, Польша
120 м²
€ 298,679
Продается бесплатно до общей площади 120м2. Несомненным преимуществом предложения является к…
Дом 4 спальни
Niedzwiedziny, Польша
202 м²
€ 251,191
Уникальное расположение – в тихом, красивом районе, в окружении леса, на краю леса Зелонка. …
Дом 4 спальни
Rumianek, Польша
130 м²
€ 171,687
ВНИЗ ЦЕНА!!!! Я рекомендую предложение 4 – мирного дома, расположенного в Румянко в коммуне …
Дом 3 спальни
Познань, Польша
127 м²
€ 225,406
Я рад представить вам предложение о продаже частного дома, построенного из кирпича в 1915 го…
Дом 5 спален
Tarnowo Podgorne, Польша
150 м²
€ 182,646
Я рекомендую предложение 5-комнатного близнеца, расположенного в Тарнов Подгорный, на улице …
Дом 4 спальни
Sekowo, Польша
128 м²
€ 111,736
Я приглашаю вас в Sękowa ( gm. Duszniki ), в котором есть уютный дом в тихом районе, располо…
Дом 4 спальни
Познань, Польша
175 м²
€ 322,316
Отдельно стоящий дом площадью 135м2, плюс подвал площадью около 40м2, угловой участок площад…
Дом 4 спальни
Lipnica, Польша
119 м²
€ 164,381
Одноэтажный отдельно стоящий дом на продажу. Готов жить. Дом идеально подходит для семей с д…
Дом 4 спальни
Borowiec, Польша
90 м²
€ 131,075
Я рад представить вам предложение продать комфортабельный, атмосферный дом с террасами. Хоро…
Дом
Studzieniec, Польша
539 м²
€ 429,754
Я хотел бы представить уникальную и очаровательную усадьбу, построенную в 1760 году в Студзе…
Дом 4 спальни
Mosina, Польша
171 м²
€ 133,224
Продается отдельно стоящий дом в тихом и спокойном городе недалеко от Познани. Расположение:…
Дом 8 спален
Познань, Польша
370 м²
€ 290,084
Good morning, for sale we offer you a spacious terraced house in Umultów. Quiet and green su…
Дом 3 спальни
Augustynow, Польша
116 м²
€ 38,678
For sale, a habitat house from 1929 with an area of 116 m ², located on plot 2,937 m ² by a …
Дом 5 спален
Голина, Польша
275 м²
€ 365,291
Дом 10 спален
Czerwonak, Польша
270 м²
€ 247,109
Продается отдельно стоящий дом, идеально подходящий для частных кабинетов врачей / стоматоло…
Дом 4 спальни
Mrowino, Польша
90 м²
€ 171,687
For sale: a comfortable semi-detached house with an area of 90 m2, 4 rooms, plot of 251 m2 i…
Дом
Psary Polskie, Польша
160 м²
€ 152,348
Вы ищете нетрадиционный дом? Интерьеры, которые будут радовать вас и ваших друзей? Если это …
Дом 4 спальни
Чарнкув, Польша
164 м²
€ 62,314
Good morning, I recommend for sale real estate with great investment potential at Sikorskieg…
Дом 6 спален
Komorowo, Польша
202 м²
€ 193,282
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Параметры недвижимости в Великопольское воеводство, Польша
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