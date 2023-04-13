Купить квартиру на Северном Кипре

Доступная и комфортабельная недвижимость на Северном Кипре

Северный Кипр — один из самых привлекательных регионов для россиян, которые планируют переезд на ПМЖ в место с комфортным климатом и чистой экологией. 320 дней в году здесь теплые и солнечные!

Почему выгодна недвижимость на Северном Кипре:

Возможность безвизового въезда.

Развитая медицина.

Быстрое оформление ВНЖ (в течение 2-3 недель).

Минимальный уровень преступности и коррупции.

Честная система законодательства.

Стоимость квартиры на Северном Кипре

Цены на жилье на Северном Кипре зависят от степени комфортабельности и расположения. Таунхаус или элитная трехкомнатная квартира в Киренее обойдется в сумму 120-280 тыс. евро. Небольшая однокомнатная или двухкомнатная квартира в Бафре, Тринити, Каравасе стоит всего от 40 до 100 тыс. евро. Роскошные просторные апартаменты в Фамагусте можно подобрать в пределах 1,1-1,8 млн. евро.

Как купить недвижимость на Северном Кипре

Приобрести жилье на Кипре может любой иностранный гражданин, но при условии получения разрешения от государственных органов. Заявка рассматривается в течение 4-6 месяцев.

При оформлении сделки необходимо оплатить тройной налог:

НДС — составляет 5% от стоимости жилья.

Единоразовый сбор за переход в право собственности — 3% от сделки.

Гербовый сбор — 5%.

Также ежегодно выплачивается налог на недвижимость, который рассчитывается в зависимости от площади помещения.

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