Купить квартиру на Северном Кипре

Доступная и комфортабельная недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — один из самых привлекательных регионов для россиян, которые планируют переезд на ПМЖ в место с комфортным климатом и чистой экологией. 320 дней в году здесь теплые и солнечные!
Почему выгодна недвижимость на Северном Кипре:
- Возможность безвизового въезда.
- Развитая медицина.
- Быстрое оформление ВНЖ (в течение 2-3 недель).
- Минимальный уровень преступности и коррупции.
- Честная система законодательства.
Стоимость квартиры на Северном Кипре
Цены на жилье на Северном Кипре зависят от степени комфортабельности и расположения. Таунхаус или элитная трехкомнатная квартира в Киренее обойдется в сумму 120-280 тыс. евро. Небольшая однокомнатная или двухкомнатная квартира в Бафре, Тринити, Каравасе стоит всего от 40 до 100 тыс. евро. Роскошные просторные апартаменты в Фамагусте можно подобрать в пределах 1,1-1,8 млн. евро.
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Приобрести жилье на Кипре может любой иностранный гражданин, но при условии получения разрешения от государственных органов. Заявка рассматривается в течение 4-6 месяцев.
При оформлении сделки необходимо оплатить тройной налог:
- НДС — составляет 5% от стоимости жилья.
- Единоразовый сбор за переход в право собственности — 3% от сделки.
- Гербовый сбор — 5%.
Также ежегодно выплачивается налог на недвижимость, который рассчитывается в зависимости от площади помещения.
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