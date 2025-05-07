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Квартиры в Dipkarpaz, Северный Кипр

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9 объектов найдено
Квартира в Dipkarpaz, Северный Кипр
Квартира
Dipkarpaz, Северный Кипр
Площадь 39 м²
Уникальный жилой комплекс в дубайском стиле в районе Боаз. Состоит из 7 блоков,в каждом блок…
$139,375
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Квартира 2 комнаты в Dipkarpaz, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Dipkarpaz, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 2/2
Апартаменты с одной спальней с террасой на крыше в жилом комплексе SKY DIORE.  С ремон…
$147,357
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Квартира 1 спальня в Dipkarpaz, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Dipkarpaz, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Ведется строительство многоэтажного комплекса на 720 квартир c 1, 2 спальнями  и нескольких …
$132,811
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Квартира 2 спальни в Dipkarpaz, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Dipkarpaz, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 95 м²
В местечке Йени Эренкёй, недалеко от лучшей пристани для яхт острова для Вас строится шикарн…
$191,626
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Квартира 1 спальня в Dipkarpaz, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Dipkarpaz, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 60 м²
В местечке Йени Эренкёй, недалеко от лучшей пристани для яхт острова для Вас строится шикарн…
$137,063
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Квартира 2 комнаты в Dipkarpaz, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Dipkarpaz, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
Апартамент с одной спальней и террасой на крыше.  С ремонтом. В стоимсоть включена кухонн…
$124,491
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Квартира 3 комнаты в Dipkarpaz, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Dipkarpaz, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/2
Апартамент с двумя спальнями 2+1 лофт. С ремонтом. В стоимость включена кухоная мебель. …
$182,925
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Квартира 2 спальни в Dipkarpaz, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Dipkarpaz, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Апартаменты с двумя спальнями 2+1 в стиле лофт В жилом комплексе SKY DIORE С ремонтом.…
$201,980
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Квартира в Dipkarpaz, Северный Кипр
Квартира
Dipkarpaz, Северный Кипр
Площадь 38 м²
Совершенно новый проект, расположенный в регионе Дипкарпас на Северном Кипре, недалеко от жи…
$105,363
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Realting.com
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