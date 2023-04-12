Купить дом в Италии

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2 267 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Rapolano Terme, Италия
Вилла 4 спальни
Rapolano Terme, Италия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 20 250 м² Количество этажей 2
€ 590,000
Каменный фермерский дом недалеко от Хот-Спрингс, Раполано-Терме, Сиена, Тоскана Очаровате…
Вилла 5 спаленв Чезена, Италия
Вилла 5 спален
Чезена, Италия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 5 319 м² Количество этажей 1
€ 460,000
HILLSIDE STONE VILLAНа холмах Фратта Терме мы предлагаем на продажу уникальное решение.Стары…
Таунхаус 10 комнатв Montottone, Италия
Таунхаус 10 комнат
Montottone, Италия
10 Количество комнат 300 м²
€ 220,000
Одиночная вилла с большим внутренним двором и земельным участком. Три уровня, первый этаж, п…
Коттедж 3 спальнив Predappio, Италия
Коттедж 3 спальни
Predappio, Италия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 7 000 м² Количество этажей 1
€ 99,000
Романьякасе расположен в тихом панорамном районе между извилистыми реками Раввин и Монтон. К…
Таунхаус 4 спальнив Bertinoro, Италия
Таунхаус 4 спальни
Bertinoro, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 460,000
В нескольких шагах от & # 39; Balcone della Romagna & # 39; Romagnacase представляет уникаль…
Дом 4 спальнив Bagno di Romagna, Италия
Дом 4 спальни
Bagno di Romagna, Италия
10 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Романьяказе предлагает жилую недвижимость в характерном ландшафте долины Савио, которая прос…
Дом 3 спальнив Баньо-ди-Романья, Италия
Дом 3 спальни
Баньо-ди-Романья, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 115,000
Романьяказе предлагает жилую недвижимость в характерном ландшафте долины Савио, которая прос…
Дом 13 комнатв Терни, Италия
Дом 13 комнат
Терни, Италия
13 Количество комнат 450 м²
Цена по запросу
Недавно отремонтированный фермерский дом в панорамном и уединенном месте. Два уровня плюс че…
Вилла 5 спаленв Desenzano del Garda, Италия
Вилла 5 спален
Desenzano del Garda, Италия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 525 м²
€ 4,300,000
В привилегированном и доминирующем месте, в нескольких шагах от набережной Дезенцано, мы пре…
Вилла 5 спаленв Porto Cervo, Италия
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
8 Количество комнат 6 ванных комнат 300 м²
€ 3,570,000
Недвижимость расположена в одном из самых престижных районов Сардинии, Коста Смеральда, имен…
Дом 10 комнатв Cavriana, Италия
Дом 10 комнат
Cavriana, Италия
10 Количество комнат 1 500 м²
€ 620,000
Вилла 6 спаленв San Felice del Benaco, Италия
Вилла 6 спален
San Felice del Benaco, Италия
16 Количество комнат 4 ванных комнат 565 м²
€ 6,500,000
Сан-Феличе-дель-Бенако находится примерно в 35 километрах к востоку от Брешии. Он находится …
Вилла 6 спаленв San Felice del Benaco, Италия
Вилла 6 спален
San Felice del Benaco, Италия
16 Количество комнат 4 ванных комнат 565 м²
€ 6,500,000
Сан-Феличе-дель-Бенако расположен примерно в 35 километрах к востоку от Брешии, на западном …
Таунхаус 3 спальнив Pian di San Bartolo, Италия
Таунхаус 3 спальни
Pian di San Bartolo, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 1,200,000
На Виа Болоньезе, в завидном, уникальном месте с одним из самых красивых видов во Флоренции,…
Вилла 4 спальнив Moniga del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Moniga del Garda, Италия
7 Количество комнат 5 ванных комнат 400 м²
€ 3,700,000
Паденьге суль Гарда, этот городок, несомненно, является одним из самых избранных мест южной…
Вилла 4 спальнив Manerba del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Manerba del Garda, Италия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 400 м²
€ 7,000,000
Озеро Гарда преподносит сюрпризы на каждом шагу, включая небольшой, но красивый городок Мане…
Вилла 3 спальнив Villanuova sul Clisi, Италия
Вилла 3 спальни
Villanuova sul Clisi, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 122 м²
€ 900,000
Прямо над холмами Сало и всего в 10 минутах от набережной, в местечке Меццане, мы предлагаем…
Вилла 2 спальнив Cunettone, Италия
Вилла 2 спальни
Cunettone, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 700,000
В панорамной зоне на холмах, окружающих Сало, с панорамой залива 360 °, мы предлагаем односп…
Вилла 4 спальнив Porto Cervo, Италия
Вилла 4 спальни
Porto Cervo, Италия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 360 м²
€ 6,900,000
Очарование традиционной местной архитектуры и очаровательное расположение делают этот отель …
Дом 14 спаленв San Donato in Poggio, Италия
Дом 14 спален
San Donato in Poggio, Италия
25 Количество комнат 7 ванных комнат 620 м²
€ 2,190,000
Интересная панорамная недвижимость в Кьянти. Расположенный на полпути между Флоренцией и Сие…
Вилла 5 спаленв Porto Cervo, Италия
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
10 Количество комнат 6 ванных комнат 240 м²
€ 1,750,000
В Пантогии, в кондоминиуме всего из трех квартир, недавно отремонтированная отдельная вилла …
Вилла 6 спаленв Arzachena, Италия
Вилла 6 спален
Arzachena, Италия
11 Количество комнат 6 ванных комнат 270 м²
€ 12,000,000
Мечта о Коста Смеральде оживает на пляже Селвия, длинном участке светлого зернистого песка, …
Вилла 10 спаленв Bardolino, Италия
Вилла 10 спален
Bardolino, Италия
16 Количество комнат 5 ванных комнат 451 м²
€ 1,890,000
Бардолино, одиночная вилла, построенная на участке 539 кв.м., окружена садом 317 кв. Отель р…
Таунхаус 2 спальнив Manerba del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни
Manerba del Garda, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 365,000
С прекрасным видом на зеленые холмы Гарда Гольф, мы предлагаем на продажу эксклюзивный и изы…
Таунхаус 2 спальнив Moniga del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни
Moniga del Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 595,000
В престижной резиденции с бассейном, недалеко от порта Монига, Garda Haus Padenghe предлагае…
Вилла 10 спаленв Монтепульчано, Италия
Вилла 10 спален
Монтепульчано, Италия
25 Количество комнат 6 ванных комнат 1 138 м²
€ 1,800,000
В муниципалитете Монтепульчано, всемирно известном своей исторической и культурной сохраннос…
Вилла 3 спальнив Бреша, Италия
Вилла 3 спальни
Бреша, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м²
€ 490,000
В Роэ-Вольчано, в красивой деревушке Вольчано, в окружении оливковых рощ и виноградников, мы…
Вилла 3 спальнив Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Padenghe sul Garda, Италия
15 Количество комнат 5 ванных комнат 400 м²
€ 850,000
В красивой холмистой местности Garda Haus Padenghe предлагает на продажу красивый участок зе…
Вилла 1 комнатав Desenzano del Garda, Италия
Вилла 1 комната
Desenzano del Garda, Италия
1 Количество комнат 552 м²
€ 365,000
В центре Дезенцано-дель-Гарда, в стратегическом месте, мы предлагаем 4 земельных участка под…
Вилла 8 комнатв Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 8 комнат
Padenghe sul Garda, Италия
8 Количество комнат 5 ванных комнат 350 м²
€ 450,000
В красивой холмистой местности Garda Haus Padenghe предлагает на продажу красивый участок с …

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