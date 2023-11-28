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Дома в Пескара, Италия
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28 объектов найдено
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Таунхаус 13 комнат
Монтесильвано, Италия
13
300 м²
Villa from 2020 never inhabited with 17 m2 of land. Basement floor with cellar and bathroom.…
€550,000
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Вилла 18 комнат
Пескара, Италия
18
600 м²
Лот 2000 квадратных метров для жилого использования завершен урбанизация Работы Максимальный…
Цена по запросу
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Дом
Монтесильвано, Италия
6 000 м²
Участок на берегу моря площадью 6000 квадратных метров, из которых 2000 2000 жилых и 2000 ко…
Цена по запросу
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Дом 9 комнат
Loreto Aprutino, Италия
9
210 м²
Отдельно стоящий дом в довольно хорошем состоянии со всеми услугами аксессуаров 45 кв.м. С в…
Цена по запросу
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Вилла 2 спальни
Collecorvino, Италия
3
EC-260119. Прекрасный отдельно стоящий домВ живописном районе недалеко от города читта сант-…
€150,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 2 спальни
Picciano, Италия
3
IT-060718-3. Двухэтажный дом в самом сердце небольшого средневекового городка ПиччаноДвухэта…
€145,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 3 спальни
Collecorvino, Италия
4
180 м²
EC-181219-6. Таунхаус в городе КоллекорвиноВ тихом и жилом районе не далеко от г. Коллекорви…
€215,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 4 спальни
Collecorvino, Италия
5
380 м²
PO-040516. Великолепная вилла в Коллекорвино, Пескара, АбруццоВеликолепная вилла спроектиров…
€670,000
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Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 2 спальни
Пескара, Италия
3
235 м²
EC-131. Продано! Вилла на холмах г. Пескара Вилла на продажу расположена в жилом престижном …
€650,000
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Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 3 спальни
Collecorvino, Италия
4
180 м²
EC-129. Таунхаус в г. Коллекорвино В тихом и жилом районе не далеко от г. Коллекорвино, мы п…
€215,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален
Collecorvino, Италия
6
349 м²
ARH-180220. Вилла Атри с видом на море и горыЦена снижена до 299 000 евро Современный трехэ…
€299,000
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Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 3 спальни
Collecorvino, Италия
4
180 м²
EC-. Предлагаем на продажу таунхаус на трех уровняхВ тихом и жилом районе не далеко от г. Ко…
€215,000
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Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 3 спальни
Loreto Aprutino, Италия
4
275 м²
EC-. Прекрасная Вилла (275кв.м.) недалеко от исторического центра Лорето-АпрутиноПрекрасная …
€330,000
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Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла с кондиционером, с садом, с интернетом
Пескара, Италия
200 м²
Симпатичная вилла находится на холме в Монтесильвано, Абруццо. Курорт делится на две части: …
€2,20 млн
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Дом с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Пескара, Италия
3 м²
Прекрасный дом располагается неподалеку от города Л'Акуила, Абруццо. Вилла находится неподал…
€270,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Пескара, Италия
3
150 м²
Симпатичный дом находится неподалеку от города Кьети, Абруццо. До песчаного пляжа всего 500 …
€250,000
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Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города
Пескара, Италия
2
200 м²
Прекрасный таунхаус находится в Альба Адриатике, Абруццо. Из дома открывается роскошный вид …
€380,000
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Дом 10 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Пескара, Италия
10
700 м²
Симпатичный дом расположен неподалеку от Пескары, на холмах Колонелло, Абруццо. Современная …
€2,80 млн
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Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Пескара, Италия
6
500 м²
Прекрасный дом располагается в престижной зоне Пескары, Абруццо. Из виллы открывается прекра…
€2,00 млн
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Дом 3 спальни с кондиционером, с садом, с интернетом
Пескара, Италия
3
370 м²
Красивый двухэтажный дом расположен в Торторето, Абруццо. Торторето, - это небольшой городок…
€800,000
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Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Пескара, Италия
2
250 м²
Красивый двухэтажный дом находится в Мошано-Сант'Анджело, Абруццо. Вилла выполнена в стиле «…
€360,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Пескара, Италия
3
180 м²
Красивый дом находится в Тортеро, Абруццо. Около 700 метров до песчаного пляжа и 50 км до ме…
€270,000
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Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города
Пескара, Италия
2
190 м²
Красивый дом расположен в Пинето, Абруццо. В 1,7 км от песчаного пляжа. Площадь виллы состав…
€265,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Пескара, Италия
3
480 м²
Прекрасный дом располагается неподалеку от города Терамо, Абруццо. Город достаточно тихий и …
€175,000
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с садом
Пескара, Италия
4
300 м²
Шикарная вилла расположена в городе Ортона, Абруццо. Город находится в провинции Кьети и мож…
€2,50 млн
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Пескара, Италия
3
340 м²
Современная вилла с панорамным видом на гору Мажелла расположена в Фризе, Абруццо. Дом наход…
€1,30 млн
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Вилла 6 спален с видом на море, с садом, с интернетом
Пескара, Италия
6
360 м²
Симпатичная вилла расположена в центре курортного города Сильви, Абруццо. В Сильви роскошные…
€1,20 млн
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Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Пескара, Италия
4
400 м²
Красивая вилла расположена в Монтесильвано, Абруццо. До центра города со всей инфраструктуро…
€990,000
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Параметры недвижимости в Пескара, Италия
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