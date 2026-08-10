Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Пескара
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Пескаре, Италия

;
виллы
8
14 объектов найдено
Дом 20 комнат в Penne, Италия
Дом 20 комнат
Penne, Италия
Число комнат 20
Площадь 930 м²
Коттедж в хорошем состоянии с земельным участком около 12 тысяч квадратных метров. Расположе…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 18 комнат в Пескара, Италия
Вилла 18 комнат
Пескара, Италия
Число комнат 18
Площадь 600 м²
Лот 2000 квадратных метров для жилого использования завершен урбанизация Работы Максимальный…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Collecorvino, Италия
Вилла 5 комнат
Collecorvino, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 380 м²
PO-040516. Великолепная вилла в Коллекорвино, Пескара, АбруццоВеликолепная вилла спроектиров…
$785,374
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
LDV InvestLDV Invest
Таунхаус 13 комнат в Монтесильвано, Италия
Таунхаус 13 комнат
Монтесильвано, Италия
Число комнат 13
Площадь 300 м²
Вилла с 2020 года никогда не населялась 17 м2 земли. Подвальный этаж с подвалом и ванной. Пе…
$639,443
Оставить заявку
Дом в Монтесильвано, Италия
Дом
Монтесильвано, Италия
Площадь 6 000 м²
Пляжный участок площадью 6000 квадратных метров, из которых 2 000 2000 жилых и 2 000 коммерч…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Collecorvino, Италия
Вилла 4 комнаты
Collecorvino, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
EC-129. Таунхаус в г. Коллекорвино В тихом и жилом районе не далеко от г. Коллекорвино, мы п…
$252,023
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом 9 комнат в Loreto Aprutino, Италия
Дом 9 комнат
Loreto Aprutino, Италия
Число комнат 9
Площадь 210 м²
Отдельно стоящий дом в довольно хорошем состоянии со всеми услугами аксессуаров 45 кв.м. С в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Пескара, Италия
Вилла 3 комнаты
Пескара, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 235 м²
EC-131. Продано! Вилла на холмах г. Пескара Вилла на продажу расположена в жилом престижном …
$761,930
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Collecorvino, Италия
Вилла 4 комнаты
Collecorvino, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
EC-. Предлагаем на продажу таунхаус на трех уровняхВ тихом и жилом районе не далеко от г. Ко…
$252,023
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Таунхаус 11 комнат в Moscufo, Италия
Таунхаус 11 комнат
Moscufo, Италия
Число комнат 11
Площадь 250 м²
Недавно построенная вилла со складом (таверной) площадью 1000 м2 на двух уровнях (500+500) З…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 9 комнат в Moscufo, Италия
Дом 9 комнат
Moscufo, Италия
Число комнат 9
Площадь 500 м²
Сельскохозяйственный дом будет полностью восстановлен со складом площадью 250 м2 - 9,0 га зе…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Collecorvino, Италия
Вилла 6 комнат
Collecorvino, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 349 м²
ARH-180220. Вилла Атри с видом на море и горыЦена снижена до 299 000 евро Современный трехэ…
$350,488
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Penne, Италия
Вилла 4 комнаты
Penne, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 275 м²
EC-. Прекрасная Вилла (275кв.м.) недалеко от исторического центра Лорето-АпрутиноПрекрасная …
$386,826
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Collecorvino, Италия
Вилла 4 комнаты
Collecorvino, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
EC-181219-6. Таунхаус в городе КоллекорвиноВ тихом и жилом районе не далеко от г. Коллекорви…
$252,023
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Пескаре, Италия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти