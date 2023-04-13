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Купить вилла в периферийная единица Ласити, Греция

District of Agios Nikolaos
57
Айос-Николаос
17
koinoteta elountas
15
District of Sitia
10
koinoteta broucha
9
koinoteta seteias
6
Municipality of Kalon Chorion
6
koinoteta milatou
4
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77 объектов найдено
Вилла 5 спаленв District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается вилла площадью 505 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью
Вилла 3 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 365,000
На продажу предлагается в Милатосе двухэтажная вилла с тремя спальнями, видом на море, краси…
Вилла 1 комнатав Мохлос, Греция
Вилла 1 комната
Мохлос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
Продается роскошная вилла 440 кв.м с участком 5000 кв.м на востоке Крита. Вилла состоит из д…
Вилла 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается вилла 230 кв.м на участке 6.000 кв.м, в Плака Элунда, самом престижном районе вост…
Вилла 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Главная вилла 400 кв.м, участок 3.500 кв.м:Первый этаж: 1 гостиная с кухней и столовой, 1 ту…
Вилла 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло.Гл…
Вилла 4 спальнив Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Вилла 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 411,300
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 3 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 442,000
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,700,000
Эта вилла - роскошная жемчужина с видом на залив с видом на город Агиос Николаос и горы Сити…
Вилла 2 спальнив District of Sitia, Греция
Вилла 2 спальни
District of Sitia, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 590,000
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
Вилла 2 спальнив District of Sitia, Греция
Вилла 2 спальни
District of Sitia, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
Вилла 2 спальнив District of Sitia, Греция
Вилла 2 спальни
District of Sitia, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 695,000
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
Вилла 4 спальнив Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 221 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 4 спальнив Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 925,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
Вилла 4 спальнив Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 4
Цена по запросу
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
Вилла 1 комнатав Vainia, Греция
Вилла 1 комната
Vainia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 695,000
Продается красивая вилла на юго-западном побережье Крита, в 2 км от города Иерапетра. Вилла …
Вилла 4 спальнив Agia Varvara, Греция
Вилла 4 спальни
Agia Varvara, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 2-этажная вилла площадью 112 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
Вилла 1 комнатав District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Предлагаются к продаже две виллы 178м2 в деревне Сиси, префектура Лассити! Расположен на зем…
Вилла 3 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Вилла 4 спальнив периферия Крит, Греция
Вилла 4 спальни
периферия Крит, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 535,000
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 6 комнатв Кутсунари, Греция
Вилла 6 комнат
Кутсунари, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 2,150,000
Продается 2-х этажная вилла и 3 квартиры на первом этаже на участке в Кутсунари! Вилла площа…
Вилла 2 спальнив koinoteta schinokapsalon, Греция
Вилла 2 спальни
koinoteta schinokapsalon, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 1-этажная вилла площадью 102 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 2 спальных ком…
Вилла 3 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Вилла 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
Вилла 3 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 302 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
Вилла 4 спальнив District of Sitia, Греция
Вилла 4 спальни
District of Sitia, Греция
5 ванных комнат 270 м²
€ 1,550,000
Вы можете стать первым владельцем этого нового современного дома. Построен в потрясающем мес…
Вилла 8 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 8 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Предлагаем роскошные виллы на острове Крит (две виллы достроены, остальные две виллы на стад…
Вилла 3 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,199,000
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…

Параметры недвижимости в периферийная единица Ласити, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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