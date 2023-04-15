Купить дом в Жабинковский район, Беларусь

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Жабинковский район
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49 объектов найдено
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Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
15 м²
€ 4,503
Садовый домик в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.- 15,0 кв.м. Стены: материал - газосиликатный бл…
Дом
Ленинский, Беларусь
49 м²
€ 17,652
Продается жилой дом в аг. Ленинский. Одноуровневый деревянный дом 1960 года постройки…
Дом
Жабинка, Беларусь
172 м²
€ 126,086
Лот 7040. Современный коттедж с малыми архитектурными формами, двухэтажной баней и даже собс…
Дом
Кривляны, Беларусь
54 м²
€ 9,456
Покупая этот объект - Вы не платите агентству комиссию! Продаётся загородный дом в агрогород…
Дом
Жабинка, Беларусь
57 м²
€ 18,823
ЛОТ 6982. Родительский дом, начало начал… Кто не знает слов этой песни и с каким тепл…
Дом
Ракитница, Беларусь
311 м²
€ 90,062
Дом под чистовую отделку в Жабинковском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 311,07 кв.м, общ.-…
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
124 м²
€ 27,919
Коробка дачного дома жилого типа в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 135,3 кв.м, о…
Дом
Жабинка, Беларусь
108 м²
€ 33,323
Лот 6807. В городе Жабинке продаётся одноэтажный блочный жилой дом с мансардой 1971 года пос…
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
275 м²
€ 73,851
Коробка жилого дома в Жабинковском р-не. 2018 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 274,5 кв.м, о…
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
152 м²
€ 88,260
Жилой дом в Жабинковском р-не. 2021 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 151,7 кв.м, общ.- 151,7 кв.м, жил…
Дом
Кривлянский сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 9,006
Лот 6784. Дом в в агрогородке Жабинковского района. Небольшой населенный пункт (около 400 че…
Дом
Жабинка, Беларусь
88 м²
€ 35,574
Лот 6760. В городе Жабинка продаётся одноэтажный жилой дом из бруса 1978 года постройки обще…
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 36,025
Лот 6758. Ищете уединения? Место отдыха от города, где можно найти единение с природой? Новы…
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 35,908
Покупая этот объект Вы не платите агентству комиссию! Предлагаем капитальный, построенный дл…
Дом
Жабинка, Беларусь
216 м²
€ 72,049
Коробка жилого дома в Жабинковском р-не. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 367,1 кв.м, общ.- 215,9…
Дом
Жабинка, Беларусь
148 м²
€ 62,143
Коробка жилого дома в г.Жабинке. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 201,1 кв.м, общ.- 148,4 кв.м, ж…
Дом
Ракитница, Беларусь
111 м²
€ 54,037
Коробка жилого дома в Жабинковском р-не. 2021 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 115,0 кв.м, общ.- 111,2…
Дом
Жабинка, Беларусь
80 м²
€ 11,708
Садовый домик в Жабинковком р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.- 80,0 кв.м. 3 комнаты. Стены: матер…
Дом
Жабинка, Беларусь
76 м²
€ 36,925
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
130 м²
€ 60,341
Лот 6572. Надоела городская суета? Хочется уединения и тишины? Тогда этот вариант Вас не ост…
Дом
Ленинский, Беларусь
66 м²
€ 17,652
Продается жилой деревянный дом 1960 года постройки с участком 19,5 соток. Дом одноуровневый …
Дом
Жабинка, Беларусь
85 м²
€ 33,323
ЛОТ 6460. В продаже жилой дом 1976 года постройки в частном секторе г. Жабинка. Общая площад…
Дом
Жабинка, Беларусь
122 м²
€ 58,540
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1987 г.п. Реконструкция 2005г. 1 этаж. Общ.СНБ - 128,5 кв.м, …
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
84 м²
€ 13,509
Садовый домик в Брестском р-не. 1997 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 83,9 кв.м. 3 комнаты. Стен…
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
68 м²
€ 15,310
Лот 6260. В продаже жилой дом, расположенный в деревне Жабинковского района. Дом выполнен из…
Дом
Хмелевский сельский Совет, Беларусь
74 м²
€ 19,814
Лот 6171. В продаже дом в деревне в Хмелевском с/с, расстояние от кольца Бреста 28 км. Дом д…
Дом
Хмелевский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 27,109
Лот 6154. Отличная усадьба в развитой деревне Жабинковского района. Транспортное сообщение: …
Дом
Жабинка, Беларусь
80 м²
€ 47,733
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Дом
Жабинка, Беларусь
81 м²
€ 24,317
Лот 5859. В продаже жилой дом в центральной части города. Дом выполнен из бруса, утеплен и о…
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 63,043
Дом под чистовую отделку в Жабинковском р-не. 2020 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 181,7 кв…
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Параметры недвижимости в Жабинковский район, Беларусь
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