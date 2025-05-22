Квартира в новостройке NCP-104 Ocean Life Residence is a seafront project by Noyanlar Group

О проекте:
Ocean Life Residence — это прибрежный проект от Noyanlar Group, всего в 600 метрах от Лонг-Бич. На площади 50 000 м², вдохновлённой Золотым сечением, находятся 21 жилой блок с благоустроенными садами и общественными зонами — сочетание природной красоты и современного жилья, подходящего как для жизни, так и для инвестиций.
Ключевые моменты:
Концепция, основанная на Золотом сечении, создаёт баланс, элегантность и гармонию
21 жилой блок с панорамными видами — каждый обладает уникальной атмосферой, включает жилые пространства, магазины и объекты сервиса
Проект реализуется Noyanlar Group с более чем 50-летним опытом и наградами
Всего 600 м до пляжа
Доступные типы апартаментов:
Студии
Апартаменты 1+1
Апартаменты 2+1
Пентхаусы с открытыми панорамными видами
Подземная парковка для жителей
Преимущества расположения:
10 минут пешком до Лонг-Бич
25 минут до аэропорта Эрджан
45 минут до международного аэропорта Ларнаки
5 минут до античного города Саламин
Окрестности с пешеходными и велосипедными дорожками
Удобства:
Открытые и закрытые бассейны
Ocean Aqua Park, скейт-парк и амфитеатр
OceanFit фитнес-центр, открытая тренажёрная зона, зоны йоги
Ocean Spa с сауной, массажем и велнес-услугами
Многофункциональные спортивные площадки: теннис, футбол, баскетбол, мини-гольф
Детский клуб, ясли и площадки
Зелёные зоны и пешеходно-велосипедные маршруты
Зоны для барбекю и открытые зоны отдыха
Торговая улочка с более чем 30 магазинами, кафе и ресторанами
Ресторан на крыше на 22-м этаже
Зарядные станции для электромобилей и подземная парковка
Морской шаттл и площадки для посадки вертолётов на крыше
Круглосуточная охрана, умный доступ и сервис консьержа
План оплаты:
35 % первоначальный взнос, 35 % до передачи, и оставшиеся 30 % выплачиваются беспроцентной рассрочкой в течение 24 месяцев после передачи.
О нас:
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