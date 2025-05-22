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Квартира в новостройке NCP-104 Ocean Life Residence is a seafront project by Noyanlar Group

Trikomo, Северный Кипр
от
$104,572
;
10
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 27082
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Ocean Life Residence — это прибрежный проект от Noyanlar Group, всего в 600 метрах от Лонг-Бич. На площади 50 000 м², вдохновлённой Золотым сечением, находятся 21 жилой блок с благоустроенными садами и общественными зонами — сочетание природной красоты и современного жилья, подходящего как для жизни, так и для инвестиций.

Ключевые моменты:

  • Концепция, основанная на Золотом сечении, создаёт баланс, элегантность и гармонию

  • 21 жилой блок с панорамными видами — каждый обладает уникальной атмосферой, включает жилые пространства, магазины и объекты сервиса

  • Проект реализуется Noyanlar Group с более чем 50-летним опытом и наградами

  • Всего 600 м до пляжа

 

Доступные типы апартаментов:

  • Студии

  • Апартаменты 1+1

  • Апартаменты 2+1

  • Пентхаусы с открытыми панорамными видами

  • Подземная парковка для жителей

 

Преимущества расположения:

  • 10 минут пешком до Лонг-Бич

  • 25 минут до аэропорта Эрджан

  • 45 минут до международного аэропорта Ларнаки

  • 5 минут до античного города Саламин

  • Окрестности с пешеходными и велосипедными дорожками

 

Удобства:

  • Открытые и закрытые бассейны

  • Ocean Aqua Park, скейт-парк и амфитеатр

  • OceanFit фитнес-центр, открытая тренажёрная зона, зоны йоги

  • Ocean Spa с сауной, массажем и велнес-услугами

  • Многофункциональные спортивные площадки: теннис, футбол, баскетбол, мини-гольф

  • Детский клуб, ясли и площадки

  • Зелёные зоны и пешеходно-велосипедные маршруты

  • Зоны для барбекю и открытые зоны отдыха

  • Торговая улочка с более чем 30 магазинами, кафе и ресторанами

  • Ресторан на крыше на 22-м этаже

  • Зарядные станции для электромобилей и подземная парковка

  • Морской шаттл и площадки для посадки вертолётов на крыше

  • Круглосуточная охрана, умный доступ и сервис консьержа

 

План оплаты:
35 % первоначальный взнос, 35 % до передачи, и оставшиеся 30 % выплачиваются беспроцентной рассрочкой в течение 24 месяцев после передачи.

О нас:
DevoDirect — ваша прямая связь с квалифицированными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 45.0 – 86.0
Цена за м², USD 2,013 – 2,324
Цена квартиры, USD 104,572 – 173,125
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 125.0
Цена за м², USD 1,748
Цена квартиры, USD 218,439

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-104 Ocean Life Residence is a seafront project by Noyanlar Group
Trikomo, Северный Кипр
от
$104,572
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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