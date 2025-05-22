Квартира в новостройке NCP-104 Ocean Life Residence is a seafront project by Noyanlar Group

О проекте:

Ocean Life Residence — это прибрежный проект от Noyanlar Group, всего в 600 метрах от Лонг-Бич. На площади 50 000 м², вдохновлённой Золотым сечением, находятся 21 жилой блок с благоустроенными садами и общественными зонами — сочетание природной красоты и современного жилья, подходящего как для жизни, так и для инвестиций.

Ключевые моменты:

Концепция, основанная на Золотом сечении, создаёт баланс, элегантность и гармонию

21 жилой блок с панорамными видами — каждый обладает уникальной атмосферой, включает жилые пространства, магазины и объекты сервиса

Проект реализуется Noyanlar Group с более чем 50-летним опытом и наградами

Всего 600 м до пляжа

Доступные типы апартаментов:

Студии

Апартаменты 1+1

Апартаменты 2+1

Пентхаусы с открытыми панорамными видами

Подземная парковка для жителей

Преимущества расположения:

10 минут пешком до Лонг-Бич

25 минут до аэропорта Эрджан

45 минут до международного аэропорта Ларнаки

5 минут до античного города Саламин

Окрестности с пешеходными и велосипедными дорожками

Удобства:

Открытые и закрытые бассейны

Ocean Aqua Park, скейт-парк и амфитеатр

OceanFit фитнес-центр, открытая тренажёрная зона, зоны йоги

Ocean Spa с сауной, массажем и велнес-услугами

Многофункциональные спортивные площадки: теннис, футбол, баскетбол, мини-гольф

Детский клуб, ясли и площадки

Зелёные зоны и пешеходно-велосипедные маршруты

Зоны для барбекю и открытые зоны отдыха

Торговая улочка с более чем 30 магазинами, кафе и ресторанами

Ресторан на крыше на 22-м этаже

Зарядные станции для электромобилей и подземная парковка

Морской шаттл и площадки для посадки вертолётов на крыше

Круглосуточная охрана, умный доступ и сервис консьержа

План оплаты:

35 % первоначальный взнос, 35 % до передачи, и оставшиеся 30 % выплачиваются беспроцентной рассрочкой в течение 24 месяцев после передачи.

О нас:

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