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Виллы с бассейном в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Этаж 1
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€437,500

Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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