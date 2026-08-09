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Виллы с бассейном в Iskele District, Северный Кипр

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Iskele Belediyesi
37
Trikomo
20
Erenkoy Karpaz Belediyesi
6
Спатарико
5
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12 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
Количество этажей 3
Представляем вам уникальный проект с великолепным видом на Средиземное море.   Виллу, кот…
$744,160
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Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Вилла 3+1 в Royal Sun Elite Residence — первая линия у бассейна 🌴🏡 Предлагается к продаже…
$290,608
НДС
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Вилла 5 комнат в Гастриа, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Гастриа, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Вилла в 100 метрах от моря — Boğaz 🌊🏡 Предлагается к продаже двухэтажная вилла в живописн…
$411,320
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TekceTekce
Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Просторная угловая вилла 3+1 в Sea Pearl Residence — рядом с бассейном и морем 🌊🏡 Продаёт…
$398,763
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Вилла 4 комнаты в Фламуди, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Фламуди, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Роскошная вилла с 4 спальнями, видом на море и собственной террасой на крыше | Kantara, Татл…
$599,639
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Вилла 4 комнаты в Богази, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Премиальная одноэтажная вилла с панорамным видом на море в районе Boğaz 🌊🏡 Представляем э…
$1,06 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Айос Илиас, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Айос Илиас, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Просторная вилла 3+2 с садом и видом на море — Hilltop Complex 🌴🌊 Продаётся стильная полу…
$346,420
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Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла 3+1 в Sea Pearl Residence — всего 400 метров до моря 🌊🏡 Продаётся уютна…
$383,426
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Вилла 4 комнаты в Спатарико, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Спатарико, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Вилла 3+1 в экологичном комплексе La Isla Villas — Long Beach, Искеле 🌿🌊 Продаётся соврем…
$539,463
НДС
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Вилла 3 комнаты в Айос - Андроникос, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Айос - Андроникос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 120 м²
Вилла на Северном Кипре привлечет Ваше внимание! Превосходный по качеству комплекс из 4 апа…
$499,699
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Вилла 5 комнат в Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Недвижимость Северного Кипра: роскошная вилла с бассейном и садом в Искеле Недвижимость Севе…
$379,771
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Вилла 3 комнаты в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Уютный дом с большим участком на Карпасе 🌿☀️ Продаётся полностью готовый к проживанию час…
$260,304
НДС
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Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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