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Виллы с гаражом в Iskele District, Северный Кипр

Iskele Belediyesi
35
Trikomo
20
Erenkoy Karpaz Belediyesi
5
Спатарико
7
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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Воколида, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Воколида, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Our detached houses are located in Famagusta- Mutluyaka region, the first phase of our proje…
$362,152
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Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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