Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. İskele District
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы с видом на море в Iskele District, Северный Кипр

;
Iskele Belediyesi
37
Trikomo
20
Erenkoy Karpaz Belediyesi
6
Спатарико
5
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
9 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
Количество этажей 3
Представляем вам уникальный проект с великолепным видом на Средиземное море.   Виллу, кот…
$744,160
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Land of Dreams Gallery
Языки общения
English, Русский, Italiano
Telegram Написать в Telegram
Вилла 4 комнаты в Богази, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Премиальная одноэтажная вилла с панорамным видом на море в районе Boğaz 🌊🏡 Представляем э…
$1,06 млн
НДС
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Айос Илиас, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Айос Илиас, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Просторная вилла 3+2 с садом и видом на море — Hilltop Complex 🌴🌊 Продаётся стильная полу…
$346,420
Оставить заявку
TekceTekce
Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 308 м²
Количество этажей 2
Виллы в пешей доступности от моря в Искеле, Северный Кипр Искеле, расположенный на восточном…
$549,151
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на горы и море в Искеле, Богаз Искеле – красивый город на Северном Кипре, расп…
$624,105
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Уютный дом с большим участком на Карпасе 🌿☀️ Продаётся полностью готовый к проживанию час…
$260,304
НДС
Оставить заявку
Вилла в Патрики, Северный Кипр
Вилла
Патрики, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Смежная вилла со своим бассейном, апартаменты в 3 этажа (3+1), три спальни,  3 сан.узла. На …
$469,913
Оставить заявку
Вилла в Йиалусса, Северный Кипр
Вилла
Йиалусса, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
$184,323
Оставить заявку
Вилла в Патрики, Северный Кипр
Вилла
Патрики, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Вилла на 4 хозяина, апартаменты в 2 этажа (2+1), две спальни, 3 сан.узла. На 1 этаже - гости…
$315,272
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти