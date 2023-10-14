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Виллы с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Давлос, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Давлос, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Современная 5-комнатная вилла 183 м² в 100 метрах от пляжа. Вилла расположена в очень тихо…
€809,342
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Смежная вилла со своим бассейном, апартаменты в 3 этажа (3+1), три спальни,  3 сан.узла. На …
€447,004
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Вилла на 4 хозяина, апартаменты в 2 этажа (2+1), две спальни, 3 сан.узла. На 1 этаже - гости…
€299,902
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном в Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€317,182

Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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