Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. İskele District
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Iskele District, Северный Кипр

;
Iskele Belediyesi
37
Trikomo
20
Erenkoy Karpaz Belediyesi
6
Спатарико
5
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
44 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Фламуди, Северный Кипр
UP UP
Вилла 6 комнат
Фламуди, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Расположен между горами и морем. Вилла 4+2 полностью меблирована на Северном Кипре - 495.000…
$571,355
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English, Deutsch
Вилла в Trikomo, Северный Кипр
Вилла
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 42 м²
Описание объекта: Студия в жилом комплексе Royal Life Residence, Северный Кипр Комфортабель…
$92,554
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 435 м²
Количество этажей 2
магнолия Резиденция состоит из 5 отдельно стоящих вилл, 6 полуотдельных вилл и 36 квартир (с…
Цена по запросу
Оставить заявку
TekceTekce
Вилла 5 комнат в Гастриа, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Гастриа, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Вилла в 100 метрах от моря — Boğaz 🌊🏡 Предлагается к продаже двухэтажная вилла в живописн…
$382,949
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
Количество этажей 3
Представляем вам уникальный проект с великолепным видом на Средиземное море.   Виллу, кот…
$744,160
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Land of Dreams Gallery
Языки общения
English, Русский, Italiano
Telegram Написать в Telegram
Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Вилла 3+1 в Royal Sun Elite Residence — первая линия у бассейна 🌴🏡 Предлагается к продаже…
$290,608
НДС
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Гастриа, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Гастриа, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Вилла в 100 метрах от моря — Boğaz 🌊🏡 Предлагается к продаже двухэтажная вилла в живописн…
$411,320
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Просторная угловая вилла 3+1 в Sea Pearl Residence — рядом с бассейном и морем 🌊🏡 Продаёт…
$398,763
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Виллы рядом с живописным пляжем в Газимагусе на Северном Кипре Газимагуса (Фамагуста), один …
$571,826
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Фламуди, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Фламуди, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Роскошная вилла с 4 спальнями, видом на море и собственной террасой на крыше | Kantara, Татл…
$599,639
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 564 м²
Количество этажей 2
Виллы со стильным дизайном в Искеле, Северный Кипр Северный Кипр считается одной из самых бе…
$877,766
Оставить заявку
Вилла в Trikomo, Северный Кипр
Вилла
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 200 м²
Описание объекта: Предлагается современная полувилла в одном из самых популярных жилых компл…
$854,508
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла 4 комнаты в Богази, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Премиальная одноэтажная вилла с панорамным видом на море в районе Boğaz 🌊🏡 Представляем э…
$1,06 млн
НДС
Оставить заявку
Вилла в Trikomo, Северный Кипр
Вилла
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 120 м²
Описание объекта: Таунхаус 2+2 в жилом комплексе Royal Sun Residence, Северный Кипр Комфорт…
$210,341
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла 5 комнат в Айос Илиас, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Айос Илиас, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Просторная вилла 3+2 с садом и видом на море — Hilltop Complex 🌴🌊 Продаётся стильная полу…
$346,420
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла 3+1 в Sea Pearl Residence — всего 400 метров до моря 🌊🏡 Продаётся уютна…
$383,426
Оставить заявку
Вилла в Trikomo, Северный Кипр
Вилла
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 250 м²
Описание объекта: Вилла 3+1 в комплексе La Isla Villas, Северный Кипр Современная и простор…
$460,121
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Trikomo, Северный Кипр
Вилла
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 46 м²
Описание объекта: Квартира-студия в комплексе Royal Sun, Северный Кипр Компактная и функцио…
$92,576
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 296 м²
Количество этажей 2
Виллы рядом с известными пляжами в Искеле, Отюкен Северный Кипр — одно из самых безопасных и…
$794,511
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Спатарико, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Спатарико, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Вилла 3+1 в экологичном комплексе La Isla Villas — Long Beach, Искеле 🌿🌊 Продаётся соврем…
$539,463
НДС
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 308 м²
Количество этажей 2
Виллы в пешей доступности от моря в Искеле, Северный Кипр Искеле, расположенный на восточном…
$549,151
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Количество этажей 2
Виллы рядом с известными пляжами в Искеле, Отюкен Северный Кипр — одно из самых безопасных и…
$761,639
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Айос - Андроникос, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Айос - Андроникос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 120 м²
Вилла на Северном Кипре привлечет Ваше внимание! Превосходный по качеству комплекс из 4 апа…
$499,699
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на горы и море в Искеле, Богаз Искеле – красивый город на Северном Кипре, расп…
$624,105
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Недвижимость Северного Кипра: роскошная вилла с бассейном и садом в Искеле Недвижимость Севе…
$379,771
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Уютный дом с большим участком на Карпасе 🌿☀️ Продаётся полностью готовый к проживанию час…
$260,304
НДС
Оставить заявку
Вилла в Богази, Северный Кипр
Вилла
Богази, Северный Кипр
Площадь 33 м²
Описание объекта: Квартира-студия в жилом комплексе Abelia Residence, Северный Кипр Совреме…
$121,642
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Trikomo, Северный Кипр
Вилла
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 200 м²
Описание объекта: Просторный таунхаус 3+1 на берегу Средиземного моря со своим садом и парко…
$243,206
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Патрики, Северный Кипр
Вилла
Патрики, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Смежная вилла со своим бассейном, апартаменты в 3 этажа (3+1), три спальни,  3 сан.узла. На …
$469,913
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Воколида, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Воколида, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Our detached houses are located in Famagusta- Mutluyaka region, the first phase of our proje…
$362,152
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти