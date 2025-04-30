Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. İskele District
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Сад

Виллы с садом в Iskele District, Северный Кипр

Iskele Belediyesi
35
Trikomo
20
Erenkoy Karpaz Belediyesi
5
Спатарико
7
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Вилла в Йиалусса, Северный Кипр
Вилла
Йиалусса, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
$184,323
Оставить заявку
Вилла в Богази, Северный Кипр
Вилла
Богази, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
$248,260
Оставить заявку
Вилла в Спатарико, Северный Кипр
Вилла
Спатарико, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
$147,458
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти