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Виллы с видом на горы в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Смежная вилла со своим бассейном, апартаменты в 3 этажа (3+1), три спальни,  3 сан.узла. На …
€447,004
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Вилла на 4 хозяина, апартаменты в 2 этажа (2+1), две спальни, 3 сан.узла. На 1 этаже - гости…
€299,902
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с гаражом, в центре города в Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с гаражом, в центре города
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Our detached houses are located in Famagusta- Mutluyaka region, the first phase of our proje…
€344,497

Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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