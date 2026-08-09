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Квартиры и апартаменты с бассейном в Iskele District, Северный Кипр

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Iskele Belediyesi
1003
Trikomo
861
Богази
39
Гастриа
32
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272 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3/9
Просторная квартира 2+1 с частичным видом на море в Sea Life Residence 🌊✨ Предлагается к …
$153,033
НДС
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Квартира 2 комнаты в Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 7/10
Стильные апартаменты 1+1 площадью 65 м.кв. на 7-ом этаже в готовом комплексе на побережье Ис…
$107,599
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Квартира 3 комнаты в Богази, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Этаж 5/14
Просторная квартира 2+1 с видом на море в Abelia Residence 🌊✨ Предлагается к продаже прос…
$221,495
НДС
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 9/13
Видовая квартира 2+1 с прямым видом на море в Panorama Long Beach 🌊✨ Предлагается к прода…
$362,446
НДС
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/9
2+1 в Sea Life Residence — в минуте от Long Beach 🌊🏖 Предлагается к продаже квартира в го…
$137,733
НДС
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Квартира 1+1 в Caesar Resort I, Long Beach 🌊 Предлагается уютная меблированная квартира 1…
$98,115
НДС
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 3
Светлая квартира 1+1 с большой террасой в Royal Sun Elite 🌴☀️ Продаётся уютная и полность…
$130,860
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/7
Студия с видом на море в 200 м от пляжа — Park Residence, Long Beach 🌊 Продаётся светлая …
$90,611
НДС
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Студия 1 комната в Монарга, Северный Кипр
Студия 1 комната
Монарга, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/14
Студия у моря в Abelia Residence, Boğaz 🌊 Предлагается уютная меблированная студия в гото…
$69,590
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Квартира 4 комнаты в Агиос Теодорос, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Агиос Теодорос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Элитная квартира у моря в Северном Кипре с панорамным видом и собственной террасой на крыше …
$194,549
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Недвижимость Северного Кипра: квартира 2+1 с видом на море в Grand Sapphire Resort — элитное…
$293,157
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Квартира 2 комнаты в Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Предлагаем Вам квартиру 1+1 в живописном г.Искеле Северный Кипр ! Этот современный комплекс …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Гастриа, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Гастриа, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2
Светлая квартира 1+1 с видом на бассейн в Caesar Blue 🌊☀️ Продаётся уютная и полностью го…
$120,726
НДС
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Квартира 4 комнаты в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Этаж 10/17
Просторная квартира 3+1 с видом на море — Grand Sapphire, Block F2 🌊 Продаётся просторная…
$399,236
НДС
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Пентхаус в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус
Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус в Caesar Resort II с беспроцентной рассрочкой на 24 месяца 🌴🌊 Предлагается к про…
$429,621
НДС
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/9
1+1 в минуте от Long Beach 🌊🏖 В продаже квартира в полностью готовом комплексе Sea Life R…
$108,032
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Квартира 2 спальни в Фламуди, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Фламуди, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Уникальное сочетание роскоши, комфорта и спокойствия на Северном Кипре. В самом сердце Татл…
$264,380
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/6
Продается квартира 2+1 в комплексе Sea Shell Вид на море и на двор Полностью меблиро…
$113,382
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Северный Кипр & Грузия Этажи
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Таунхаус 2+1 в Royal Sun Residence, Long Beach 🌴🌊 Предлагается уютный таунхаус 2+1 в попу…
$190,993
НДС
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 9/10
Продается просторная квартира 1+1 в комплексе Caesar Resort, 6 этап, дом Arcadius, район Иск…
$88,381
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Северный Кипр & Грузия Этажи
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Недвижимость Северного Кипра: квартира 1+1 у моря в Long Beach в Mackenzie Residence Недвижи…
$86,481
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/8
Наш проект, расположенный в районе Искеле Лонг-Бич, входит в число специальных проектов, кот…
$111,965
НДС
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Меблированная квартира 1+1 на первом этаже — Royal Sun Elite, Long Beach 🌴 Продаётся уютн…
$102,813
НДС
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Квартира 2 спальни в Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 2/11
Предложение дня!  Готовая квартира с двумя спальнями в самом крупном комплексе на Кипре: 18…
$121,178
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/10
Квартира 2+1 в Caesar Resort & SPA, Северный Кипр ТРАФО и НДС оплачены. Квартира полность…
$100,043
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Северный Кипр & Грузия Этажи
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Недвижимость Северного Кипра: стильная квартира 1+1 в комплексе Sea Life рядом с Long Beach …
$93,277
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Квартира 4 комнаты в Спатарико, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Спатарико, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус на Северном Кипре привлечет ваше внимание! Итак, представляем вам комплекс, централ…
$469,051
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/13
Стильная квартира 1+1 с видом на море — Panorama Long Beach 🌅🌊 Продаётся современная и ую…
$262,247
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Меблированная студия в Royal Sun Elite Residence, Long Beach 🌊 Предлагается уютная студия…
$85,549
НДС
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Студия 1 комната в Гастриа, Северный Кипр
Студия 1 комната
Гастриа, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Студия с нишей в престижном комплексе у моря 🌊 В продаже уютная и функциональная студия с…
$96,808
НДС
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Типы недвижимости в Iskele District

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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