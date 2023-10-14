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Квартиры с бассейном в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

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3 объекта найдено
Квартира 5 комнат с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 5 комнат с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса класса люкс в районе Богаз. Проект расположит…
€257,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Богаз. Проект расположился на озелен…
€177,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Агиос Теодорос, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Агиос Теодорос, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Курорт расположен на южной стороне полуострова Карпас, в недавно развивающемся районе Бафра.…
€330,000

Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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