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Студии в Iskele District, Северный Кипр

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Iskele Belediyesi
230
Trikomo
204
Богази
7
Гастриа
6
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232 объекта найдено
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 13/22
$179,334
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 10/16
$156,238
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 14/22
$183,409
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TekceTekce
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/7
Студия с видом на море в 200 м от пляжа — Park Residence, Long Beach 🌊 Продаётся светлая …
$90,611
НДС
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Студия 1 комната в Монарга, Северный Кипр
Студия 1 комната
Монарга, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/14
Студия у моря в Abelia Residence, Boğaz 🌊 Предлагается уютная меблированная студия в гото…
$69,590
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Студия в Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Студия
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/18
В продаже просторная светлая студия 42 квм+8 квм балкон, откуда открывается прекрасный вид н…
$82,665
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 18/22
$196,995
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 16/22
$186,806
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 9/22
$165,748
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/8
Наш проект, расположенный в районе Искеле Лонг-Бич, входит в число специальных проектов, кот…
$111,965
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно! Мебл…
$70,101
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Студия 1 комната в Богази, Северный Кипр
Студия 1 комната
Богази, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/12
Живи в своей квартире на Кипре – проект «Абелия» 🏖 Элитный жилой комплекс всего в 100 м о…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 6/16
$149,445
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 13/16
$180,692
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Студия в Гастриа, Северный Кипр
Студия
Гастриа, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 4/11
Студия, от которой не уходят без депозита — Caesar Blue, Bogaz Вы когда-нибудь заходили в…
$85,370
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Северный Кипр & Грузия Этажи
Языки общения
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/4
Студия в комплексе CourtYard, Северный Кипр Продаётся полностью меблированная студия, с п…
$129,388
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Северный Кипр & Грузия Этажи
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/16
Студия в Royal Life (Poseidon), Северный Кипр Полностью меблирована, с всей бытовой те…
$73,365
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Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 20/22
$204,468
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Меблированная студия в Royal Sun Elite Residence, Long Beach 🌊 Предлагается уютная студия…
$85,549
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/16
$139,935
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Студия 1 комната в Гастриа, Северный Кипр
Студия 1 комната
Гастриа, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Студия с нишей в престижном комплексе у моря 🌊 В продаже уютная и функциональная студия с…
$96,808
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/17
Студия с видом на море в Riverside Life, Long Beach 🌅 Предлагается студия с красивым видо…
$101,708
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 20/22
$212,619
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 13/16
$178,654
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 21/22
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 25/31
Студия на высоком этаже с видом на море — Grand Sapphire, Long Beach 🌊 Продаётся стильная…
$152,004
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 8/16
$160,313
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Готовая студия с нишей и видом на Pantheon — Caesar Resort III 🌊🏖 Продаётся стильная студ…
$142,793
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 18/22
$205,147
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 11/13
Светлая студия на 11 этаже — Edelweiss, Long Beach 🌊🌴 Продаётся уютная и светлая студия в…
$82,414
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Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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