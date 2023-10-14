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Квартиры-студии в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

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4 объекта найдено
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/4
Готовая студия с видом на бассейн в самом популярном на сегодняшний день комплексе Courtyard.
€115,000
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 9/10
К продаже предлагается студия 46 КВ.М. в самом масштабном на Северном Кипре жилом комплексе …
€114,370
Студия со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 51 м²
Шикарный объект расположен рядом с песчаным пляжем на берегу Средиземного Моря. Эти роскошны…
€135,000
Студия 1 ванная с Caesars Resort Studio Apartments в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная с Caesars Resort Studio Apartments
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/12
Этот современный и элегантный курорт Afik Group расположен в Лонг-Бич, Искеле, всего в 5 мин…
€45,916

Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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