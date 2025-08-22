Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. İskele District
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Недвижимость возле озера

Квартиры возле озера в Iskele District, Северный Кипр

Iskele Belediyesi
701
Trikomo
625
Богази
27
Богази
21
16 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
О проекте: CC Towers Iskele — современный жилой комплекс в Боғаз (Искеле), состоящий из пят…
$83,541
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$160,344
Квартира 1 спальня в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
О проекте: Ocean Life Residence — это прибрежный проект от Noyanlar Group, всего в 600 метр…
$173,125
Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
О проекте: Olea Cyprus Project — это спокойный жилой комплекс от Noyanlar Group, расположен…
$96,439
Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$292,802
Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$267,238
Пентхаус 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$1,63 млн
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
О проекте: Ocean Life Residence — это прибрежный проект от Noyanlar Group, всего в 600 метр…
$104,572
Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 272 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$695,985
Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 306 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$1,32 млн
Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 241 м²
О проекте: Olea Cyprus Project — это спокойный жилой комплекс от Noyanlar Group, расположен…
$168,477
Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
О проекте: Olea Cyprus Project — это спокойный жилой комплекс от Noyanlar Group, расположен…
$139,429
Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
О проекте: Ocean Life Residence — это прибрежный проект от Noyanlar Group, всего в 600 метр…
$218,439
Квартира 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$454,600
Квартира 3 спальни в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
О проекте: Olea Cyprus Project — это спокойный жилой комплекс от Noyanlar Group, расположен…
$128,972
Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
О проекте: Olea Cyprus Project — это спокойный жилой комплекс от Noyanlar Group, расположен…
$84,239
