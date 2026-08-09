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Квартиры и апартаменты с видом на горы в Iskele District, Северный Кипр

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Iskele Belediyesi
1003
Trikomo
861
Богази
39
Гастриа
32
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168 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Квартиры на продажу недалеко от пляжа в Искеле, Богаз Искеле, расположенный на острове Кипр,…
$234,309
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Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 5
Квартиры в проекте с охраной и богатой инфраструктурой в Искеле, Северный Кипр Кипр, блистат…
$159,268
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
Квартиры в комплексе с собственным пляжем на Северном Кипре в Искеле Искеле, расположенный н…
$215,290
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 2
Квартиры возле знаменитых пляжей Северного Кипра, Йени Искеле Кипр – крупный остров в Средиз…
$155,965
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
Этаж 9/10
Недвижимость в шаговой доступности от моря на Северном Кипре в Искеле Искеле расположен в се…
$393,490
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Квартира 2 спальни в Фламуди, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Фламуди, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Уникальное сочетание роскоши, комфорта и спокойствия на Северном Кипре. В самом сердце Татл…
$264,380
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Land of Dreams Gallery
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Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 11
Квартиры в благоустроенном комплексе на Северном Кипре, Искеле Квартиры находятся в районе И…
$162,126
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/8
Наш проект, расположенный в районе Искеле Лонг-Бич, входит в число специальных проектов, кот…
$111,965
НДС
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 9/11
Люксовая квартира 2+1 с панорамным видом на море и горы – Edelweiss Residence, Искеле Про…
$140,060
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Северный Кипр & Грузия Этажи
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 5
Квартиры рядом с морем в Искеле, Северный Кипр Регион Искеле на Кипре расположен на северо-в…
$201,587
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Этаж 1
Квартиры у моря на Северном Кипре, Искеле Район Искеле, расположенный на северо-восточном по…
$399,824
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Квартиры в проекте с охраной и богатой инфраструктурой в Искеле, Северный Кипр Кипр, блистат…
$172,789
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Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/10
Квартиры с видом на море на Северном Кипре c гарантией 8% дохода от аренды на 3 года Искеле …
$186,703
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 4/5
Квартиры рядом с морем в Искеле, Северный Кипр Регион Искеле на Кипре расположен на северо-в…
$255,423
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 7/10
Квартиры с особым дизайном рядом с морем на Северном Кипре в Искеле Искеле находится в север…
$321,005
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/9
2+1 в Sea Life Residence — в минуте от Long Beach 🌊🏖 Предлагается к продаже квартира в го…
$138,274
НДС
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Этаж 3/2
Квартиры в комплексе с бассейном у моря в Искеле, Богаз Искеле, Богаз на востоке Северного К…
$255,158
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Квартира 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 9
Шикарные квартиры в пешей доступности от пляжа на Северном Кипре, Искеле Искеле (Трикомо) ра…
$431,273
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
Квартиры в комплексе с частным пляжем в Бафре, Искеле Северный Кипр – райское место отдыха н…
$140,027
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Этаж 11/11
Квартиры в благоустроенном комплексе на Северном Кипре, Искеле Квартиры находятся в районе И…
$909,856
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 1/2
Квартиры в комплексе с собственным пляжем в Искеле, Бахчелер, на Северном Кипре Остров Кипр,…
$290,093
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Пентхаус 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Этаж 1
Квартиры у моря на Северном Кипре, Искеле Район Искеле, расположенный на северо-восточном по…
$399,824
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Квартира 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Этаж 2/5
Квартиры рядом с морем в Искеле, Северный Кипр Регион Искеле на Кипре расположен на северо-в…
$280,944
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
Этаж 3/2
Квартиры в комплексе с частным пляжем в Бафре, Искеле Северный Кипр – райское место отдыха н…
$290,093
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 1/10
Квартиры с видом на море на Северном Кипре c гарантией 8% дохода от аренды на 3 года Искеле …
$257,808
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Квартира 2 комнаты в Богази, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3
Доступная квартира 1+1 с видом на горы в Sea View Resort 🌿⛰️ Продаётся уютная квартира 1+…
$58,997
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Квартиры в комплексе с собственным пляжем на Северном Кипре в Искеле Искеле, расположенный н…
$347,988
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 13/17
Квартира 1+1 с панорамным видом в Riverside Life, Long Beach 🌅 Предлагается стильная мебл…
$146,329
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/10
Квартиры с особым дизайном рядом с морем на Северном Кипре в Искеле Искеле находится в север…
$193,523
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 1
Квартиры у моря на Северном Кипре, Искеле Район Искеле, расположенный на северо-восточном по…
$226,407
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Типы недвижимости в Iskele District

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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