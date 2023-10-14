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Квартиры с видом на горы в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 2/9
Апартаменты 2 + 1 в комплексе Abelia Residence в Боазе 🔹 Первоначальный взнос £ 99,820, оста…
€192,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 10/28
Концепт-резиденция отеля, состоящая из 4 жилых кварталов, один из которых будет служить отел…
€301,144
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 10/28
Концепт-резиденция отеля, состоящая из 4 жилых кварталов, один из которых будет служить отел…
€339,536
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 2/3
Уникальный проект на Средиземноморском побережье Северного Кипра Курортный премиум компле…
€196,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Агиос Теодорос, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Агиос Теодорос, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Курорт расположен на южной стороне полуострова Карпас, в недавно развивающемся районе Бафра.…
€330,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€69,039
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с видом на горы в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с видом на горы
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€45,478
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на горы в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на горы
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
€104,106
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с видом на горы в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с видом на горы
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€70,683
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 334 м²
€323,826

Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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