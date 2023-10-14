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Пентхаусы в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

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10 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни в Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/1
ID: CP-715 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Кантара - Расстояние до моря -50 M - Расстоя…
€304,393
Пентхаус 2 спальни в Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 2/2
ID: CP-674 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Фамагуста - Расстояние до моря -900M - Расстояние…
€192,174
Пентхаус 3 спальни в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Этаж 2/2
ID: CP-658 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -250M - Расстояние до…
€600,000
Пентхаус 1 спальня в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 7/7
ID: CP-640 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -550 м - Расстояние д…
€300,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
Этаж 8/25
ID: CP-613 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -50м - Расстояни…
€662,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с общественным бассейном в Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с общественным бассейном
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Цена по запросу
Пентхаус 3 спальни с Caesars Resort 3 and 4 Bedroom Penthouse Apartments в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с Caesars Resort 3 and 4 Bedroom Penthouse Apartments
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 12/12
Этот современный и элегантный курорт Afik Group расположен в Лонг-Бич, Искеле, всего в 5 мин…
€258,622
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 334 м²
€323,826
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с сауной, с ванной в Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с сауной, с ванной
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
€164,324
Пентхаус 2 спальни с лифтом, с видом на море, с террасой в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с лифтом, с видом на море, с террасой
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€128,106

Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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