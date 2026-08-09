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Пентхаусы в Iskele District, Северный Кипр

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Iskele Belediyesi
69
Trikomo
67
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70 объектов найдено
Пентхаус в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус
Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус в Caesar Resort II с беспроцентной рассрочкой на 24 месяца 🌴🌊 Предлагается к про…
$429,621
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
Этаж 9/10
Недвижимость в шаговой доступности от моря на Северном Кипре в Искеле Искеле расположен в се…
$393,490
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Этаж 1
Квартиры у моря на Северном Кипре, Искеле Район Искеле, расположенный на северо-восточном по…
$399,824
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TekceTekce
Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этаж 1/3
Квартиры в комплексе в пешей доступности от инфраструктуры на Северном Кипре в Искеле Распол…
$301,417
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 4/5
Квартиры рядом с морем в Искеле, Северный Кипр Регион Искеле на Кипре расположен на северо-в…
$255,423
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Этаж 11/11
Квартиры в благоустроенном комплексе на Северном Кипре, Искеле Квартиры находятся в районе И…
$909,856
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/2
Апартаменты в Комплексе с Богатыми Возможностями в Искеле Этюкен Остров Кипр - третий по вел…
$214,267
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 1/2
Квартиры в комплексе с собственным пляжем в Искеле, Бахчелер, на Северном Кипре Остров Кипр,…
$290,093
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Пентхаус 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Этаж 1
Квартиры у моря на Северном Кипре, Искеле Район Искеле, расположенный на северо-восточном по…
$399,824
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1
Квартиры в комплексе с первоклассной инфраструктурой в Искеле, Лонг-Бич Эти элегантные кварт…
$194,094
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
Этаж 3/2
Квартиры в комплексе с частным пляжем в Бафре, Искеле Северный Кипр – райское место отдыха н…
$290,093
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 1
Квартиры у моря на Северном Кипре, Искеле Район Искеле, расположенный на северо-восточном по…
$226,407
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 10/10
Квартиры с видом на море на Северном Кипре c гарантией 8% дохода от аренды на 3 года Искеле …
$570,941
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
Апартаменты в престижном комплексе в Искеле, Северный Кипр Северный Кипр — это идеальное мес…
$359,956
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
Недвижимость в комплексе с бассейном в Искеле, Северный Кипр Кипр с его чистейшим морем и жи…
$198,087
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на море и горы в охраняемом комплексе в Искеле, Богаз Искеле, район на остр…
$191,137
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 7/7
Стильные квартиры возле моря на Северном Кипре в Искеле Искеле – один из любимых регионов Ки…
$402,181
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 3/2
Квартиры в комплексе с бассейном у моря в Искеле, Богаз Искеле, Богаз на востоке Северного К…
$253,423
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 15/5
Квартиры в проекте с охраной и богатой инфраструктурой в Искеле, Северный Кипр Кипр, блистат…
$472,702
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Квартиры с высоким потенциалом арендного дохода в Искеле, Северный Кипр Искеле, расположенны…
$437,211
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 1/2
Квартиры на продажу недалеко от пляжа в Искеле, Богаз Искеле, расположенный на острове Кипр,…
$447,417
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 9/9
Шикарные квартиры в пешей доступности от пляжа на Северном Кипре, Искеле Искеле (Трикомо) ра…
$250,233
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Пентхаус 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/2
Квартиры в комплексе с частным пляжем в Бафре, Искеле Северный Кипр – райское место отдыха н…
$155,965
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/2
Квартиры на продажу недалеко от пляжа в Искеле, Богаз Искеле, расположенный на острове Кипр,…
$294,542
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/2
Квартиры в развитом комплексе в Искеле, Северный Кипр Искеле — это популярный район для инве…
$241,552
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/2
Квартиры в комплексе с собственным пляжем на Северном Кипре в Искеле Искеле, расположенный н…
$215,036
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/3
Квартиры в комплексе в пешей доступности от инфраструктуры на Северном Кипре в Искеле Распол…
$232,095
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Квартиры в комплексе с собственным пляжем на Северном Кипре в Искеле Искеле, расположенный н…
$335,540
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Этаж 2/2
Квартиры рядом с морем и пляжем на Северном Кипре, Искеле Регион Искеле расположен на восточ…
$257,125
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 9/10
Квартиры в готовом проекте рядом с пляжем Маккензи в Искеле Искеле — один из самых популярны…
$235,846
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Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

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с видом на горы
с видом на море
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