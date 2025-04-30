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Квартиры с гаражом в Iskele District, Северный Кипр

Iskele Belediyesi
452
Trikomo
382
Erenkoy Karpaz Belediyesi
33
Богази
24
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11 объектов найдено
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1
$223,447
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Богази, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/3
The 9 villas called Dimora with 4 bedrooms & swimming pool are the crown jewel of the Medite…
$267,569
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Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 6/11
OCEAN LIFE RESIDENCE - CONDITIONS OF SALE ● GENERAL INFORMATION ▪ Number of Blocks: 21 …
$182,433
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 405 м²
Количество этажей 15
Расположение: 400 метров от моря в Лонг-Бич. Проект: 4 жилых блока и 1 гостиничный блок, те…
$1,73 млн
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Квартира 2 комнаты в Богази, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/17
LUXURY HOLIDAYS FOR EVERYONE Hospitality and comfort Whether you are planning a family hol…
$259,055
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1
"Дом вашей мечты, ваш путь: гибкие варианты финансирования, которые ставят вас на первое мес…
$223,447
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1
«Дом вашей мечты, ваш путь: гибкие варианты финансирования, которые ставят вас на первое мес…
$223,447
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Квартира в Trikomo, Северный Кипр
Квартира
Trikomo, Северный Кипр
Новая глава жизниРЕЗИДЕНЦИЯ ЖИЗНИ Резиденция Riverside Life предлагает вам возможность откры…
$190,389
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Квартира 1 комната в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/7
For Sale 1+0 Luxury Apartment at Grand Sapphire Resort 7 Stars İskele Cyprus 📍1+0 – Studio…
$115,691
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AxA property®
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 8/15
Welcome To Caesar Palm Jumeirah Caesar Palm Jumeirah is a breathtaking complex of 7 high-ri…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Новый элегантный жилой комплекс в районе Искеле в 700 м от пляжа Лонг бич.  Расположенный на…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Iskele District

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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