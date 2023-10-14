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Квартиры в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

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88 объектов найдено
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/4
Готовая студия с видом на бассейн в самом популярном на сегодняшний день комплексе Courtyard.
€115,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 2/9
Апартаменты 2 + 1 в комплексе Abelia Residence в Боазе 🔹 Первоначальный взнос £ 99,820, оста…
€192,000
Квартира 1 спальня в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
Всего в нескольких шагах от золотых песков, с его деловыми и развлекательными центрами, урав…
€161,710
Квартира 1 спальня в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/6
ID: CP-723 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -170M - Расстояние до…
€165,630
Квартира 2 спальни в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/6
ID: CP-719 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря - 200 м - Расстояние …
€195,472
Пентхаус 2 спальни в Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/1
ID: CP-715 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Кантара - Расстояние до моря -50 M - Расстоя…
€304,393
Квартира 1 спальня в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
ID: CP-701 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -300M - Расстояние до…
€119,847
Квартира 3 спальни в Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Этаж 1/5
ID: CP-699 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле - Расстояние до моря - 200 м - Расстояни…
€220,127
Квартира 2 спальни в Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 5
ID: CP-699 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле - Расстояние до моря - 200 м - Расстояни…
€171,210
Квартира 1 спальня в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 5
ID: CP-699 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле - Расстояние до моря - 200 м - Расстояни…
€134,522
Квартира 2 спальни в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/2
ID: CP-683 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле - Расстояние до моря -500M - Расстояние …
€228,163
Квартира 2 спальни в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
ID: CP-678 STANDORT: Zypern/ Long Beach - Entfernung zum Meer -100M - Entfernung zum …
€189,000
Пентхаус 2 спальни в Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 2/2
ID: CP-674 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Фамагуста - Расстояние до моря -900M - Расстояние…
€192,174
Квартира 2 спальни в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
ID: CP-660 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -50M - Расстояние до …
€409,145
Квартира 1 спальня в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
ID: CP-659 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Искеле Меркез - Расстояние до моря -150 М - …
€186,546
Пентхаус 3 спальни в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Этаж 2/2
ID: CP-658 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -250M - Расстояние до…
€600,000
Квартира 1 спальня в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
ID: CP-655   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз - Расстояние до моря -800M - Расс…
€186,772
Пентхаус 1 спальня в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 7/7
ID: CP-640 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -550 м - Расстояние д…
€300,000
Квартира 2 спальни в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
ID: CP-629 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле - Расстояние до моря -400 м - Супермаркеты 3…
€219,900
Квартира 2 спальни с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/6
ID: CP-628 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич - Расстояние до моря -350 м - Аэроп…
€150,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Этаж 1/13
ID: CP-623   LOCATİON: Cyprus/ İskele Long Beach  – Distance to the sea -100M – Larn…
€271,748
Квартира 1 спальня с лифтом, с парковка в Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с лифтом, с парковка
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/13
ID: CP-623 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич  - Расстояние до моря - 100 м - Аэр…
€164,847
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/13
ID: CP-623 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич  - Расстояние до моря - 100 м - Аэр…
€107,151
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 5/12
ID: CP-619  МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -280 м - Аэр…
€323,450
Квартира 3 спальни с лифтом, с парковка в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с лифтом, с парковка
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
ID: CP-615 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -600M - Расстояние до…
€286,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 47 м²
Поселок Алсанджак расположен в 9 км к западу от Гирне (Центральной Кирении). Он известен сво…
€81,900
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 11/13
ID: CP-614 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Газимагуса/ Сакарья - Расстояние до моря - 200 м -…
€237,280
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 12/13
ID: CP-614 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Газимагуса/ Сакарья - Расстояние до моря - 200 м -…
€156,105
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка в Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 7/13
ID: CP-614 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Газимагуса/ Сакарья - Расстояние до моря - 200 м -…
€146,114
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
Этаж 8/25
ID: CP-613 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -50м - Расстояни…
€662,000

Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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