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Турецкая Республика Северного Кипра
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Квартиры в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
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88 объектов найдено
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
49 м²
3/4
Готовая студия с видом на бассейн в самом популярном на сегодняшний день комплексе Courtyard.
€115,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
116 м²
2/9
Апартаменты 2 + 1 в комплексе Abelia Residence в Боазе 🔹 Первоначальный взнос £ 99,820, оста…
€192,000
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Квартира 1 спальня
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
1/2
Всего в нескольких шагах от золотых песков, с его деловыми и развлекательными центрами, урав…
€161,710
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
50 м²
2/6
ID: CP-723 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -170M - Расстояние до…
€165,630
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
77 м²
3/6
ID: CP-719 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря - 200 м - Расстояние …
€195,472
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
154 м²
1/1
ID: CP-715 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Кантара - Расстояние до моря -50 M - Расстоя…
€304,393
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
64 м²
ID: CP-701 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -300M - Расстояние до…
€119,847
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
4
1
143 м²
1/5
ID: CP-699 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле - Расстояние до моря - 200 м - Расстояни…
€220,127
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
78 м²
5
ID: CP-699 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле - Расстояние до моря - 200 м - Расстояни…
€171,210
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
64 м²
5
ID: CP-699 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле - Расстояние до моря - 200 м - Расстояни…
€134,522
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
89 м²
1/2
ID: CP-683 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле - Расстояние до моря -500M - Расстояние …
€228,163
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
80 м²
5/5
ID: CP-678 STANDORT: Zypern/ Long Beach - Entfernung zum Meer -100M - Entfernung zum …
€189,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
89 м²
2/2
ID: CP-674 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Фамагуста - Расстояние до моря -900M - Расстояние…
€192,174
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
98 м²
1
ID: CP-660 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -50M - Расстояние до …
€409,145
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
50 м²
1/1
ID: CP-659 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Искеле Меркез - Расстояние до моря -150 М - …
€186,546
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
320 м²
2/2
ID: CP-658 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -250M - Расстояние до…
€600,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
64 м²
2
ID: CP-655 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз - Расстояние до моря -800M - Расс…
€186,772
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
2
2
85 м²
7/7
ID: CP-640 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -550 м - Расстояние д…
€300,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
90 м²
2
ID: CP-629 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле - Расстояние до моря -400 м - Супермаркеты 3…
€219,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
75 м²
1/6
ID: CP-628 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич - Расстояние до моря -350 м - Аэроп…
€150,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
136 м²
1/13
ID: CP-623 LOCATİON: Cyprus/ İskele Long Beach – Distance to the sea -100M – Larn…
€271,748
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с парковка
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
80 м²
3/13
ID: CP-623 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич - Расстояние до моря - 100 м - Аэр…
€164,847
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
52 м²
1/13
ID: CP-623 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич - Расстояние до моря - 100 м - Аэр…
€107,151
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
91 м²
5/12
ID: CP-619 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -280 м - Аэр…
€323,450
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с парковка
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
4
1
163 м²
2
ID: CP-615 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -600M - Расстояние до…
€286,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
1
47 м²
Поселок Алсанджак расположен в 9 км к западу от Гирне (Центральной Кирении). Он известен сво…
€81,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
4
1
155 м²
11/13
ID: CP-614 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Газимагуса/ Сакарья - Расстояние до моря - 200 м -…
€237,280
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
89 м²
12/13
ID: CP-614 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Газимагуса/ Сакарья - Расстояние до моря - 200 м -…
€156,105
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
95 м²
7/13
ID: CP-614 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Газимагуса/ Сакарья - Расстояние до моря - 200 м -…
€146,114
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
273 м²
8/25
ID: CP-613 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -50м - Расстояни…
€662,000
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Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
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