Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. İskele District
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры и апартаменты с видом на море в Iskele District, Северный Кипр

;
Iskele Belediyesi
1003
Trikomo
861
Богази
39
Гастриа
32
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
272 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3/9
Просторная квартира 2+1 с частичным видом на море в Sea Life Residence 🌊✨ Предлагается к …
$153,033
НДС
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Богази, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Этаж 5/14
Просторная квартира 2+1 с видом на море в Abelia Residence 🌊✨ Предлагается к продаже прос…
$221,495
НДС
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 9/13
Видовая квартира 2+1 с прямым видом на море в Panorama Long Beach 🌊✨ Предлагается к прода…
$362,446
НДС
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Квартиры на продажу недалеко от пляжа в Искеле, Богаз Искеле, расположенный на острове Кипр,…
$234,309
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/7
Студия с видом на море в 200 м от пляжа — Park Residence, Long Beach 🌊 Продаётся светлая …
$90,611
НДС
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Предлагаем Вам квартиру 1+1 в живописном г.Искеле Северный Кипр ! Этот современный комплекс …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Этаж 10/17
Просторная квартира 3+1 с видом на море — Grand Sapphire, Block F2 🌊 Продаётся просторная…
$399,236
НДС
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
Этаж 9/10
Недвижимость в шаговой доступности от моря на Северном Кипре в Искеле Искеле расположен в се…
$393,490
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Квартиры рядом с морем и пляжем на Северном Кипре, Искеле Регион Искеле расположен на восточ…
$226,347
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Фламуди, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Фламуди, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Уникальное сочетание роскоши, комфорта и спокойствия на Северном Кипре. В самом сердце Татл…
$264,380
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Land of Dreams Gallery
Языки общения
English, Русский, Italiano
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Богази, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
ЧЕТЫРЕ СИЗОНА ЖИЗНИ II - Последний 1+1 лофт на Северном Кипре, Искеле БогазОбеспечьте послед…
$183,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ISB Global Immobilien
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 5
Квартиры на знаменитом пляже Северного Кипра в Искеле Лонг-Бич — один из самых популярных и …
$141,077
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 11
Квартиры в благоустроенном комплексе на Северном Кипре, Искеле Квартиры находятся в районе И…
$162,126
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/8
Наш проект, расположенный в районе Искеле Лонг-Бич, входит в число специальных проектов, кот…
$111,965
НДС
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 5
Квартиры рядом с морем в Искеле, Северный Кипр Регион Искеле на Кипре расположен на северо-в…
$201,587
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Этаж 1
Квартиры у моря на Северном Кипре, Искеле Район Искеле, расположенный на северо-восточном по…
$399,824
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Квартиры в комплексе с крытым бассейном на Северном Кипре, Искеле Искеле, развивающийся райо…
$205,928
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/2
Квартиры с высоким потенциалом арендного дохода в Искеле, Северный Кипр Искеле, расположенны…
$437,211
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/13
Стильная квартира 1+1 с видом на море — Panorama Long Beach 🌅🌊 Продаётся современная и ую…
$262,247
НДС
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/17
Студия с видом на море в Riverside Life, Long Beach 🌅 Предлагается студия с красивым видо…
$101,708
НДС
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/10
Квартиры с видом на море на Северном Кипре c гарантией 8% дохода от аренды на 3 года Искеле …
$186,703
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этаж 1/3
Квартиры в комплексе в пешей доступности от инфраструктуры на Северном Кипре в Искеле Распол…
$301,417
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 4/5
Квартиры рядом с морем в Искеле, Северный Кипр Регион Искеле на Кипре расположен на северо-в…
$255,423
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 12/18
Квартиры с бассейном на Северном Кипре в Искеле с прекрасным видом на море Искеле, новая жем…
$342,865
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 7/10
Квартиры с особым дизайном рядом с морем на Северном Кипре в Искеле Искеле находится в север…
$321,005
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 25/31
Студия на высоком этаже с видом на море — Grand Sapphire, Long Beach 🌊 Продаётся стильная…
$152,004
НДС
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 9
Шикарные квартиры в пешей доступности от пляжа на Северном Кипре, Искеле Искеле (Трикомо) ра…
$431,273
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
Квартиры в комплексе с частным пляжем в Бафре, Искеле Северный Кипр – райское место отдыха н…
$140,027
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Этаж 11/11
Квартиры в благоустроенном комплексе на Северном Кипре, Искеле Квартиры находятся в районе И…
$909,856
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/2
Апартаменты в Комплексе с Богатыми Возможностями в Искеле Этюкен Остров Кипр - третий по вел…
$214,267
Оставить заявку

Типы недвижимости в Iskele District

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти