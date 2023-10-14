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Квартиры с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

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32 объекта найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 2/9
Апартаменты 2 + 1 в комплексе Abelia Residence в Боазе 🔹 Первоначальный взнос £ 99,820, оста…
€192,000
Квартира 2 спальни с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/6
ID: CP-628 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич - Расстояние до моря -350 м - Аэроп…
€150,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Этаж 1/13
ID: CP-623   LOCATİON: Cyprus/ İskele Long Beach  – Distance to the sea -100M – Larn…
€271,748
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/13
ID: CP-623 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич  - Расстояние до моря - 100 м - Аэр…
€107,151
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 5/12
ID: CP-619  МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -280 м - Аэр…
€323,450
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 47 м²
Поселок Алсанджак расположен в 9 км к западу от Гирне (Центральной Кирении). Он известен сво…
€81,900
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 11/13
ID: CP-614 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Газимагуса/ Сакарья - Расстояние до моря - 200 м -…
€237,280
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 12/13
ID: CP-614 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Газимагуса/ Сакарья - Расстояние до моря - 200 м -…
€156,105
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
Этаж 8/25
ID: CP-613 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -50м - Расстояни…
€662,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 269 м²
Этаж 14/25
ID: CP-613 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -50м - Расстояни…
€730,572
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море в Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Этаж 8/25
ID: CP-613 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -50м - Расстояни…
€358,418
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Этаж 7/25
ID: CP-613 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -50м - Расстояни…
€345,929
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Этаж 6/25
ID: CP-613 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -50м - Расстояни…
€334,690
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 10/28
Концепт-резиденция отеля, состоящая из 4 жилых кварталов, один из которых будет служить отел…
€301,144
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 10/28
Концепт-резиденция отеля, состоящая из 4 жилых кварталов, один из которых будет служить отел…
€339,536
Студия со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 51 м²
Шикарный объект расположен рядом с песчаным пляжем на берегу Средиземного Моря. Эти роскошны…
€135,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 2/3
Уникальный проект на Средиземноморском побережье Северного Кипра Курортный премиум компле…
€196,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Агиос Теодорос, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Агиос Теодорос, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Курорт расположен на южной стороне полуострова Карпас, в недавно развивающемся районе Бафра.…
€330,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€69,039
Квартира 2 спальни с парковкой, с домофоном, с лифтом в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с парковкой, с домофоном, с лифтом
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€71,121
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном в Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€173,008
Квартира с балконом, с видом на море, с общественным бассейном в Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с общественным бассейном в Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€79,930
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном в Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€110,033
Квартира 1 ванная с балконом, с видом на море, с общественным бассейном в Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 ванная с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
€63,898
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с общественным бассейном в Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€89,388
Квартира 2 спальни с домофоном, с лифтом, с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с домофоном, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€71,231
Квартира 2 спальни с парковкой, с домофоном, с мебелью в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с парковкой, с домофоном, с мебелью
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€108,490
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 334 м²
€323,826
Пентхаус 2 спальни с лифтом, с видом на море, с террасой в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с лифтом, с видом на море, с террасой
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€128,106

Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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