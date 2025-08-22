Показать объекты на карте Показать объекты списком
Многоуровневые квартиры в Iskele District, Северный Кипр

Iskele Belediyesi
7
Trikomo
4
9 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Апартаменты 2+1 Лофт таунхаус в строящемся, современном комплексе La Isla Villas расположенн…
$248,495
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Trikomo, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
О проекте: Всего в 10 минутах ходьбы от моря находится Arcadia – современный жилой комплекс…
$226,646
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Богази, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/3
The 9 villas called Dimora with 4 bedrooms & swimming pool are the crown jewel of the Medite…
$267,569
TekceTekce
Многоуровневые квартиры в Trikomo, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 55 м²
Этаж 10/2
Your dream of a seaside luxurious home is about to come true… Large variety of leisure…
$102,536
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Trikomo, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
О проекте: Всего в 10 минутах ходьбы от моря находится Arcadia – современный жилой комплекс…
$160,467
Многоуровневые квартиры 1 комната в Монарга, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 1 комната
Монарга, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
avor Every Moment: Escape to La Joya Perla ?️? Immerse yourself into a world of flavor an…
Цена по запросу
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Iskele District, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Iskele District, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 2
Условия оплаты: ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА 35% ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ 45% ДО ОКОНЧАНИЯ СТРОИ…
$209,124
Многоуровневые квартиры 1 комната в Богази, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 1 комната
Богази, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Проект Four Seasons Life запущен в самом красивом и естественном месте в Средиземноморье, ко…
$128,954
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ватилакас, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/2
Условия оплаты: ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА 35% ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ 45% ДО ОКОНЧАНИЯ СТРОИ…
$278,966
