  2. Северный Кипр
  3. Кирения
  4. Новые дома

Новые виллы, коттеджные посёлки и дома в Кирении, Северный Кипр

Кирения
2
Catalkoy Esentepe Belediyesi
5
Girne Belediyesi
7
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$201,821
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 45–115 м²
4 объекта недвижимости 4
Комплекс «CASA DEL MARE» ГОТОВНОСТЬ ИЮНЬ 2026 г.(+6 мес.)  расположен: в 5 минутах езды от профессионального 18-луночного международного гольф КЛУБА в 25 минутах езды от Кирении, ведущих университетов, школ, ресторанов,  казино, шоппинг центров, клубов,  исторических до…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.0 – 115.0
105,119 – 253,460
Агентство
VIP REALTY CLUB
Вилла Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Вилла Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Вилла Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Вилла Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Вилла Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Вилла Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Агиос Георгиос, Северный Кипр
от
$549,129
Караогланолу Виллы – это эксклюзивное предложение для тех, кто мечтает о современном жилье на прекрасном острове Кипр. Этот уникальный комплекс состоит всего из 6 вилл под ключ, предлагающих высокий уровень комфорта и доступности ко всем необходимым удобствам. Расположенные в оживленном райо…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Вилла YESILTEPE VILLA
Вилла YESILTEPE VILLA
Вилла YESILTEPE VILLA
Вилла YESILTEPE VILLA
Вилла YESILTEPE VILLA
Вилла YESILTEPE VILLA
Фтериха, Северный Кипр
от
$523,074
Количество этажей 2
План выплат60%-ная оплата40 % ИНТЕРЕСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ИНСТАЛЬМЕНТЫ В 48 МЕСЯЦАХ
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Вилла Ozankoy Villa
Вилла Ozankoy Villa
Вилла Ozankoy Villa
Вилла Ozankoy Villa
Вилла Ozankoy Villa
Вилла Ozankoy Villa
Казафани, Северный Кипр
от
$784,679
Варианты отделки С отделкой
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$686,127
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Элитная вилла 4+1 с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой Вашему вниманию предлагается роскошная вилла в стиле классицизма площадью 250 м² с панорамным видом на Средиземное море. Этот дом создан для тех, кто ценит комфорт, престиж и уединение. Основные характеристики: 4 прос…
Агентство
GP Real Estate
Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$573,783
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 1
Площадь 390 м²
1 объект недвижимости 1
Продается 3-ёх комнатная вилла 390м2 с частным бассейном в 400м от моря ! 🌊 Уникальная возможность стать владельцем роскошной 3-комнатной виллы с частным бассейном всего в 400 метрах от моря! О проекте 🏡 THE ONE – это эксклюзивный комплекс из 19 резиденций, расположенный в престижно…
Агентство
GP Real Estate
Вилла Esenete 55
Вилла Esenete 55
Вилла Esenete 55
Вилла Esenete 55
Вилла Esenete 55
Вилла Esenete 55
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$449,857
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Добро пожаловать в Sea & Hills Villas, эксклюзивный комплекс недвижимости, расположенный в самом сердце Эсентепе и предлагающий непревзойденную роскошь и спокойствие. Виллы Sea & Hills, расположенные недалеко от множества удобств, включая рестораны, магазины, аптеки, деревню Эсентепе и захва…
Агентство
CMH PROPERTIES & INVESTMENT LTD.
Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$316,969
Варианты отделки С отделкой
Площадь 150 м²
1 объект недвижимости 1
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступности от отелей и казино Merit и Oris пляжа. Район Алсанджак является самым популярным для переселенцев из постсоветского пространства и знаменит большим количеством ресторанов, баров, развлекательны…
Агентство
Justreal
Коттеджный поселок из вилл и бунгало по цене квартиры (Есентепе)
Коттеджный поселок из вилл и бунгало по цене квартиры (Есентепе)
Коттеджный поселок из вилл и бунгало по цене квартиры (Есентепе)
Коттеджный поселок из вилл и бунгало по цене квартиры (Есентепе)
Коттеджный поселок из вилл и бунгало по цене квартиры (Есентепе)
Коттеджный поселок из вилл и бунгало по цене квартиры (Есентепе)
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$274,566
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 1
Эксклюзивный жилой комплекс с виллами и бунгало по цене квартиры (в Есентепе) О проекте:   Комплекс состоит из  20 уникальных вилл и бунгало, расположенных на естественной возвышенности, что обеспечивает потрясающие виды и приватность. Виллы на второй линии выше, чем бунгало на первой, ч…
Агентство
GP Real Estate
Вилла Exquisite
Вилла Exquisite
Вилла Exquisite
Вилла Exquisite
Вилла Exquisite
Вилла Exquisite
Karavas, Северный Кипр
от
$440,682
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 30
Привилегированная жизнь ждет вас в сердце Кирении /Лапта! Проект, который включает в себя 30 2+1 Twin Villas и 2 4+1 Villas, предлагает множество преимуществ благодаря своему расположению в центре города. Приветствуйте привилегированную жизнь в Кирении /Центр Лапты! Проект, который привлек…
Агентство
Evohe Real Estate & Property Consultancy
Коттеджный поселок Alpino Island – виллы с панорамным видом на море и горы
Коттеджный поселок Alpino Island – виллы с панорамным видом на море и горы
Коттеджный поселок Alpino Island – виллы с панорамным видом на море и горы
Коттеджный поселок Alpino Island – виллы с панорамным видом на море и горы
Коттеджный поселок Alpino Island – виллы с панорамным видом на море и горы
Коттеджный поселок Alpino Island – виллы с панорамным видом на море и горы
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$269,874
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Alpino Island – эксклюзивные виллы с панорамным видом на море и горы Локация: Лапта 400 метров до моря Панорамные виды на море и горы Прямой выход на прогулочную набережную протяженностью 5 км 10 км до Кирении О проекте Alpino Island – это уни…
Агентство
GP Real Estate
Коттеджный поселок BAHAMAS HOMES
Коттеджный поселок BAHAMAS HOMES
Коттеджный поселок BAHAMAS HOMES
Коттеджный поселок BAHAMAS HOMES
Коттеджный поселок BAHAMAS HOMES
Коттеджный поселок BAHAMAS HOMES
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 78 м²
1 объект недвижимости 1
Потрясающий  комплекс с видом на Средиземное море - “Багамы” Комплекс находится вблизи г.Кирения и знаменитого пляжа Алагади. Рядом расположены также рестораны, магазины и вся необходимая инфраструктура. Поблизости расположен 18-луночный международный ГОЛЬФ-КЛУБ. Инфраструктура комп…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
78.0
1,021
Агентство
VIP REALTY CLUB
Коттеджный поселок Akol Marine – 24 виллы у моря
Коттеджный поселок Akol Marine – 24 виллы у моря
Коттеджный поселок Akol Marine – 24 виллы у моря
Коттеджный поселок Akol Marine – 24 виллы у моря
Коттеджный поселок Akol Marine – 24 виллы у моря
Коттеджный поселок Akol Marine – 24 виллы у моря
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$215,359
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Akol Marine – 24 виллы у моря Локация: Йени Эренкой 45 минут до Искеле 60 минут до Фамагусты 60 минут до аэропорта Эрджан 80 минут до Кирении О проекте Akol Marine – это коллекция из 24 эксклюзивных twin-вилл с панорамным видом на море. Проект рас…
Агентство
GP Real Estate
Вилла Bella
Вилла Bella
Вилла Bella
Вилла Bella
Вилла Bella
Вилла Bella
Казафани, Северный Кипр
от
$1,93 млн
Варианты отделки С отделкой
Основные преимущества Villa Bella: Превосходное расположение: Вилла находится всего в 1500 метрах от берега моря, что делает ее идеальным местом для любителей пляжного отдыха и активного образа жизни. Беллапаис — тихая и живописная деревня, но при этом она находится в непосредственной …
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Коттеджный поселок Супер инвестиция! Вилла 4+1 до моря 50 м!
Коттеджный поселок Супер инвестиция! Вилла 4+1 до моря 50 м!
Коттеджный поселок Супер инвестиция! Вилла 4+1 до моря 50 м!
Коттеджный поселок Супер инвестиция! Вилла 4+1 до моря 50 м!
Коттеджный поселок Супер инвестиция! Вилла 4+1 до моря 50 м!
Коттеджный поселок Супер инвестиция! Вилла 4+1 до моря 50 м!
Василия, Северный Кипр
от
$594,467
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Коттеджный поселок из 20ти вилл на берегу моря! Отдельные виллы 4+1 с личным бассейном. Площадь вилл 230м2, площадь участка в среднем 500м2. ЖК расположен в 50м от моря и нового муниципального пляжа в районе Каршияка. (Лучший район для ИНВЕСТИЦИЙ на сегодняшний день!). Каждая вилла состоит и…
Агентство
North Symbol
