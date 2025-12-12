  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Новые дома

Новые виллы, коттеджные посёлки и дома в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

Agios Epiktitos
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Esenete 55
Вилла Esenete 55
Вилла Esenete 55
Вилла Esenete 55
Вилла Esenete 55
Показать все Вилла Esenete 55
Вилла Esenete 55
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$449,857
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Добро пожаловать в Sea & Hills Villas, эксклюзивный комплекс недвижимости, расположенный в самом сердце Эсентепе и предлагающий непревзойденную роскошь и спокойствие. Виллы Sea & Hills, расположенные недалеко от множества удобств, включая рестораны, магазины, аптеки, деревню Эсентепе и захва…
Агентство
CMH PROPERTIES & INVESTMENT LTD.
Оставить заявку
Коттеджный поселок из вилл и бунгало по цене квартиры (Есентепе)
Коттеджный поселок из вилл и бунгало по цене квартиры (Есентепе)
Коттеджный поселок из вилл и бунгало по цене квартиры (Есентепе)
Коттеджный поселок из вилл и бунгало по цене квартиры (Есентепе)
Коттеджный поселок из вилл и бунгало по цене квартиры (Есентепе)
Показать все Коттеджный поселок из вилл и бунгало по цене квартиры (Есентепе)
Коттеджный поселок из вилл и бунгало по цене квартиры (Есентепе)
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$274,566
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 1
Эксклюзивный жилой комплекс с виллами и бунгало по цене квартиры (в Есентепе) О проекте:   Комплекс состоит из  20 уникальных вилл и бунгало, расположенных на естественной возвышенности, что обеспечивает потрясающие виды и приватность. Виллы на второй линии выше, чем бунгало на первой, ч…
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Показать все Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$573,783
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 1
Площадь 390 м²
1 объект недвижимости 1
Продается 3-ёх комнатная вилла 390м2 с частным бассейном в 400м от моря ! 🌊 Уникальная возможность стать владельцем роскошной 3-комнатной виллы с частным бассейном всего в 400 метрах от моря! О проекте 🏡 THE ONE – это эксклюзивный комплекс из 19 резиденций, расположенный в престижно…
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
TekceTekce
Коттеджный поселок Akol Marine – 24 виллы у моря
Коттеджный поселок Akol Marine – 24 виллы у моря
Коттеджный поселок Akol Marine – 24 виллы у моря
Коттеджный поселок Akol Marine – 24 виллы у моря
Коттеджный поселок Akol Marine – 24 виллы у моря
Показать все Коттеджный поселок Akol Marine – 24 виллы у моря
Коттеджный поселок Akol Marine – 24 виллы у моря
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$215,359
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Akol Marine – 24 виллы у моря Локация: Йени Эренкой 45 минут до Искеле 60 минут до Фамагусты 60 минут до аэропорта Эрджан 80 минут до Кирении О проекте Akol Marine – это коллекция из 24 эксклюзивных twin-вилл с панорамным видом на море. Проект рас…
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Показать все Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$686,127
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Элитная вилла 4+1 с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой Вашему вниманию предлагается роскошная вилла в стиле классицизма площадью 250 м² с панорамным видом на Средиземное море. Этот дом создан для тех, кто ценит комфорт, престиж и уединение. Основные характеристики: 4 прос…
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти