  2. Северный Кипр
  3. Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  4. Новые дома

Новые виллы, коттеджные посёлки и дома в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

Коттеджный поселок Супер инвестиция! Вилла 4+1 до моря 50 м!
Коттеджный поселок Супер инвестиция! Вилла 4+1 до моря 50 м!
Коттеджный поселок Супер инвестиция! Вилла 4+1 до моря 50 м!
Коттеджный поселок Супер инвестиция! Вилла 4+1 до моря 50 м!
Коттеджный поселок Супер инвестиция! Вилла 4+1 до моря 50 м!
Коттеджный поселок Супер инвестиция! Вилла 4+1 до моря 50 м!
Василия, Северный Кипр
от
$594,467
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Коттеджный поселок из 20ти вилл на берегу моря! Отдельные виллы 4+1 с личным бассейном. Площадь вилл 230м2, площадь участка в среднем 500м2. ЖК расположен в 50м от моря и нового муниципального пляжа в районе Каршияка. (Лучший район для ИНВЕСТИЦИЙ на сегодняшний день!). Каждая вилла состоит и…
Агентство
North Symbol
Вилла Exquisite
Вилла Exquisite
Вилла Exquisite
Вилла Exquisite
Вилла Exquisite
Вилла Exquisite
Karavas, Северный Кипр
от
$440,682
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 30
Привилегированная жизнь ждет вас в сердце Кирении /Лапта! Проект, который включает в себя 30 2+1 Twin Villas и 2 4+1 Villas, предлагает множество преимуществ благодаря своему расположению в центре города. Приветствуйте привилегированную жизнь в Кирении /Центр Лапты! Проект, который привлек…
Агентство
Evohe Real Estate & Property Consultancy
Вилла YESILTEPE VILLA
Вилла YESILTEPE VILLA
Вилла YESILTEPE VILLA
Вилла YESILTEPE VILLA
Вилла YESILTEPE VILLA
Вилла YESILTEPE VILLA
Фтериха, Северный Кипр
от
$523,074
Количество этажей 2
План выплат60%-ная оплата40 % ИНТЕРЕСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ИНСТАЛЬМЕНТЫ В 48 МЕСЯЦАХ
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
