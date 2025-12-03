Агиос Георгиос, Северный Кипр

Караогланолу Виллы – это эксклюзивное предложение для тех, кто мечтает о современном жилье на прекрасном острове Кипр. Этот уникальный комплекс состоит всего из 6 вилл под ключ, предлагающих высокий уровень комфорта и доступности ко всем необходимым удобствам. Расположенные в оживленном райо…