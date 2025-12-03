  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Girne Belediyesi
  4. Новые дома

Новые виллы, коттеджные посёлки и дома в Girne Belediyesi, Северный Кипр

Кирения
Коттеджный поселок BAHAMAS HOMES
Коттеджный поселок BAHAMAS HOMES
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 78 м²
1 объект недвижимости 1
Потрясающий  комплекс с видом на Средиземное море - “Багамы” Комплекс находится вблизи г.Кирения и знаменитого пляжа Алагади. Рядом расположены также рестораны, магазины и вся необходимая инфраструктура. Поблизости расположен 18-луночный международный ГОЛЬФ-КЛУБ. Инфраструктура комп…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
78.0
1,007
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$316,969
Варианты отделки С отделкой
Площадь 150 м²
1 объект недвижимости 1
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступности от отелей и казино Merit и Oris пляжа. Район Алсанджак является самым популярным для переселенцев из постсоветского пространства и знаменит большим количеством ресторанов, баров, развлекательны…
Агентство
Justreal
Оставить заявку
Вилла Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Вилла Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Агиос Георгиос, Северный Кипр
от
$549,129
Караогланолу Виллы – это эксклюзивное предложение для тех, кто мечтает о современном жилье на прекрасном острове Кипр. Этот уникальный комплекс состоит всего из 6 вилл под ключ, предлагающих высокий уровень комфорта и доступности ко всем необходимым удобствам. Расположенные в оживленном райо…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Karon PhuketKaron Phuket
Вилла Ozankoy Villa
Вилла Ozankoy Villa
Казафани, Северный Кипр
от
$784,679
Варианты отделки С отделкой
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Вилла Bella
Вилла Bella
Казафани, Северный Кипр
от
$1,93 млн
Варианты отделки С отделкой
Основные преимущества Villa Bella: Превосходное расположение: Вилла находится всего в 1500 метрах от берега моря, что делает ее идеальным местом для любителей пляжного отдыха и активного образа жизни. Беллапаис — тихая и живописная деревня, но при этом она находится в непосредственной …
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Коттеджный поселок Alpino Island – виллы с панорамным видом на море и горы
Коттеджный поселок Alpino Island – виллы с панорамным видом на море и горы
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$269,874
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Alpino Island – эксклюзивные виллы с панорамным видом на море и горы Локация: Лапта 400 метров до моря Панорамные виды на море и горы Прямой выход на прогулочную набережную протяженностью 5 км 10 км до Кирении О проекте Alpino Island – это уни…
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Показать все Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$201,821
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 45–115 м²
4 объекта недвижимости 4
Комплекс «CASA DEL MARE» ГОТОВНОСТЬ ИЮНЬ 2026 г.(+6 мес.)  расположен: в 5 минутах езды от профессионального 18-луночного международного гольф КЛУБА в 25 минутах езды от Кирении, ведущих университетов, школ, ресторанов,  казино, шоппинг центров, клубов,  исторических до…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.0 – 115.0
104,188 – 251,215
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
