Где живут миллионеры? Топ самых богатых городов мира
Опубликован , где живет больше всего в мире долларовых миллионеров и миллиардеров. 5 из 20 городов в этом топе находятся в США.
Где живет больше всего миллионеров и миллиардеров?
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Расскажем немного больше деталей о первых пяти городах в этом списке.
1. Нью-Йорк
Это финансовый центр США и город, где находятся штаб-квартиры множества компаний из списка Fortune 500.
можно в среднем за $800,000-1,200,000 (по данным сервиса Numbeo).
2. Токио
В экономическом центре Японии, Токио, расположена Токийская фондовая биржа — крупнейшая в Азии по рыночной капитализации. Токио также является домом для многих многонациональных компаний, таких как Honda и Sony.
Купить квартиру (90 кв.м.) в Токио можно в среднем за $450,000-720,000 (по данным сервиса Numbeo).
3. Сан-Франциско
Район залива Сан-Франциско известен как мекка технологических инноваций, а еще как регион, где средняя зарплата на семью находится на самом высоком уровне в США.
Купить квартиру (90 кв.м.) в Сан-Франциско можно в среднем за $1,000,000 (по данным сервиса Numbeo).
4. Лондон
Лондон долгое время был самым богатым городом мира, но за последние 10 лет миллионеров в городе стало меньше, поэтому и место в этом списке уже не первое.
можно в среднем за $720,000-1,250,000 (по данным сервиса Numbeo).
5. Сингапур
Сингапур — второй по богатству город в Азии после Токио. Интересно, что более 5% семей в Сингапуре имеют чистые финансовые активы в размере не менее 1 миллиона долларов США.
Купить квартиру (90 кв.м.) в Сингапуре можно в среднем за $900,000-1,800,000 (по данным сервиса Numbeo).