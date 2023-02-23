Опубликован актуальный список городов, где живет больше всего в мире долларовых миллионеров и миллиардеров. 5 из 20 городов в этом топе находятся в США.

Где живет больше всего миллионеров и миллиардеров?

Город

Количество миллионеров

Количество миллиардеров

1. Нью-Йорк (США)

345,600

59

2. Токио (Япония)

304,900

12

3. Сан-Франциско (США)

276,400

62

4. Лондон (Соединенное Королевство)

272,400

38

5. Сингапур

249,800

26

6. Лос-Анджелес (США)

192,400

34

7. Чикаго (США)

160,100

28

8. Хьюстон (США)

132,600

25

9. Пекин (Китай)

131,500

44

10. Шанхай (Китай)

130,100

42

11. Сидней (Австралия)

129,500

16

12. Гонконг

125,100

28

13. Франкфурт (Германия)

117,400

14

14. Торонто (Канада)

116,100

17

15. Цюрих (Швейцария)

105,100

12

16. Сеул (Южная Корея)

102,100

25

17. Мельбурн (Австралия)

97,300

12

18. Даллас (США)

92,300

18

19. Женева (Швейцария)

90,300

16

20. Париж (Франция)

88,600

15

Расскажем немного больше деталей о первых пяти городах в этом списке.

1. Нью-Йорк 

Это финансовый центр США и город, где находятся штаб-квартиры множества компаний из списка Fortune 500. 

Купить квартиру (90 кв.м.) в Нью-Йорке можно в среднем за $800,000-1,200,000 (по данным сервиса Numbeo).

2. Токио

В экономическом центре Японии, Токио, расположена Токийская фондовая биржа — крупнейшая в Азии по рыночной капитализации. Токио также является домом для многих многонациональных компаний, таких как Honda и Sony.

Купить квартиру (90 кв.м.) в Токио можно в среднем за $450,000-720,000 (по данным сервиса Numbeo).

3. Сан-Франциско

Район залива Сан-Франциско известен как мекка технологических инноваций, а еще как регион, где средняя зарплата на семью находится на самом высоком уровне в США. 

Купить квартиру (90 кв.м.) в Сан-Франциско можно в среднем за $1,000,000 (по данным сервиса Numbeo).

4. Лондон

Лондон долгое время был самым богатым городом мира, но за последние 10 лет миллионеров в городе стало меньше, поэтому и место в этом списке уже не первое.

Купить квартиру (90 кв.м.) в Лондоне можно в среднем за $720,000-1,250,000 (по данным сервиса Numbeo).

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5. Сингапур

Сингапур — второй по богатству город в Азии после Токио. Интересно, что более 5% семей в Сингапуре имеют чистые финансовые активы в размере не менее 1 миллиона долларов США.

Купить квартиру (90 кв.м.) в Сингапуре можно в среднем за $900,000-1,800,000 (по данным сервиса Numbeo).