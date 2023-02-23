Опубликован актуальный список городов , где живет больше всего в мире долларовых миллионеров и миллиардеров. 5 из 20 городов в этом топе находятся в США.

Где живет больше всего миллионеров и миллиардеров?

Город Количество миллионеров Количество миллиардеров 1. Нью-Йорк (США) 345,600 59 2. Токио (Япония) 304,900 12 3. Сан-Франциско (США) 276,400 62 4. Лондон (Соединенное Королевство) 272,400 38 5. Сингапур 249,800 26 6. Лос-Анджелес (США) 192,400 34 7. Чикаго (США) 160,100 28 8. Хьюстон (США) 132,600 25 9. Пекин (Китай) 131,500 44 10. Шанхай (Китай) 130,100 42 11. Сидней (Австралия) 129,500 16 12. Гонконг 125,100 28 13. Франкфурт (Германия) 117,400 14 14. Торонто (Канада) 116,100 17 15. Цюрих (Швейцария) 105,100 12 16. Сеул (Южная Корея) 102,100 25 17. Мельбурн (Австралия) 97,300 12 18. Даллас (США) 92,300 18 19. Женева (Швейцария) 90,300 16 20. Париж (Франция) 88,600 15

Расскажем немного больше деталей о первых пяти городах в этом списке.

1. Нью-Йорк

Это финансовый центр США и город, где находятся штаб-квартиры множества компаний из списка Fortune 500.

Купить квартиру (90 кв.м.) в Нью-Йорке можно в среднем за $800,000-1,200,000 (по данным сервиса Numbeo).

2. Токио

В экономическом центре Японии, Токио, расположена Токийская фондовая биржа — крупнейшая в Азии по рыночной капитализации. Токио также является домом для многих многонациональных компаний, таких как Honda и Sony.

Купить квартиру (90 кв.м.) в Токио можно в среднем за $450,000-720,000 (по данным сервиса Numbeo).

3. Сан-Франциско

Район залива Сан-Франциско известен как мекка технологических инноваций, а еще как регион, где средняя зарплата на семью находится на самом высоком уровне в США.

Купить квартиру (90 кв.м.) в Сан-Франциско можно в среднем за $1,000,000 (по данным сервиса Numbeo).

4. Лондон

Лондон долгое время был самым богатым городом мира, но за последние 10 лет миллионеров в городе стало меньше, поэтому и место в этом списке уже не первое.

Купить квартиру (90 кв.м.) в Лондоне можно в среднем за $720,000-1,250,000 (по данным сервиса Numbeo).

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5. Сингапур

Сингапур — второй по богатству город в Азии после Токио. Интересно, что более 5% семей в Сингапуре имеют чистые финансовые активы в размере не менее 1 миллиона долларов США.

Купить квартиру (90 кв.м.) в Сингапуре можно в среднем за $900,000-1,800,000 (по данным сервиса Numbeo).