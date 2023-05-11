В Швеции упростят правила получения Голубой карты ЕС. Когда и каким образом?

Правительство Швеции пересматривает свою политику относительно голубой карты ЕС. В стране хотят упростить ее выдачу для высококвалифицированных иностранцев. Изменения должны вступить в силу уже 18 ноября 2023 года.

Какими планируют быть новые условия?

Подавать заявление на получение голубой карты смогут высококвалифицированные иностранцы, имеющие трудовой договор сроком на 6 месяцев.

Перейти на Голубую карту ЕС с любого другого типа разрешения на работу будет проще, так как этот процесс станет гибче.

При изменении рода деятельности, специалистам не нужно будет подаваться на новую Голубую карту. Вместо этого, вероятно, нужно будет уведомлять Миграционную службу о смене работодателя или других изменениях.

Иностранным гражданам с высокой квалификацией, у которых есть Голубая карта ЕС, выданная другим государством-членом ЕС, будет разрешен въезд в Швецию с целью занятия бизнесом на период до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Если у иностранца есть Голубая карта, выданная другой страной ЕС на 12 месяцев или более, он может подать заявление на получение разрешения в Швеции по упрощенной процедуре.

На заметку. Кроме Швеции, Голубую карту ЕС выдают еще 24 страны. Вот их список: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Германия, Франция, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания.