В Швеции упростят правила получения Голубой карты ЕС. Когда и каким образом?
11.05.2023 13:00
Правительство Швеции пересматривает свою политику относительно голубой карты ЕС. В стране ее выдачу для высококвалифицированных иностранцев. Изменения должны вступить в силу уже 18 ноября 2023 года.
Какими планируют быть новые условия?
- Подавать заявление на получение голубой карты смогут высококвалифицированные иностранцы, имеющие трудовой договор сроком на 6 месяцев.
- Перейти на Голубую карту ЕС с любого другого типа разрешения на работу будет проще, так как этот процесс станет гибче.
- При изменении рода деятельности, специалистам не нужно будет подаваться на новую Голубую карту. Вместо этого, вероятно, нужно будет уведомлять Миграционную службу о смене работодателя или других изменениях.
- Иностранным гражданам с высокой квалификацией, у которых есть Голубая карта ЕС, выданная другим государством-членом ЕС, будет разрешен въезд в Швецию с целью занятия бизнесом на период до 90 дней в течение 180-дневного периода.
- Если у иностранца есть Голубая карта, выданная другой страной ЕС на 12 месяцев или более, он может подать заявление на получение разрешения в Швеции по упрощенной процедуре.
На заметку. Кроме Швеции, Голубую карту ЕС выдают еще 24 страны. Вот их список: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Германия, Франция, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания.