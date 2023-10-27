Арендовать квартиру в Польше сейчас не легче, чем пройти хитроумный «квест» — по-настоящему хороших вариантов по приемлемой цене на рынке не так уж много. При этом арендаторов становится все больше, а значит, появляется огромное количество интересных и «трешовых» историй на рынке аренды Польши. Вот именно о таких историях мы поговорили с директором агентства недвижимости ByHome Евгением Корнеевцом.

«Небольшое падение спроса на рынке аренды — это сезонное затишье»

Все арендаторы, наверное, слышали «страшные истории» о злостных собственниках квартир, которые выставляют квартиросъемщиков за порог ночью в одном белье. Но «трешовых» историй, которые происходят по вине квартиросъемщиков, по словам директора агентства недвижимости, на рынке аренды также хватает.

— Как вообще сейчас обстоят дела на рынке аренды Польши?

— Филиалы нашего агентства недвижимости работают в большинстве крупных городов Польши (кроме Варшавы), однако головной офис расположен в Познани — поэтому основная статистика у нас именно из этого города, — рассказал Евгений Корнеевец. — Ситуация на рынке аренды Познани сейчас более-менее стабилизировалась. А ведь еще месяц назад спрос на аренду буквально зашкаливал, и владельцы квартир не успевали повышать цены — объявления «жили» на рынке не более нескольких часов. Именно тогда мы сталкивались с аукционами и кастингами среди арендаторов и успех сделки зависел не только от платежеспособности клиента, но и от умения вести переговоры.

Сегодня же мы видим, что некоторые объявления «живут» и по несколько дней, бывает, даже неделю. Но говорить о том, что рынок аренды наконец-то успокоился, еще рано. На мой взгляд, небольшое падение спроса — это сезонное затишье: те, кто хотел заселиться до начала учебного года, уже нашли жилье, а те, у кого заканчиваются договора аренды (часто это начало года), еще пока не начали поиски. При этом хорошие трехкомнатные квартиры (апартаменты с двумя спальнями) все еще на вес золота. Конечно, варианты неликвида, когда вообще нет ремонта или район не очень, на рынке есть, но хорошее жилье приходится долго искать.

Арендовать квартиру в Познани можно по следующим ценам: кавалерки (квартиры-студии площадью до 25 кв.м.) можно арендовать от 2000 злотых в месяц (это уже с коммунальными и прочими платежами), квартира с одной спальней (37-39 кв.м.) стоит около 2700-3500 злотых в месяц, квартира с двумя спальнями — около 4000 злотых в месяц.

«Все самое «трешовое» происходит по вине арендаторов»

— Расскажите, с какими самыми интересными ситуациями аренды жилья вы сталкивались?

— За свою практику мы сталкивались с разными случаями аренды: позитивных историй, конечно же, намного больше, но «трешовых» историй аренды на самом деле много. При этом, как правило, все самое «трешовое» происходит по вине арендаторов.

Мы работаем больше с иностранцами, и далеко не все арендаторы понимают реалии современного рынка аренды жилья в Польше. К примеру, бывали случаи, когда арендаторы, заселившись, ожидали, что за «такую высокую плату» собственники жилья будут им менять постельное белье каждую неделю и приносить свежие туалетные принадлежности. Потому что так положено в отелях. Когда этого не происходит, они звонят нам и закатывают скандалы, и им приходится объяснять, что в арендных квартирах в принципе такое не предусмотрено. Или был случай, когда девушка-арендатор на моменте подписания договора аренды вдруг передумала снимать это жилье. Почему? Потому что ершика в туалете не было. Нам удалось уговорить ее все-таки не разрывать договор, но мы сами поехали и купили для нее ершик в туалет. К слову, ситуаций, когда люди передумали в последний момент или вообще исчезли, много. Недавно был в моей практике случай, когда мы долго искали квартиру под четкие критерии, и, когда нашли подходящий вариант, еще дольше уговаривали собственника, чтобы он сдал квартиру именно нашему клиенту. Когда положительное решение было получено, и собственник квартиры приехал из другой страны на подписание договора, наша арендаторша просто написала сообщение «я не хочу с вами иметь дело. До свидания». Дальше она просто перестала поднимать трубку и отвечать на сообщения. Никаких объяснений и видимых причин. Мне было очень сложно объяснить владельцу, почему так произошло, и, конечно, он после этого уже больше не хотел работать с нашим агентством.

Бывают и забавные истории. Например, мы как-то получили две заявки на поиск квартир от парня и девушки. Спустя какое-то время выяснилось, что это семейная пара, и два разных агента ищут квартиру для одной семьи. Но самое интересное, что, когда мы нашли квартиру для «мужа», то «жена» написала своему агенту, что она больше не нуждается в его помощи, потому что у нее была бабушка в Познани, которая умерла и оставила ей в наследство квартиру. До сих пор в нашем агентстве ходит шутка про квартиру от бабушки из Познани.

— А бывали уже ставшие «классикой» истории про аренду жилья с 40 котами?

— Про сорок сказать не могу, но двенадцать котов в моей практике были. Обратился к нам клиент, который внешне очень напоминал байкера, – крупного телосложения, весь в кожаной одежде, с татуировками. Сначала он арендовал «кавалерку», но где-то через полгода снова обратился к нам для поиска квартиры, но на этот раз он искал жилье для себя, своей жены и двенадцати котов (которые, как оказалось, до этого момента жили в другой стране). Он предупредил, что сначала приедут семь котов, но потом возможно переедут все. Как он пояснил: «В договоре надо указать, что количество котов может меняться». Мы искали подходящий вариант, к слову, не очень долго. Правда, это был в итоге небольшой таунхаус в пригороде, но вполне себе хороший.

Истории про аренду жилья с домашними животными — это вообще отдельная категория. К примеру, были арендаторы с собакой-алабаем. Эта собака на арендной квартире полностью сгрызла дверь в ванную комнату. Мы приезжали, смотрели — дверь действительно была съедена от основания до потолка. Ну, что делать? Арендаторы ставили новую дверь за свой счет. У собственников никаких особых претензий по этому поводу, кстати, не было.

— Бывали ли случаи, когда с собственниками жилья договориться не получилось?

— Таких случаев на самом деле не очень много – владельцы квартир чаще всего идут на контакт. Но вот недавно была ситуация, когда арендаторы выбивали у хозяйки квартиры скидки по аренде буквально за все. Сначала они говорили, что им гараж не нужен, но, когда заселились и спустились в подземный паркинг, то оказалось, что он им нужен. А там в тот момент стояли чьи-то вещи. Арендаторы посчитали, что это сильно им мешает, и стали требовать у хозяйка квартиры скидку за то, что она вовремя не увезла вещи. Собственница квартиры пошла им навстречу, и предоставила парковку бесплатно на три месяца за «неудобства». Когда стало понятно, что хозяйка квартиры — покладистый человек, они стали «выбивать» скидку по аренде за все: за недостаточно чистый противень в духовке, за скрипучую дверцу на кухне и т.д. Через какое-то время, когда вроде бы уже все успокоилось, и скидки получить было больше не за что, к нам обратилась собственница этого жилья. Дело в том, что с ней связались соседи с просьбой проверить, не из ее ли это квартиры бегут тараканы. Оказалось, что действительно эта квартира стала рассадником тараканов по всему подъезду. Не знаю, как это возможно в современном мире, но, видимо, арендаторы оставляли еду везде и куда-то уезжали надолго. Я вижу только такое объяснение. Мы в итоге помогали травить этих тараканов, и весь процесс сильно затянулся. Конечно, собственница квартиры попросила этих жильцов съехать. Арендаторы, безусловно, съезжать не хотели и в итоге чуть ли не с милицией выселялись.

— Думаю, нам пока “трешовых” историй хватит. Расскажите о самом позитивном случае заселения? Были ли какие-то здесь необычные истории?

— Вот на днях к нам поступила заявка на поиск двухкомнатной квартиры стоимостью не более 3000 злотых в месяц. Предполагалось, что в квартире будет жить семья, но муж с женой все никак не могли выбрать город для жизни и выбирали между Краковым и Познанью. К нам обратился муж с тем, чтобы найти квартиру в Познани, а жена в это же время искала жилье в Кракове. Они договорились: кто быстрее найдет квартиру, которая понравится обоим, в тот город они и поедут. В итоге Познань одержала уверенную победу уже через 2 часа после обращения к нам.