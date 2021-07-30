Становление цивилизованного рынка недвижимости в Беларуси: интервью с директором одного из первых белорусских агентств

Риэлторская компания БелЦТН, зарегистрированная 1 августа 1991 года, стояла у истоков цивилизованного белорусского рынка недвижимости. БелЦТН в 1994 выступил инициатором создания Белорусской Ассоциации «Недвижимость», которая действует до сих пор и является главным объединением всех риэлторов страны.

Сегодня БелЦТН исполняется 30 лет! Мы взяли интервью у Николая Павловича, директора агентства. Во время беседы директор агентства подробно рассказал о том, как начиналось формирование белорусского рынка недвижимости и почему белорусским агентствам стоит доверять.

— Николай, расскажите немного о своей компании. Вы стояли у истоков развития белорусского рынка недвижимости, поэтому нам очень интересно узнать, с чего все начиналось?

— Появился цивилизованный рынок недвижимости с принятием закона о приватизации в 1991 году. У граждан появилась возможность выкупать квартиры у государства. Но, несмотря на то, что появилось частная собственность, временно распоряжаться ей было нельзя.

Многие граждане Беларуси уезжали в США и европейские страны. Все эти процессы одновременно создали предпосылки возникновения агентств недвижимости.

В 1991 году в Беларуси появились первые 3-4 агентства недвижимости. Среди этих компаний было и БелЦТН. В данный момент БелЦТН — единственное агентство недвижимости, которое продолжает свою работу с 1991 года.

Люди уезжали за границу и им нужно было продавать жилье. но, т. к. у людей не было времени ждать, квартиры продавали по очень низким ценам. Чтобы ускорить и упростить процедуру, разрабатывались новые не противоречащие законодательству способы продажи, до которых сами собственники не смогли бы додуматься.

К 1994 году в Беларуси стало намного больше агентств недвижимости — около 30 в Минске и по 2-3 в областных городах. Рынок никем не регулировался.

В связи с этим директора агентств недвижимости решили вынести на рассмотрение вопрос о регулировании рынка и партнерских отношений. . В 1994 году БелЦТН выступил с инициативой создания Белорусской Ассоциации «Недвижимость», в состав которой вошли почти все агентства Беларуси.

На базе объединения стали разрабатываться различные нормативные документы: о ценообразовании, кадровых вопросах, профессиональной этике и т. д. Формирование БелАН явилось следующим этапом развития цивилизованного рынка недвижимости Республики Беларусь. С тех пор Беларусь является одной из немногих стран, в которых сфера недвижимости регулируется законом.

Рынок недвижимости Беларуси открытый и цивилизованный. Граждане страны осознают защищенность, надежность и ценность риэлторских услуг. В основе создания цивилизованности и порядочности рынка стояло единое мнение руководителей агентств недвижимости о принятии нормативных документов в рамках БелАН.

Еще с 2008 года есть четкое регламентирование уровня цен, поэтому гражданам не приходится «бегать» в поисках агентства, где стоимость услуги будет выше или ниже.

— Вы рассказывали про коллегу, который также открыл в 1991 году компанию «Универсальные юридические услуги», но в 2018 году все-таки прекратил свою деятельность. Скажите, пожалуйста, были ли у Вас какие-либо сложные рабочие моменты, когда хотелось все бросить и сменить профессию?

— Нет, у меня никогда такого не было. У нас очень хороший коллектив, все сотрудники — настоящие профессионалы. В 2008 и 2016 годах мы столкнулись с кризисом и наше финансовое положение было довольно сложным. Приходилось урезать расходы, снижать зарплату, но речи о закрытии агентства не было. Мы учитывали возникающие на рынке факторы и немного корректировали рабочий процесс.

— Чего Вы достигли спустя 30 лет работы ? В чем были Ваши преимущества перед конкурентами?

— Когда мы только открылись в 1991, конкуренция была, но не высока. Как я уже отмечал, было всего несколько агентств. Поэтому у нас было достаточно большое количество клиентов: и покупателей, и продавцов. Благодаря этому мы чувствовали себя вполне уверенно.

С течением времени какие-то агентства появлялись, какие-то закрывались, но у нас был постоянный поток клиентов. БелЦТН был на слуху — мы гарантировали надежность, и у нас за плечами уже было имя и много успешных сделок.

Год за годом осознавали, что мимо нас клиенты не пройдут.

— Получается, что 30-летний стаж работы уже сам по себе выступает в качестве стабильности и гарантии.

— Безусловно. В сфере услуг стаж компании является очень важным для граждан. Когда фирма работает 30 лет, становится понятно, что люди надежные и смогут еще столько же отработать на рынке недвижимости. Это уверенность в том, что ты обращаешься к опытным профессионалам.

В любой сфере высоко ценятся качество услуг и опыт сотрудников. 30 лет для любой компании — это возраст зрелости.

В агентствах недвижимости 70-80% клиентов приходят не по рекламе. Большая часть клиентов — это те люди, которые к нам уже неоднократно обращались. БелЦТН предоставляет качественные услуги тысячам белорусов, которые, в свою очередь, делятся отзывами со своими друзьями и родственниками.

— Не могли бы Вы побольше рассказать о Белорусской Ассоциации «Недвижимость»? Когда Вы инициировали создание объединения, коллеги Вас поддержали? Продолжают ли они свою работу в сфере недвижимости?

— В 1994 году было около 40 агентств в Минске. А сейчас продолжают свою деятельность около 10 руководителей , которые стояли у истоков рынка .

Кто-то из них эмигрировал, кто-то просто сменил работу, кто-то ушел по личным причинам. Остались в основном те агентства, которые смогли «удержаться» на этом рынке.

— Вы проделали большую работу, которая до сих пор ценится на белорусском рынке недвижимости. И покупатели, и риэлторы защищены законом. Какие плюсы и минусы есть у такой концепции?

Основным нормативным документом сейчас является Указ Президента № 15 о риэлторской деятельности, который полностью регламентирует нашу работу.

Также вышло постановление 386 о тарификации риэлторской деятельности , в котором четко прописана стоимость нашей услуги.

Это основные документы. Параллельно вышло около 30 постановлений министерства юстиции (о профессиональной этике, получении аттестатов, сдаче экзаменов и пр.).

С 2006 года Министерство юстиции начало отслеживать незаконные схемы и пресекать их, лишать агентства лицензий, тем самым защищая потребителей от мошенников.

С тех пор для покупателей недвижимости лицензия агентсва стала своеобразной гарантией качества.

Кстати говоря, ни в одной стране мира, кроме Беларуси, нет лицензирования агентств недвижимости как юридических лиц.

— А как регулируется деятельность непосредственно агентов? Есть ли специальное обучение и сертификация?

— В Беларуси агенты не имеют права работать самостоятельно. Несмотря на то, что риэлторы проходят аттестацию и раз в 5 лет сдают экзамены, они должны быть сотрудниками лицензированного юридического лица.\

— То есть наши зарубежные партнеры, которые хотят сотрудничать с белорусскими коллегами в системе партнерских продаж, должны обращаться только к юрлицам?

— Все верно. Риэлторы самостоятельно не имеют права работать и заключать сделки. Вид деятельности лицензионный, и получить его не могут ИП — только юридические лица.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее про лицензию. Какие условия должны быть соблюдены агентством для ее получения?

— Требований относительно немного. Все они четко прописаны в Указе Президента № 15. Стоит отметить, что получение лицензии — это ответственность. С того времени, как агентство недвижимости регистрируют, его владельцы и сотрудники должны выполнять ряд требований.

— Белорусы уже знают, что, приходя в любое агентство недвижимости, они защищены законом. Как Вы считаете, насколько это важно для иностранцев, которые хотят купить собственность в РБ?

— Как мне кажется, иностранцы относятся к этому менее серьезно, чем белорусы. Причина следующая: за границей рынок недвижимости не регулируется государством, поэтому у граждан других республик нет четкого понимания, что дает лицензия и почему она так важна.

Тем не менее, когда агентство показывает соответствующие документы о лицензировании и сертификации сотрудников, доверие иностранцев к компании возрастает.

— Николай, скажите, пожалуйста, какие у Вас ожидания от 2021 года? Что в планах, какие стоят важные задачи?

С прошлого года мы вместе со всем миром вошли в сложный период пандемии. Рынок просел, финансовое и экономическое положение ухудшилось. Мы надеемся, что к концу года распространение COVID-19 будет ослабевать и к весне 2022 года рынок начнет восстанавливаться.

В недалеком будущем хотелось бы продолжить эффективную работу на благо наших граждан.

— Как пандемия изменила работу Вашего агентства? Насколько сильно повлияла на рынок недвижимости Беларуси?

— Первые три месяца (март-май 2020) было действительно сложно. Собственники не хотели никого пускать в свое жилье для показа, а покупатели, в свою очередь, отказывались заходить в разные квартиры. Летом граждане Беларуси начали привыкать к новой реальности и ситуация начала выравниваться.

К сожалению, коронавирус повлиял на экономическое положение жителей страны. Начали уменьшаться доходы, снизилась покупательская способность.

Цены на жилье начали падать, но к лету 2021 немного вышли на плато. Мы ожидаем, что в августе будет подъем активности на рынке недвижимости.

— Могут ли иностранцы купить жилье в Беларуси? Есть ли особенности?

— Процесс покупки жилья одинаков и для граждан РБ, и для иностранцев. Есть небольшие отличия при продаже недвижимости: иностранный гражданин должен оплатить налог в размере 13% от дохода с продажи объекта.

Хотелось бы отметить, что любые иностранные и белорусские граждане могут с уверенностью обращаться к нам в агентство. Все наши сотрудники имеют аттестаты и колоссальный опыт работы в сфере недвижимости. За плечами компании тысячи сделок и ни одной обоснованной жалобы!

Мы с радостью поможем Вам во всех вопросах, касающихся покупки, продажи и оценки недвижимости.