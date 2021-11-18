«В месяц на продукты трачу 150 евро». Сара переехала из России в Клайпеду на учебу, и ни о чем не жалеет

Сара переехала из России в Клайпеду совсем недавно и очень спонтанно. С одной стороны, это стало настоящим преимуществом для молодой девушки — никаких долгих приготовлений или мучительных поисков наилучших вариантов чего бы то ни было. С другой стороны, вот такое спонтанное решение, как правило, сопровождается и довольно большим количеством сюрпризов, многие из которых не такие уж и приятные. Сара рассказала журналисту Realting.com обо всех перипетиях своего переезда в Литву.

«Как в лучших фильмах границу я переходила пешком»

— Год назад я переехала из России в Клайпеду, при этом я не выбирала эту страну из ряда других — я выбирала ВУЗ, где хочу получить образование. Я знала, что уезжаю в другую страну с билетом в один конец, но конкретных запросов или ожиданий не было, все получилось довольно неожиданно.

Один из моих знакомых однажды вскользь упомянул об учебном заведении в Литве, куда можно подать документы. Я решила узнать немного больше информации об в интернете, и «на всякий случай» подала заявку на поступление. Было ощущение, что это пустая трата времени, так как со знанием языка были огромные проблемы. Однако через какое-то время пришел положительный ответ от приемной комиссии LCC International University, который находится в Клайпеде. Времени практически не было: когда я узнала, что могу переехать в Литву под предлогом учебы, до начала семестра оставалась пару месяцев.

Хочу сразу уточнить: основная цель моего обучения — изучить английский академический язык для дальнейшего поступления в другие ВУЗы по всему миру.

Когда переезжала, я ничего не знала о новой для меня стране. Несмотря на то, что россияне и литовцы имеют что-то общее в своем менталитете, это две абсолютно разные культуры. Это был мой первый опыт длительной самостоятельной поездки, и все осложнялось тем, что я не знала литовского языка.

Сразу после получения положительного ответа из университета, я поехала в Москву получать визу. Сам процесс давался нелегко, так как все вокруг началось закрываться из-за пандемии. Как только виза была получена, я за две недели я собрала свои вещи, забрала документы и полетела в Калининград. Как в лучших фильмах про эмиграцию, границу со всеми своими чемоданами я переходила пешком. Потому что как раз в этот момент полеты в Вильнюс резко отменили.

От границы меня и еще троих людей забрал водитель от университета, так что дальше было проще.

«Я совсем не жалею о том, что рискнула нырнуть в новую для меня жизнь»

— Моя жизнь в Литве началась со студенческого общежития, потом мне пришлось найти квартиру. Сам поиск много времени не занял — я нашла подходящий вариант по объявлению. В итоге в месяц на жизнь у меня уходит примерно 600 — 800 евро. Аренда однокомнатной квартиры в Клайпеде обходится примерно в 300 — 400 евро, оплата коммунальных услуг еще примерно в 160 евро. На продукты у меня уходит около 150 евро, но если учесть, что иногда хочется куда-то выйти и провести время с друзьями, то эта цифра смело переваливает за отметку в 200 евро в месяц.

Я подрабатывала раньше менеджером первой линии в онлайн-школе для детей и подростков, но это никак не было связано с Литвой. Сама по себе я творческий человек и люблю рисовать. Сейчас я всерьез заинтересовалась графическим дизайном — изучаю эту профессию и готовлю портфолио, чтобы перейти на фриланс.

Я считаю, что каждая поездка дает незаменимый опыт, который невозможно получить никаким другим способом. Сколько бы ты ни смотрел видео о других странах, пока не переедешь и поживешь в них хотя бы несколько месяцев, ты не сможешь понять, каково это — почувствовать себя человеком в другой культуре. Одно из самых главных умений человека, на мой взгляд, — это умение адаптироваться. Моя адаптация в Литве была довольно стремительной — возможно, потому что это был первый настоящий опыт столкновения с другой культурой.

Самые большие трудности начались, когда у меня появились проблемы со здоровьем, и, в моем случае, это был довольно негативный пример медицины. Так как посещая разные клиники, от бесплатных до платных, особо качественной помощи я не получила. В итоге на летних каникулах я уехала в Польшу и дала себе время для физического и эмоционального отдыха. Вернулась к более здоровому образу жизни. Наверное, после этого мне стало лучше.

Если же говорить о хорошем, то самым позитивным моментом для меня стали бесчисленные знакомства, которые здесь случаются буквально на каждом шагу: в кафе, магазинах или торговых центрах. Несмотря на то, что в целом литовцы довольно закрытые люди, молодежь всегда готова к общению.

И еще один максимально позитивный момент — как это ни странно, мне нравится климат Клайпеды. Это город ветра, повышенной влажности и морского воздуха — все, что я люблю.

Для меня этот переезд помог осуществить маленькую мечту попробовать что-то абсолютно новое для себя. Я совсем не жалею о том, что рискнула нырнуть в новую для меня жизнь, не зная, что произойдет дальше. Не исключено, что в будущем я еще раз повторю подобный опыт, переехав жить куда-то еще.

Я ни разу не жалела о своем выборе. Наоборот, меня все больше вдохновляет двигаться дальше тот факт, что, оборачиваясь назад, я вижу через какие невероятные истории я прошла в этой стране.