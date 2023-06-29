Недавно стало известно, что Европейский союз планирует принять Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону уже в октябре 2023 года. А это значит, что совсем скоро стоимость недвижимости в этих странах изменится, и сейчас как раз то время, чтобы успеть купить квартиру или дом в Болгарии по выгодным ценам. Вот подборка недвижимости в хороших локациях Болгарии по ценам от €23,500.

Студия 1 комната 31 м² в г. Солнечный берег за €23,500

Студия 1 комната Солнечный берег, Болгария € 23,500 1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 2/4 Этаж

В жилом комплексе Sunny Day 5, Sunny Beach выставлена на продажу квартира, расположенная на 2 этаже. Sunny Day 5 — это закрытый комплекс, состоящий из 7 отдельных блоков всего в 3,5 км от Солнечного пляжа и его длинного песчаного пляжа. Комплекс предлагает бассейн, супермаркет, закусочную, круглогодичную охрану и парковку. Прямо перед комплексом есть автобусная остановка.

Общая площадь квартиры — 30,57 кв.м. Студия состоит из из гостиной с кухней и диваном-кроватью, балкона с видом на бассейн и ванной комнаты с душем, туалетом и раковиной. По словам продавца, квартира в отличном состоянии, полностью меблирована и укомплектована всей необходимой бытовой техникой.

Квартира 2 спальни 113 м² в г. Солнечный берег за €75,000

Квартира 2 спальни Солнечный берег, Болгария € 75,000 3 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м² 2/6 Этаж

Просторная квартира выставлена на продажу в жилом комплексе «Авалон». По словам продавца, комплекс расположен в самой зеленой зоне курорта, в 7 минутах ходьбы от пляжа. Центр курорта и популярный пляж «Какао» находятся в 10 минутах ходьбы от отеля. Гости комплекса Avalon могут пользоваться открытым бассейном и баром у бассейна, где подают освежающие напитки; на территории комплекса есть ресторан с террасой, просторная стойка регистрации и лобби, круглогодичная охрана и обслуживание.

Квартира стоимостью €75,000 расположена на 2 этаже жилого комплекса и состоит из прихожей, гостиной с кухней и столовой, двух просторных спален, балкона и ванной комнаты с душем и второго отдельного туалета с раковиной.

Квартира полностью меблирована, укомплектована всей необходимой бытовой техникой. Интерьер довольно простой, но уютный. Недвижимость уже сейчас можно сдавать в аренду.

Квартира 1 спальня 65 м² в г. Святой Влас за €67,500

Квартира 1 спальня Святой Влас, Болгария € 67,500 2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 1/6 Этаж

В жилом комплексе Paradise Dreams выставлена на продажу квартира с одной спальней общей площадью 65 кв.м. Комплекс находится всего в 100 метрах от пляжа в Свети-Власе и состоит из 2 отдельных арочных симметричных блоков с общим количеством 123 квартир. Есть два бассейна для взрослых и отдельный круглый бассейн для детей; лобби, ресторан, супермаркет, магазины, охрана. Квартира стоимостью €67,500 расположена на первом этаже дома.

Выставленная на продажу квартира состоит из прихожей, гостиной с кухней и столовой, одной спальни, балкона с видом на бассейн, ванной комнаты с душевой кабиной. Жилье полностью меблировано, есть вся необходимая бытовая техника и кондиционер.

В пешей доступности от комплекса расположен супермаркет, магазины, до аэропорта примерно 28 км. До ближайшего пляжа около 100 метров.

Квартира 1 спальня 62 м² в г. Солнечный берег за €49,500

Квартира 1 спальня Солнечный берег, Болгария € 49,500 2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 1/4 Этаж

В жилом комплексе Holiday Fort Club выставлена на продажу двухкомнатная квартира с большой террасой. Жилье расположено на первом этаже дома. Комплекс находится напротив аквапарка Action, где есть 9 бассейнов для взрослых и детей, 2 водные горки, 2 ресторана, гольф-клуб, супермаркет, бесплатная парковка, теннисное/футбольное поле и многое другое. Комплекс сам по себе является курортом и имеет отличное обслуживание. Он открыт круглый год и подходит как для постоянного проживания, так и для отдыха и сдачи в аренду.

Квартира общей площадью 61,72 кв.м. состоит из гостиной с кухней и столовой, одной спальни, балкона перед обеими комнатами и ванной комнаты с душевой кабиной и стиральной машиной. Квартира в отличном состоянии и идеально подходит для инвестиций и сдачи в аренду.

На территории ЖК Holiday Fort Club расположены два ресторана болгарской и европейской кухни, бар, супермаркет, магазины, зона релакс «Оазис» с деревьями, цветами и травой и детская площадка, бесплатная парковка для владельцев и гостей, гольф-клуб и тренировочная площадка для гольфа на 15 лунок.

Квартира 1 спальня 62 м² в г. Солнечный берег за €55,000

Квартира 1 спальня Солнечный берег, Болгария € 55,000 2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 2/6 Этаж

В жилом комплексе Summer Dreams выставлена на продажу двухкомнатная квартира общей площадью 62 кв.м. Жилье расположено на втором этаже дома.

Комплекс находится между центром курорта и популярным районом Какао-Бич, в окружении зелени и в тихом месте. Summer Dreams имеет большую огороженную территорию с контролируемым доступом и круглосуточным видеонаблюдением, большой открытый бассейн с баром у бассейна, детский бассейн, ресторан, 2 рецепции, детскую площадку и круглогодичную охрану. Комплекс находится менее, чем в 10 минутах ходьбы от популярной Цветочной улицы и центра Солнечного Берега.

Планировка квартиры состоит из прихожей, гостиной с кухней и столовой, балкона, одной спальни и ванной комнаты. Жилье полностью меблировано и укомплектовано всей необходимой бытовой техникой. Недвижимость подходит для проживания или сдачи его в аренду.