«У меня не было розовых очков, я прекрасно осознавала все плюсы и минусы». Жизнь в Швеции: цены, зарплаты, плюсы и минусы

Какой уровень жизни в Швеции и какие там средние зарплаты? О буднях в этой стране, ПМЖ и гражданстве, шведах и особенностях рынка недвижимости — нам рассказала Юлия Антонова-Андерссон .

«Я влюбилась в Швецию и в её язык благодаря группе Roxette»

— Я родилась в 1980 году в Москве, где и прожила всю свою жизнь до переезда. Там же я получила два высших образования: педагогическое и психологическое. Работаю по первой профессии: преподаю шведский язык онлайн, а теперь ещё и провожу экскурсии по Стокгольму и Швеции, составляю маршруты по стране, пишу путеводители и книги по её культуре и истории.

Я влюбилась в Швецию и в язык этой страны благодаря группе Roxette, с песнями которой познакомилась в далёких 90-х. Я выучила шведский, начала путешествовать по стране, написала несколько путеводителей. У меня появились друзья, и постепенно я увидела страну изнутри, поняла, как здесь многое устроено.

Переезд в Швецию хоть и не был запланирован, но прошёл вполне гладко: у меня не было розовых очков, я прекрасно осознавала все плюсы и минусы.

Сейчас я живу в небольшом посёлке в 30 км от центра Стокгольма, добраться до которого можно на электричке. Я переезжала к мужу, который купил здесь дом. Несколько лет я жила на две страны и планировала так и продолжать, но пандемия внесла свои коррективы.

— Порой складывается впечатление, что миграционная служба Швеции — это целое лотерейное агентство. Сроки рассмотрения документов хоть и существуют, но на практике их почти не придерживаются: на всё есть отговорка из серии «к сожалению, мы сейчас очень загружены, поэтому рассмотрение дела занимает больше времени».

Получается, что два человека, находящиеся в одном и том же городе и пытающиеся легализоваться по одному и тому же основанию, могут столкнуться с абсолютно разными результатами: один будет ждать решения пару недель или месяц, другой — годами. Повлиять на ситуацию, к сожалению, редко удаётся.

Получение гражданства возможно только при наличии ПМЖ, которое, в свою очередь, выдают после ВНЖ. Официальные сроки могут отличаться в зависимости от основания. Например, в моём случае (воссоединение с семьёй) в данный момент такая ситуация: я имею право подать на гражданство после трёх лет проживания в Швеции и наличии ПМЖ. Недавно ввели ещё ряд требований, например, знание языка и наличие дохода. В целом, по сравнению с ситуацией лет 10-15 назад, легализоваться в Швеции стало сложнее.

Плюсы жизни в Швеции

— Для меня в Швеции всегда на первом месте стояла природа. Главная ценность, где бы я ни жила: природа должна быть в шаговой доступности. Обожаю бывать на многочисленных островах, гулять вдоль моря. Эта любовь у меня с детства. Из моих самых любимых мест в стране — остров Готланд и западное побережье с деревушками, усыпанными белоснежными домиками.

Из больших плюсов — наличие «потолка» при покупке лекарств. Это очень выручает хроников. Если необходимо постоянно принимать дорогостоящие таблетки, откладывать на них нет необходимости: как только «потолок» (на данный момент это 2600 шведских крон — около 230 евро) будет достигнут, лекарства можно получать бесплатно до тех пор, пока не пройдёт двенадцать месяцев с момента первой оплаты рецептурных средств. Для сравнения: в месяц выходит примерно 216 крон, что приблизительно соответствует стоимости полутора ланчей.

Один из необычных плюсов — возможность поехать на такси, если что-то случилось с общественным транспортом. Работает это так: допустим, вашу электричку отменили, и добраться альтернативным способом до нужного вам места невозможно. В таком случае вы просто вызываете такси, оплачиваете его и присылаете чек стокгольмской транспортной службе. Через какое-то время вам возвращают деньги. Конечно, если до следующей электрички ждать минут 10-15, деньги вряд ли вернут, но часто отмены связаны с авариями или непогодой, так что речь может идти о часах ожидания.

Ещё один плюс жизни в Швеции для меня — компактность городов. Даже Стокгольм — город относительно маленький. Однако такие масштабы могут показаться и минусом: за короткое время вполне можно побывать во всех центральных районах и заскучать.

Минусы жизни

— Когда речь заходит о минусах Швеции, большинство в один голос называют медицину. В приёмном отделении скорой можно прождать несколько часов, если жизни ничего не угрожает. К специалистам часто огромные очереди: я, например, ожидала приёма к неврологу почти полгода. Однако в моём случае ситуация не была экстренной; возможно, при острой необходимости приём бы назначили раньше.

Из больших минусов для меня — отсутствие магазинов шаговой доступности. Например, до ближайшего магазина мне нужно ехать на автобусе 10 минут. Да, мы живём за городом, но население нашего района — больше 13,000 человек. Зато церковь, детский сад и школа — в пяти минутах ходьбы.

Когда я только начинала ездить в Швецию, я поражалась пунктуальности шведского транспорта. Сейчас ситуация изменилась — по крайней мере, в Стокгольме. К классическим шуткам о том, что «снег всегда выпадает внезапно» и «почему-то осенью на рельсы падают листья» (обе шутки — традиционные причины транспортного коллапса) добавились отмены поездов и электричек из-за нехватки персонала, реформ, автоматизации. Сейчас я предпочту по возможности воспользоваться машиной, а не общественным транспортом.

Многие жалуются на плохое обслуживание в парикмахерских, косметологических кабинетах и маникюрных салонах. Лично я с этим не сталкивалась, так как простенький маникюр и элементарные косметические процедуры я делаю сама, а парикмахера мне заменяет свекровь.

Вообще Швеция — это страна, ориентированная скорее не на клиента, а на работника. Зачастую гораздо важнее, чтобы сотрудник не переработал, не перенапрягся, чем предоставить качественную услугу. Дозвониться в ведомства — за гранью реальности.

Иногда в телефонной очереди в миграционную службу или к оператору мобильной связи можно провести час, если не больше. Вот такая глупая трата времени меня удручает; к ней я, наверное, никогда не привыкну. Не хватает возможности решить проблему «здесь и сейчас», чтобы перейти к другим делам.

Швеция очень специфична, когда речь заходит о развлечениях. Жизнь в этой стране как бы делится на летнюю и зимнюю. В период отпусков жизнь везде кипит: организуются фестивали и концерты, кафе и рестораны переполнены людьми. Зимой все будто впадают в спячку: многие музеи (правда, не в Стокгольме) вообще закрыты с октября по апрель.

В этом году у нас с мужем был отпуск в августе. В середине месяца мы уже не могли попасть в некоторые музеи, посетить ремесленные мастерские, отправиться на некоторые островки на кораблике, потому что «сезон закончился». В августе!

О шведах и отношении к иностранцам

— Шведы, безусловно, не отличаются горячим южным темпераментом. Они могут показаться закрытыми и сдержанными, и даже близкие друзья не всегда будут делиться своими проблемами и заботами.

У сегодняшних шведов две главных религии: фика и лагом. Фика — это кофепитие с какой-нибудь булочкой в компании друзей или коллег. Поэтому если захотите встретиться со шведом, пригласите его на фику — это беспроигрышный вариант.

«Лагом» можно перевести как «в меру; ни больше, ни меньше». Эдакая золотая середина, умеренность во всём: в еде, в разговоре, во взглядах. Швед вряд ли будет бесконечно спорить с вами о политике. От конфликта он уйдёт молча, так, что вы даже не заметите. При этом в обострившейся ситуации он может сделать для себя определённые выводы и просто перестать общаться с человеком, который чуть не вывел его из себя.

Шведы видят себя яркими индивидуалистами, но при этом в большинстве случаев не готовы взять на себя ответственность. Ответственность здесь — понятие коллективное. Шведы любят консилиумы и переадресацию. Возникла проблема — постарайся перебросить её другому человеку. Особенно заметно это в работе государственных учреждений и банков.

— Многие считают шведов двуличными: мол, на официальном уровне мигрантам рады, а за спиной их чуть ли не ненавидят. Мне кажется, Швеция мало чем отличается от других стран: как и везде, здесь, безусловно, есть определённый процент людей, считающих, что мигранты отбирают работу у местного населения.

В то же время, в моём окружении довольно много смешанных браков — а значит, в целом шведы не имеют ничего против иностранцев. Также страна организует множество фестивалей, помогающих узнать и понять другие культуры. Иностранцам предлагают бесплатные курсы языка, а позже и обучение какой-либо профессии. Практически во всех библиотеках есть книги на других языках. В некоторых библиотеках проводятся встречи, на которых детям читают сказки на их языке. В школах предлагают бесплатные занятия родным языком.

Кстати, школьное и высшее образование в Швеции бесплатные (для граждан или имеющих ВНЖ/ПМЖ), причём возрастных ограничений для поступления в вузы не существует.

— Традиционно считается, что шведы настолько хорошо говорят по-английски, что учить шведский нет необходимости. Действительно, если речь идёт о «выживании» — заказать еду, найти дорогу, что-то купить — проблем не возникнет даже в маленьких городках.

И всё же для полноценной интеграции язык понадобится. Обсуждения на всех кофе-брейках — а это обязательный ритуал в большинстве офисов — будут проходить на шведском, за исключением крупных международных компаний, где работает большой процент иностранцев. Городские и районные мероприятия тоже проводятся на шведском. Объявления и новости дают на шведском. Да и вообще: невозможно стать полноценной частью общества, не владея его языком.

Цены, работа и уровень жизни в Швеции

— Швеция считается страной с высоким уровнем жизни. Обычно говорят так: примерно 22-30% (в зависимости от вида жилья) бюджета уходит на оплату жилья и коммуналку, 15% — на транспорт, 13-14% — на питание.

В последние два года в Швеции сильно подорожало электричество. Многие выбирают не фиксированную стоимость электричества в месяц (раньше расходы при выборе такого вида услуг выходили дороже), а оплату за киловатт. Деления на утренние, дневные и ночные часы здесь нет. Стоимость киловатта торгуется и варьируется в течение дня. О цене узнают накануне и, если есть возможность, стараются подстроиться: например, не стирать, не включать нагревательный котёл, не готовить.

Дороже всего электричество зимой. Позапрошлый декабрь казался многим рекордным по сравнению с предыдущими годами: за него заплатили в два с половиной раза больше. Прошлый декабрь побил этот рекорд — правда, государство частично погасило чрезмерно высокую стоимость. Что будет в этом году — пока неизвестно.

Для примера: 5 декабря 2023 года один киловатт на максимуме стоил больше 5 крон, в то время как осенью за него мы платили 2-3 эре (это разменная монета в Швеции; 1 крона = 100 эре). Бывает, что стоимость киловатта уходит в минус: выходит, что нам как бы платят за то, что мы используем электричество. Но на практике, конечно, денег мы не получаем: отрицательные показатели бывают крайне редко и этот минус всегда незначительный (чуть меньше одного эре).

— Стоимость общественного транспорта зависит от муниципалитета. В Стокгольме, например, проездной на все виды транспорта на месяц обойдётся в 970 крон (86 евро), разовый билет на 75 минут, покрывающий все виды транспорта, стоит 39 крон (3,5 евро).

Расходы на продукты также могут варьироваться в зависимости от семьи и муниципалитета. В целом считается, что один взрослый, готовящий всю еду дома, потратит около 3700 крон в месяц (около 327 евро).

Согласно статистике, одинокому человеку на проживание требуется около 9500 крон (около 840 евро) в месяц; семье с детьми — около 25,000–30,000 крон (2200–2650 евро).

Что касается средних зарплат, в 2022 году она составила 37,500 крон (3314 евро) в месяц. Зарплата всегда указывается до вычета налога, который в таком случае составит около 30%. Налоговая система в Швеции прогрессивная, то есть чем больше зарабатываешь, тем больше заплатишь.

Не стоит забывать, что средняя зарплата — это как средняя температура по больнице. Минимальной зарплаты в Швеции нет, но вот «входная зарплата» для людей без опыта вполне может начинаться с 23,000–25,000 крон в месяц. В основном, столько получают уборщики, официанты, персонал по уходу за пожилыми и больными.

Самые высокооплачиваемые должности, безусловно, руководящие. Здесь зарплаты доходят до 85,000–100,000 крон в месяц. Столько же зарабатывают и некоторые врачи-специалисты, например, хирурги. Но надо учитывать, что и налог тут будет совсем другой — около 50%.

Для сравнения: высококлассный специалист в области IT, занимающий руководящую должность, в среднем получит 77,000 крон (около 6800 евро).

— На данный момент считается, что к 2026 году Швеция будет испытывать нехватку специалистов в области IT; также в дефиците будут врачи, акушеры, медсестры, стоматологи, учителя и так называемые гражданские инженеры.

Работу можно найти через биржу труда, агентства, которые занимаются поиском специалистов, или через сеть LinkedIn. Довольно распространено устройство на работу «по знакомству»: компания может анонсировать вакансию, хотя на неё уже есть претендент, пришедший по рекомендации.

Открыть своё дело в Швеции достаточно легко: всё можно оформить через интернет. Варианты похожи на ИП и ООО. Опция «самозанятый» отсутствует, зато есть так называемая «деятельность по интересам»: например, сбор грибов-ягод, вышивание, вязание могут приносить небольшой доход, однако верхняя граница заработка ограничена. Более того, целью такой деятельности не может являться собственно получение дохода. Ответственность за уплату налогов и заполнение деклараций лежит на самом человеке.

О покупке и аренде недвижимости

— Приобретение жилья в Швеции — задача не из лёгких. Практически все желающие купить квартиру или дом берут займы. Стоимость жилья варьируется; в Стокгольме традиционно одни из самых дорогих квартир.

Стоимость аренды жилья также различается; в Стокгольме она может в 2-3 раза превышать таковую, например, на севере страны. Согласно статистике, в районе Täby (около 16 км от центра Стокгольма) аренда квартиры 70 кв. м обходилась почти в 11,000 крон (972 евро) в месяц. В расчёт принимается не только состояние жилья, но и возраст здания: наиболее дорогие квартиры в новостройках, самые дешёвые — в домах 1960-70-х годов.

В Швеции арендовать жильё можно через первые и через вторые руки. Через первые руки (например, напрямую от застройщика или заказчика строительства) аренда дороже, но надёжнее. Для получения такого контракта необходимо встать в очередь; жильё предоставляется на неограниченное время. При этом продавать его, делать в нём перепланировку или передавать в наследство нельзя. В хорошем районе спрос на такое жильё очень велик, и ждать иногда приходится больше десяти лет.

Контракт через вторые руки — это аренда у частных лиц. Хорошие квартиры уходят быстро, а к квартиросъёмщику могут предъявляться особые требования, например, наличие постоянного трудового договора и хорошей кредитной истории.

Кому подойдёт Швеция

— Швеция — определённо страна для тех, кто готов мириться с отсутствием разнообразных музеев, в первую очередь, художественных. За «культурной программой», особенно в зимнее время, придётся ездить в другие страны. Да и в самой Швеции многие интересные достопримечательности расположены за пределами городов, и добраться до них без машины порой проблематично. Так что если хотите изучить страну, позаботьтесь о водительских правах.

Зато для любителей спорта и природы лучшей страны не найти. Скалолазание, сплавы, каякинг, гольф, лыжи, коньки — всё это лишь малая часть возможного времяпрепровождения. Будьте готовы к бесконечным пикникам, посиделкам на верандах кафе, хайкингу — всё это тоже шведы очень уважают.

Подойдёт Швеция и тем, кто любит размеренный образ жизни. Если вы не любитель спонтанности, уважаете личное пространство и стремление быть всегда и во всём самим за себя — Швеция идеальный вариант для жизни.

Если не имеете тяжёлых хронических заболеваний, и у вас нет необходимости постоянно обращаться к врачам — Швеция тоже для вас.

Если не жаждете карьеры, а считаете, что самое главное — вовремя уходить домой, иметь пятинедельный отпуск и право летом взять четыре недели отпуска подряд, то Швеция — это рай на Земле.