Власти двух итальянских городов — Троины и Делия, расположенных на Сицилии, запустили схожие акции. В целях привлечения новых жителей они распродают недвижимость по символической цене. Желающие переехать на юг Италии за бесценок должны будут сделать ремонт в своих домах, поскольку большая часть из них находится в обветшалом состоянии.

Особенности акции в Троине

Мэрия итальянского города выставила на распродажу десятки пустующих домов по символической стоимости. Тем, кто согласится переехать сюда на ПМЖ, администрация Троины обещает помочь с затратами на проведение ремонтных работ, сообщает CNN.

Необычная акция была запущена в конце ноября прошлого года. Как надеется Себастьяно Фабио Венеция, занимающий пост мэра Троины, она должна вдохнуть новую жизнь в старый центр города. Большая часть местного населения давно покинула его, переехав в другие города или купив более современное жилье в окрестностях.

Для ускорения процесса продажи обветшалых домов мэр итальянского поселения предпринял несколько активных мер. В частности, им была организована рабочая группа, куда вошли эксперты по недвижимости и праву. Они будут консультировать покупателей на всех этапах сделки. Кроме того, градоначальником Троины было открыто онлайн-агентство, чтобы все желающие могли просматривать объекты и отправлять свои проекты по реновации жилья на электронный адрес casea1euro@comune.troina.en.it. В конце января на сайте должны разместить около 30 домов ценой в 1 евро. В дальнейшем к ним добавятся еще 100, как только их прежние владельцы передадут право собственности на жилье городу.

Условия акции

К покупателям недвижимости в Троине предъявляется ряд требований:

необходимо внести залог на сумму в 5000 евро. Средства будут возвращены покупателю после окончания ремонтных работ;

ремонт в купленном жилье должен начаться не позднее чем через 2 года после подписания договора;

завершить ремонтные работы необходимо по истечении 3 лет с момента покупки дома.

Бонусы для покупателей

Тем, кто приобретет недвижимость в Троине, будет предоставлен ряд привилегий. В их числе — бонус на ремонтные работы до 15.000 евро. Еще 10.000 покупатели получат на мероприятия по энергоэффективности. Тем же, кто не желает заниматься ремонтом в ветхих домах, местные власти выделят до 8000 евро на приобретение жилья, не требующее обновления. Среди других преимуществ для покупателей стоит отметить — освобождение от уплаты коммунальных услуг и налоговых взносов на недвижимость в первые 3 года.

Особенности акции в Делии

Еще одним итальянским городом, устроившим распродажу жилья за 1 евро, стал Делия, расположенный в сицилийской провинции Кальтаниссетта, информирует Idealista. По словам местного мэра Джанфилиппо Банчери, такая акция была инициирована по причине того, что многие эмигранты преклонного возраста, покинувшие Делию и оставившие здесь недвижимость, больше не могут пользоваться ею и платить за нее налоги. В результате опустевшие дома сильно обветшали, а исторический центр города стал безлюдным, поскольку местное население предпочло жизнь в пригороде.

Проведение же новой акции, по мнению Банчери, приведет к возобновлению активности в строительной сфере в этом районе Делии. Исторический центр должен быть реконструирован, а у молодых пар и людей, которые не могут позволить себе покупку жилья, появится шанс обзавестись собственной недвижимостью. Тем, кто изъявит желание приобрести дом в Делии за бесценок, предъявляется только одно требование — провести в нем ремонт. Это необходимо сделать, чтобы жилье стало безопасным и пригодным для проживания.

Официальная информация

По сообщению городского портала Делии, инициатива с распродажей домов вызвана тем, что в городе существует большое количество старых сооружений, состояние которых требует незамедлительного проведения ремонтных работ. Организованная акция должна помочь восстановить и увеличить существующий фонд жилья. В первую очередь администрация города стремится к оживлению исторического центра Делии, поэтому основную ставку будет делать на новые жилые поселения, магазины, туристические объекты или ремесленные мастерские.

Фото: Envato