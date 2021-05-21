«Самое главное в работе на рынке недвижимости — не потерять лицо». Интервью с владельцем ГК «АВЕНТИН»

14 мая Алена Мартыненко, директор международной платформы недвижимости REALTING, взяла интервью у одного из самых известных лидеров мнений на рынке недвижимости — Валерия Виноградова.

Валерий Виноградов когда-то начинал со стажировки в агентстве недвижимости. Сейчас же он является вице-президентом РГР, вице-президентом АРСП, председателем комитета РГР по региональной политике, президентом группы компаний «АВЕНТИН», общественным деятелем, адвокатом и бизнес-тренером.

Группа компаний «Авентин», которую возглавляет Валерий, уже 27 лет на рынке. За это время в агентстве не было ни одной оспоренной сделки. Более того, 70% покупателей при необходимости обращались к специалистам Авентина повторно.

В компании очень развита система партнерских продаж. За столько лет работы в сфере недвижимости сотрудникам Авентина удалось наладить сотрудничество более чем с 1000 агентств по всей России и за рубежом.

Валерий выделяет два подхода к риэлторской деятельности:

конкуренция;

сотрудничество.

В своей работе использует второй подход, поэтому, как отмечает владелец компании, у него много друзей и партнеров в РФ и по всему миру.

В интервью Валерий подробно описал свой путь к успеху, принцип работы ГК «Авентин», а также рассказал, сколько можно заработать на партнерских сделках и почему компаниям так важно сотрудничать с коллегами.

О том, как работает система партнерских продаж, можно подробно прочесть в статье.