Только с сентября 2019 года по март 2022-го цены на недвижимость в метавселенных подскочили на 879%. Следовательно, покупка виртуальной земли может быть весьма выгодным делом. Или нет? О том, как можно зарабатывать на метанедвижимости и какой у этой сферы потенциал — разбираемся с экспертом в нашем материале.

«Виртуальная недвижимость порой продается дороже реальной»

Мы живем в эпоху, когда звезды проводят концерты в метавселенной, Ватикан открывает художественную галерею на основе NFT, а на цифровые дома и участки можно взять ипотеку. Таким образом, все что мы делаем в реальном мире, постепенно обретает свою цифровую копию, и рынок недвижимости — не исключение. Зачем люди покупают виртуальную землю, по каким законам данный рынок работает и сколько на этом можно заработать, Realting.com рассказал Игорь Захаров, Управляющий Цифровой Экосистемой DBX.

— Рынок виртуальной недвижимости все еще относительно новый, и очень немногие понимают, что это такое. Согласно недавним отчетам, только около 25,000 криптокошельков совершали транзакции на этом рынке, причем подавляющее большинство из них являются крипто-китами и профессиональными инвесторами, у которых есть возможность инвестировать в экспериментальную сферу. Кроме того, из всех проектов, предлагающих виртуальные объекты, в настоящее время только четыре демонстрируют значительную активность: это Decentraland, Sandbox, Somnium Space и Cryptovoxels.

В настоящее время виртуальная недвижимость продается по цене, превышающей стоимость некоторой реальной — один участок земли в Decentraland был продан почти за $760 000. В том числе и поэтому, некоторые эксперты называют текущее состояние рынка цифровой недвижимости пенистым или бычьим (при котором игнорируются фундаментальные факторы рынка), и говорят, что такое положение возникает непосредственно перед сбоем.

Надо понимать, что рынок цифровой недвижимости еще совсем новый и не полностью устоявшийся. Таким образом, это очень азартная игра. Например, если экспериментальная или незрелая платформа метавселенной вдруг навсегда отключится, то земли больше не будет, как и всех денег, потраченных на ее приобретение.

«Велик не столько спрос, сколько шумиха вокруг этого рынка»

— Мы не можем точно определить момент, когда появился запрос на виртуальную недвижимость. Однако идея владения землей в виртуальном мире особенно продвигалась в видеоиграх, многие из которых существуют уже давно. Единственная разница на этот раз заключается в том, что доступная земля открыта не только для геймеров, но и для других игроков. Интерес к рынку метанедвижимости формируется еще и благодаря популяризации NFT, а также технологий VR и AR. Все это в комплексе побуждает разработчиков токенизировать и продавать цифровую землю.

Спрос на цифровые квадратные метры резко вырос за последние несколько лет. И, согласно прогнозам, стоимость рынка виртуальной недвижимости достигнет среднегодового темпа роста (CAGR) более 31% в период с 2022 по 2028 год. В конце прошлого года на платформе The Sandbox, к примеру, совершалось более 2000 продаж в неделю.

Подтверждает растущий спрос и другой факт: еще одна популярная платформа виртуальной недвижимости, Decentraland, провела свой первый земельный аукцион в декабре 2017 года, и в то время стоимость цифрового участка земли составляла всего около 20 долларов. К началу же этого года цена за так называемый токен LAND выросла примерно до 15 000 долларов. Однако стоит отметить, что этот спрос очень сконцентрирован, и немногие люди рассматривают это как достойную инвестицию. Велик не столько спрос, сколько шумиха вокруг этого рынка.

В основном, спрос на виртуальную недвижимость зависит от ажиотажа вокруг NFT. Данные NonFungible.com показали, что только в декабре прошлого года продажи NFT превысили 300 миллионов долларов, и значительная часть этих продаж была связана с виртуальной землей.

«Как и в случае с NFT, кто-то ничего не зарабатывает, а другие выручают миллионы»

— Выяснить, какие законы регулируют рынок виртуальной недвижимости, непросто. Однако, поскольку эти участки земли продаются как невзаимозаменяемые токены (NFT), они следуют тем же правилам (если таковые имеются) и страдают от тех же юридических проблем. Платформы Metaverse (в отличие от блокчейнов, на которых они работают) в значительной степени централизованы, и каждый пользователь должен согласиться с предоставленными пользовательскими соглашениями, условиями обслуживания и любыми другими обязывающими документами.

Покупка виртуальной недвижимости работает почти так же, как покупка NFT. Документ на этот участок земли является токеном в блокчейне. Чтобы купить недвижимость в метавселенной, необходимы две вещи: цифровой криптокошелек (самые популярные — Metamask и Binance), который поддерживает криптовалюту, используемую на платформе, и учетная запись на этой платформе. Осталось связать кошелек с платформой, и можно начать покупать виртуальную землю и другие доступные активы. Интересно, что в виртуальном мире также есть брокеры и управляющие недвижимостью, у которых можно приобрести те же активы, но по спекулятивной цене.

Стоимость виртуального дома или участка зависит от тех же факторов, что и в случае с реальной недвижимостью, включая местоположение, размеры и спрос. Сегодня участок земли на некоторых крупных платформах стоит в среднем более 12 000 долларов. За меньшие суммы приобрести землю можно на небольших и новых платформах.

Инвестировав в виртуальную землю, вы можете делать с ней все, что захотите: строить магазины и галереи, устраивать вечеринки и т.д. Бренды могут использовать свою собственность, среди прочего, для создания рекламы и организации мероприятий по запуску продукта.

Что касается заработка в виртуальном мире, основным способом является продажа или аренда земли. Как и в случае с NFT, кто-то ничего не зарабатывает, а другие выручают миллионы. Token.com однажды сообщил, что 116 участков земли были проданы примерно за 2,5 миллиона долларов, то есть примерно по 21 000 долларов каждый. Первый когда-либо проданный цифровой дом NFT стоил около 500 000 долларов. Таким образом, какова будет доходность от виртуальной недвижимости во многом зависит от стоимости ваших цифровых активов на момент продажи.

Резюмируя: сейчас спрос на виртуальную недвижимость не сильно высокий, но у рынка есть потенциал для проникновения в игровую индустрию. Миллионы геймеров по всему миру уже привыкли проводить много времени в виртуальных средах. Я считаю, что если платформы виртуальной недвижимости разработают функции, особенно привлекательные для мира геймеров, они смогут добиться успеха и массового распространения.