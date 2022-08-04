Даже несмотря на недавний спад на рынках, опытные держатели криптовалют чувствуют себя уверенно, ведь у них есть источник постоянного дохода. Исследования показали, что эти же самые люди имеют чрезвычайно высокую привязанность к дорогим предметам роскоши и другим эксклюзивным покупкам. Заманчиво, неправда ли? Так давайте разберемся, как стать одним из таких людей и что нужно сделать, чтобы получать стабильный доход с помощью криптовалют.

К счастью, для будущего финансов и внедрения криптовалют, инновационные решения Swapin делают реальностью покупку недвижимости и имущества за многие из наиболее популярных сегодня криптовалют. Вот как Swapin прокладывает дорогу для мгновенного обмена криптовалют на фиат и преодолевает разрыв между криптовалютами, бизнесом и банковской системой.

Владельцы криптовалют ищут способы потратить заработанные средства

Если вы зарабатывали хоть какие-то деньги на криптовалютах, то, скорее всего, вы пережили то же самое, что и все остальные. Чтобы превратить криптовалюту в деньги, сначала нужно отправить ее на криптовалютную биржу, разместить ордер на продажу выбранной криптовалюты в фиат, затем отправить фиат на банковский счет. Через пять-семь рабочих дней вы можете получить свои деньги. К тому времени цена криптовалюты изменится в сотни раз и подвергнет вас ненужному риску.

При этом до сих пор оплата товаров и услуг в криптовалюте была крайне редким и сложным явлением. Предприятия, которые раньше избегали возможности принимать криптовалюту (потому что не хотели иметь дело с соблюдением нормативных требований или рисками) теперь могут это делать благодаря инновационным B2B-решениям, предлагаемым Swapin. Конвертация криптовалюты в наличные на банковский счет также стала как никогда удобной благодаря инструментам Swapin B2C.

Решения Swapin B2C и B2B помогут спасти положение

Если получение наличных или осуществление простых регулярных платежей за товары и услуги обычно оказывается проблематичным, то представьте, с какими трудностями столкнутся держатели криптовалют при попытке приобрести недвижимость или инвестиционные объекты.

К тому времени, когда держатель криптовалюты конвертирует такую большую сумму наличных, сумма, поступившая на его банковский счет, может значительно измениться. Однако такие инструменты Swapin B2B, как CoinCollector и виджет E-Com, мгновенно конвертируют криптовалюты в фиат, избавляя держателей криптовалют от ненужных действий, а бизнес — от рисков.

Виджет E-Com может быть встроен в веб-сайты, чтобы принимать криптовалюты всего за несколько кликов. CoinCollector позволяет предприятиям выставлять счета-фактуры с предварительно заполненной информацией, чтобы клиенты могли расплачиваться криптовалютой, а предприятие мгновенно получало вместо нее евро.

Партнерство Swapin и RE/MAX, которое всколыхнуло отрасль

Swapin является лицензированной эстонской компанией, что гарантирует надежность всех услуг. Растущая репутация бренда Swapin и невероятная команда привлекли миллионы евро финансирования и помогли компании установить партнерские отношения с известными предприятиями по всему миру.

Гигант рынка недвижимости RE/MAX теперь использует такие инструменты Swapin, как CoinCollector, чтобы быстро и легко позволить клиентам использовать криптовалюты. Swapin принимает широкий спектр самых популярных криптовалют для оплаты инвестиционной недвижимости, домов для отдыха или основного жилья. Как коммерческая, так и жилая недвижимость может быть оплачена криптоактивами с помощью инструментов Swapin.

Новость о партнерстве c RE/MAX стала сенсацией для криптовалютной индустрии и сферы недвижимости. Держатели криптовалют наконец-то нашли удобный способ использовать свои доходы, не проходя через множество этапов, чтобы конвертировать их в наличные. Решения Swapin мгновенно конвертируют криптовалюту в фиат, а предприятиям не приходится сталкиваться с негативными сторонами криптовалютного рынка. Они лишь получают выгоду от развивающейся технологии и класса активов, а также от новой аудитории потенциальных клиентов из криптосообщества.

Покупка недвижимости с помощью криптовалют теперь возможна благодаря Swapin Solutions

Решения Swapin меняют правила игры в плане того, как предприятия и частные лица получают доступ к наличным деньгам из своих криптовалют. Скорость и удобство позволяют владельцам криптовалют совершать крупные покупки недвижимости или даже других дорогостоящих товаров: автомобили, часы и другие изысканные украшения.

Некоторые инструменты Swapin упрощают процесс отправки криптовалюты на определенный адрес кошелька, который мгновенно конвертирует криптовалюту в фиат и отправляет ее на подключенный банковский счет. Нет необходимости ждать длительное время или вручную обналичивать средства для отправки на банковский счет. Swapin делает эти шаги за вас.

Единственный шаг, который вам нужно сделать, это ознакомиться с инновационными решениями на сайте Swapin или запросить оплату в криптовалюте при следующей покупке недвижимости в RE/MAX.