Рынок недвижимости Китая переживает не лучшие времена, а все прежние попытки справиться с ситуацией не работают. Поэтому правительство идет на решительные меры.

Правительство Китая готово выделить 3,57 трлн юаней (501 млрд долларов), чтобы наконец «реанимировать» местный рынок недвижимости. Это должно помочь с учетом того, что для разморозки всех застопорившихся проектов нужно гораздо меньше финансов — от 700 млрд до 2 трлн юаней (таковы оценки S&P Global).

Все меры, которые власти принимали ранее, не сработали: ни снижение процентных ставок, ни наставления банков на предмет разумного спонсирования застройщиков, ни выделение специальных кредитов в размере 200 миллиардов юаней. 2 миллиона уже проданных домов до сих пор не достроены, а число бойкотов ипотечных кредитов только увеличивается. Словом, положение незавидное.

Как отметили аналитики S&P, преодолеть спад на рынке недвижимости Китая сейчас как никогда важно для экономики и социальной стабильности. Собственно поэтому, власти и идут на такие крупные финансовые затраты.