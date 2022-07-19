В Китае люди массово отказываются платить по ипотеке: почему так происходит и чем это грозит

Жители 22 городов Китая отказались выплачивать ипотечные кредиты — так резко они отреагировали на затяжное строительство объектов.

Всего с подобным протестом выступили покупатели 35 проектов, которые расположены в городах Чжэнчжоу, Чанша, Куньмин, Фучжоу и Яньчэн. Прекращение выплат по ипотеке несет за собой следующие риски: увеличение безнадежных долгов до $83 млрд. и ухудшение уже существующего кризиса на рынке недвижимости в Поднебесной. Об этом в исследовательском отчете пишут аналитики Citigroup Inc.

В то время как цены на жилье в Китае продолжают падать, ситуация на рынке остается довольно сложной: за последние 3 года затраты на покупку объектов жилой недвижимости на 15% превышали среднюю цену их продаж.

Усугубляет ситуацию то, что китайские банки за последние месяцы сократили кредитование застройщиков на треть. Впоследствии это может привести кредиторов к дефолтам со стороны покупателей жилья.

Среди банков в наиболее уязвимом положении — государственные кредиторы China Construction Bank, Postal Bank, ICBC. Также банковская отрасль может столкнуться с трудностями, если в стране будут вновь вводиться ограничения из-за COVID-19.