Истории квартир, рассказанные их заботливыми хозяевами, — это должно быть интересно, подумали мы, и сразу же приступили к поиску героев. И не важно, арендованная эта квартира, или купленная — главное, чтобы относились к ней как к своему любимому дому. Первую такую историю в нашей новой рубрике — читайте далее.

Своей историей с нами поделилась Паулина, которая арендует квартиру в столице Бельгии вместе со своим парнем и делится красивыми фото интерьера в Инстаграм . Она рассказала нам, как они нашли свою квартиру, как обустраивают там быт и какие элементы дизайна любят привносить в свой интерьер.

Про поиск квартиры

— Мне 26 лет, я работаю SMM-специалистом на фрилансе. Я живу в Брюсселе вместе со своим парнем и собакой.

Я арендую жилье уже давно, но конкретно эту квартиру в бельгийской столице мы нашли 2 года назад. До этого мы 6 лет жили в Генте — собственно, там и пережидали пандемию.

Изначально мы сомневались, что выбрать: Гент или Брюссель. Мы посмотрели 20 квартир в Генте, которые нам вообще не понравились, затем увидели две квартиры в Брюсселе — и это было бинго! В целом, мы были готовы к новому городу.

Нам понадобилось 3 месяца, чтобы определиться с квартирой. У нас был список с большим количеством пожеланий, но мы были открыты к предложениям. Мы очень хотели деревянные полы, открытое пространство и 2 отдельных помещения, так как мы оба работаем из дома.

Что забавно, при первом просмотре мы отмели вариант квартиры, в которой живем сейчас, так как предыдущий владелец загромоздил ее высокими шкафами. Через неделю мы поехали на повторный осмотр, и квартира все еще была свободна.

Про расположение и стоимость аренды

— Мы живем не в центре Брюсселя, а в красивом районе под названием Сен-Жиль. Люди здесь очень открытые и дружелюбные. Мы любим жить в большом городе, потому что здесь всегда есть чем заняться. Но также нам нравится проводить спокойные вечера в нашей гостиной с проектором за просмотром фильма.

Наша квартира находится не в новом здании, оно было построено в 40-х годах, поэтому это место настолько очаровательно и аутентично. Когда мы заехали в эту квартиру, она уже была отремонтирована.

До заселения у нас был месяц, чтобы позаботиться об электричестве, воде, газе и прочих нюансах, но все прошло довольно гладко. У нас был целый документ о том, как подготовиться к большому дню переезда.

За аренду сейчас мы платим 1200 евро в месяц, включая коммунальные расходы.

Про планировку и любовь к дизайну интерьера

— Нынешние апартаменты нам очень нравятся и сильно превосходят по всем параметрам те места, где мы жили раньше.

Площадь нашей квартиры — 92 квадратных метра. В ней есть 3 комнаты (одна спальня и два кабинета), ванная, кухня и большая гостиная. Красивые деревянные полы, о которых мы так мечтали, тоже включены. Деревянные балки в сочетании с нашим красочным дизайном делают это место абсолютно прекрасным. А еще, у нас есть доступ к крыше, что является большим бонусом.

Дизайн интерьера — это то, что нас волнует и чему мы уделяем много внимания. Нам нравится интегрировать в пространство несколько ярких элементов, привлекающих внимание, и в соответствии с этим оформлять остальную часть квартиры. Мы любим немного эклектичный стиль, но в то же время он должен быть спокойным. Также мы обожаем дополнять нашу квартиру предметами искусства, особенно, подаренными друзьями и семьей.

Кстати, дизайн не обязательно должен быть дорогим. Мы покупаем много секонд-хенда и винтажных предметов интерьера, что только добавляет нашей квартире шарма.

Про интересные истории и ближайшие планы

— Есть одна загадочная история, связанная с нашей квартирой. В начале аренды у нас в углу ванной комнаты скапливался какой-то странный песок. Каждый вечер мы его убирали, и каждое утро он снова появлялся. Мы даже попали на местное радио с этой историей, потому что не знали, откуда он берется. В конце концов, это случайно прекратилось, и с тех пор больше никогда не повторялось.

Что касается планов, сейчас я очень хочу придать спальне больше характера и индивидуальности, может быть, покрасить ее в особый цвет. К сожалению, мы не можем видоизменять ванную и кухню, поэтому держим эти мысли в уме для нашей квартиры, которую мы купим в будущем.