Расположенная на берегу бескрайнего океана Португалия знаменита своей природой, мягким климатом и потрясающей исторической архитектурой. Даже во время пандемии множество иностранцев остаются заинтересованными в местном рынке недвижимости.

Почему покупка недвижимости в Португалии — отличное решение? Как купить здесь жилье? Какие цены на объекты недвижимости в Алгарви? Интервью Алены Мартыненко с Сашей Шарпли, консультантом по продажам Ideal Homes Portugal.

О компании Ideal Homes Portugal

Отмеченное множеством наград агентство Ideal Homes International в Алгарви было основано более 35 лет назад и предоставляет комплексный набор услуг в сфере недвижимости. Эксперты компании проконсультируют вас по поводу лучших локаций для инвестирования в Алгарви, проживания в Португалии, налогов, финансовой помощи от собственного ипотечного брокера агентства, а также услуг по управлению и аренде недвижимости.

Как отметила Саша, Ideal Homes — уникальная компания. Клиенты могут получить в агентстве буквально все, что угодно. Многие хотят, чтобы процесс покупки недвижимости прошел максимально комфортно. Команда Ideal Homes помогает своим клиентам сделать правильный выбор в зависимости от их предпочтений, проводя презентации, zoom-встречи, виртуальные туры и многое другое. Компания располагает обширной информацией, собранной в электронные таблицы, где наглядно отражены все виды дохода от аренды и рост капитала. Конечно, клиентам предоставляют юридическую поддержку, помогают получить ипотечный кредит в банке, подобрать мебель и поддерживают на каждом этапе процесса.

Во время пандемии агентству пришлось изменить привычный рабочий уклад, что принесло свои плоды.

Один из самых развитых регионов Португалии — Алгарви

Португалия — страна первого мира, не самая богатая страна Европейского Союза, но и не самая бедная. Здесь есть все, что нужно для хорошей жизни.

Ideal Homes специализируется на недвижимости в Алгарви — на южном побережье, где находятся около 200 прекрасных пляжей. Здесь тепло, но не так жарко, как, например, в Испании. Климат здесь довольно мягкий.

В Алгарви расположен международный аэропорт Фару, сюда приезжает множество отдыхающих, есть поля для гольфа, потрясающие рестораны, обилие морепродуктов и очень много развлечений. Более того, здесь крайне низкий уровень преступности: местные женщины чувствуют себя в полной безопасности.

Это очень популярный регион. Сюда приезжают за расслабленной атмосферой. Португальцы очень легки в общении и рады туристам. Многие из них говорят по-английски, и, общаясь с ними, вы можете оставаться собой.

Благодаря этому Алгарви считается идеальным местом для отдыха. Все современные здания построены на совесть в соответствии всем стандартам ЕС. Большая часть бюджета идет на закупку материалов.

Посещение Португалии во время пандемии COVID-19

Из-за пандемии нужно следовать определенным правилам. Нельзя появляться вне дома без маски: в супермаркетах, магазинах, ресторанах и т.д.

Активно проходит программа вакцинации против COVID-19. Пандемия — временное явление. Мы надеемся, что во второй половине этого года путешествовать, передвигаться по стране, как и многое другое будет легче.

В начале следующего года все более-менее вернется на круги своя, предполагает Саша.

Въезжая в страну, иностранные граждане должны предъявить отрицательный тест или цифровой COVID-паспорт.

Инвестиции в недвижимость

Инвестиции стекаются сюда со всего мира. Агентство Ideal Homes сотрудничает в основном с иностранными клиентами. Многие приезжают из США, Великобритании, арабских стран и Скандинавии.

Цены на недвижимость

Цены на недвижимость в Португалии довольно высоки, ведь она пользуется спросом. Роскошная квартира с двумя спальнями обойдется примерно в 400,000 евро. Хорошая вилла стоит 600,000-700,000 евро. Верхний лимит цены неограничен: все зависит от местоположения, открывающегося из окна вида и других факторов. Конечно, за городом цены ниже.

70% покупателей ищут элитные городские апартаменты с двумя или тремя спальнями недалеко от пляжа. Средняя цена таких квартир — 500,000 долларов.

Алгарви очень разный. Каждый район Алгарви по-своему уникален. В этом регионе каждый сможет найти что-то свое: как молодежь, так и пожилые люди.

Процесс покупки недвижимости в Португалии

Помимо прочего, Португалия привлекательна тем, что здесь очень легко купить недвижимость. Процесс покупки одинаков для всех. Как и все налоги, которые зависят лишь от цены недвижимости, а не от гражданства клиента.

Вот, что потребуется для покупки жилья:

выбрать объект недвижимости;

провести переговоры с продавцом;

проконсультироваться с юристом;

забронировать желаемый объект;

адвокат соберет необходимые документы и подтвердит, что с объектом все в порядке;

с помощью юриста подготовить договор и прописать все условия;

подписать договор;

внести предоплату;

приехать в Португалию для встречи с нотариусом (или оформить доверенность на адвоката, если нет возможности присутствовать лично);

получить документы на недвижимость на ваше имя.

Теперь жилье принадлежит вам!

В любом контракте в Португалии прописаны следующие условия:

Если вы прерываете сделку, предоплата не возвращается; Если продавец прерывает сделку, он должен вернуть вам предоплату в двойном размере.

Все банки в Португалии имеют право выдавать ипотечные кредиты на покупку недвижимости. Процесс одинаков как для португальцев, так и для иностранцев. Требования отличаются лишь для тех, кто получает доход за пределами страны. Но банк выдаст ипотеку только на 80% от стоимости недвижимости.

Налоги

В Португалии нужно будет заплатить налог на передачу недвижимого имущества, который зависит от цены объекта. Также вам потребуется оплатить услуги адвоката, нотариуса и регистрационные сборы.

Например, если вы покупаете квартиру стоимостью 500,000 евро, все сборы составят около 7,5%. Налоги здесь невысоки. К тому же, за жилье стоимостью 500,000 евро нужно будет заплатить 500 евро за уборку, ежегодный налог на имущество, вывоз мусора и так далее. Коммунальные услуги в кондоминиумах обходятся в 1200 евро в год.

По сравнению с другими европейскими странами расходы в Португалии довольно небольшие.

Золотая виза

Современная программа по выдаче Золотой визы заканчивается в конце этого года. Но, покупая недвижимость в Португалии сейчас, все еще можно будет получить Золотую визу в соответствии с действующими правилами.

Для этого нужно оплатить стоимость жилья наличными от 500 000 евро. Более того, покупатель должен находится в Португалии минимум 7 дней в году, в общей сложности 14 дней во второй и третий год. Затем он сможет свободна перемещаться по Шенгенской зоне, Швейцарии и Ирландии.

А через 6 лет у него появится возможность получить португальский паспорт.

Объекты Ideal Homes