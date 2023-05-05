«Золотые визы» в последнее время находятся под усиленным контролем и давлением. Почему так происходит и чего ожидать в ближайшем будущем?

Погрузимся в контекст. После мирового финансового кризиса 2008 года как минимум 11 европейских стран пытались покрыть бюджетный дефицит с помощью программ «ВНЖ за инвестиции». Эти программы подразумевают следующее: инвесторы вкладывают средства в какие-то сферы страны, а взамен обычно получают возможность жить и работать в стране в течение трех-пяти лет, с перспективой получения гражданства в дальнейшем.

Важно сказать, что программы «золотых паспортов» без сомнений принесли деньги на европейские рынки недвижимости — около €3,5 млрд в год с 2016 по 2019 год, по данным Европейского парламента.

Но в последнее время наблюдается кризис концепции «Золотая виза». Во-первых, огромное давление на страны оказывает Евросоюз, который считает такие программы антидемократичными и настаивает на их отмене. «Европейские ценности не продаются», — заявил в прошлом году Дидье Рейндерс, комиссар ЕС по вопросам правосудия и потребителей.

Вторая причина кризиса — растущее недовольство и протесты местных жителей в этих странах по поводу стремительного роста цен на жилье — они связывают это именно с программой «ВНЖ за инвестиции». К примеры, в Афинах средние цены на жилье подскочили на 48% за последние пять лет, а в Дублине — на 130% с 2012 года.

При этом интересно, что рыночные данные говорят о том, что золотые визы оказывают незначительное влияние на стоимость недвижимости. Как пример: недвижимость, купленная по португальской программе, составляет примерно 0,3% от 300,000 ежегодных сделок с недвижимостью в стране. «Этого недостаточно, чтобы на что-то повлиять», — говорят эксперты.

Как бы то ни было, вот что мы имеем на сегодня: Ирландия закрыла свою программу 15 февраля; Греция заявила, что удвоит порог инвестиций до €500,000 в нескольких ключевых городах, включая Афины; португальскую программу тоже грозятся вскоре отменить, но здесь еще можно успеть подать документы.

Люди же, работающие с программами, считают, что любая обратная реакция будет временной. Их аргумент — страны по всему миру заинтересованы в привлечении квалифицированных и богатых иммигрантов, готовых финансировать новые предприятия.