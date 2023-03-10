«Можно пешком дойти до моря и супермаркета». Подборка домов на Северном Кипре стоимостью от €106,000

Рынок недвижимости Северного Кипра буквально «кипит» от растущего спроса и большого количества иностранных инвесторов. По словам экспертов, найти дешевые варианты недвижимости не так-то просто. Именно поэтому мы подготовили подборку домов на Северном Кипре стоимостью от €106,000.

Вилла с тремя спальнями за €169,648

Вилла 3 спальни Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра € 165,656 2 ванных комнат 180 м²

В деревене Агридаки выставлена на продажу вилла общей площадью 180 кв.м. Этот населенный пункт расположен в 1 км к востоку от Ларнаки-тис-Лапиту, который относится к Киренейскому району.

Дом расположен практически у подножия гор — с террасы открывается отличный вид. Земельный участок, на котором построена вилла, облагорожен — посажены деревья, декоративные деревья, есть газон. Рядом с домом есть собственный открытый бассейн.

Планировка коттеджа включает три спальни, гостиную, кухню и две ванные комнаты. Также есть две террасы. В доме сделан ремонт, установлена встроенная мебель, на кухне есть вся необходимая бытовая техника. Единственное, что нужно будет докупить будущему собственнику — это мебель.

Вилла площадью 160 кв.м. за €141,467

Вилла 3 спальни Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра € 138,139 3 ванных комнат 160 м²

В деревне Василия в Киринейском районе выставлена на продажу вилла общей площадью 160 кв.м. Новостройка представляет собой двухэтажный дом, где уже сделан ремонт и есть встроенная мебель. Дом практически готов к заселению — осталось лишь докупить недостающую мебель и бытовую технику.

Дом расположен совсем не далеко от горной цепи — с террасы открывается отличный вид. Планировка включает три спальни, гостиную, кухню, гардеробную комнату, три ванные комнаты. На первом этаже в гостиной установлен камин, а на второй этаж ведет красивая мраморная лестница.

Таунхаус с двумя спальнями за €135,809

Вилла 2 спальни Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра € 132,613 3 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²

В деревне Гирна, всего в 200 метрах от моря, выставлены на продажу таунхасы в небольшом коттеджном поселке. Дом общей площадью 120 кв.м. можно купить за €135,809, и он состоит из двух спален, двух ванных комнат и гостиной, совмещенной с кухней. В планировку дома также входит гараж, но если он не нужен будущему покупателю, то это помещение можно переоборудовать в еще одну спальню.

Таунхаус практически готов к проживанию — останется лишь докупить недостающую мебель и бытовую технику. Застройщик обещает современный дизайн оформления домов, глянцевую кухню, керамическую плитку на полу на первом этаже и паркет в спальнях, плюс камин в гостиной.

По словам продавца, от дома можно пешком дойти до до супермаркета, пляжа, 5-звездочного отеля и главной дороги.

Вилла площадью 110 кв.м. за €106,383

Вилла 2 спальни Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра € 103,880 2 ванных комнат 110 м²

В деревне Agios Epiktitos в Киренейском районе выставлена на продажу только что построенная вилла общей площадью 110 кв.м. Планировка включает две спальни, две ванные комнаты и гостиную с кухней. В доме уже сделан ремонт, осталось только купить необходимую бытовую технику и мебель.

С террасы открывается вид на море, до пляжа можно дойти пешком.

Дом с тремя спальнями за €133,545

Вилла 3 спальни Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра € 130,403 1 ванных комнат

В городе Каравас выставлен на продажу двухэтажный дом с собственным участком. Это не новостройка — по фотографиям видно, что здесь уже кто-то жил. Описание в объявлении максимально лаконично: в доме есть три спальни, одна ванная комната. Судя по фотографиям, еще есть гостиная с кухней. В гостиной есть камин и выход на террасу. Рядом с домом есть большой собственный бассейн.

Оформление комнат довольно простое, но здесь есть все, что необходимо для жизни: и мебель, и бытовая техника, и даже небольшие элементы декора, которые делают этот коттедж более уютным.