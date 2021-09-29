29 и 30 октября 2021 г. состоится 11-я Международная выставка зарубежной недвижимости MPIRES на территории крупнейшего выставочного центра России — Экспоцентр на Красной Пресне (Москва).

На выставке MPIRES традиционно будут представлены все разновидности зарубежной недвижимости: квартиры и особняки на любой кошелек, виллы и поместья, курортные студии, элитные квартиры и участки, жилая и коммерческая недвижимость, инвестиционные проекты и многое другое.

На выставке будут представлены более 100,000 объектов недвижимости от зарубежных застройщиков и компаний. Также в рамках выставки состоится деловая программа, открытая для посетителей, и организованная совместно с крупнейшим порталом зарубежной недвижимости — Prian.ru. В рамках деловой программы будут обсуждаться наиболее актуальные вопросы рынка зарубежной недвижимости, включая вопросы получения ВНЖ за границей.

Выставка традиционно проводится при поддержке Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации.

Получить подробную информацию, а также оформить билет можно на официальном сайте выставки.