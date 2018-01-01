Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл Hartland II Villas с международной школой и зелеными зонами, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 5,695,734
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О комплексе
Предлагаются виллы с парковочными местами, собственными бассейнами и садами.
Резиденция располагает большими зелеными зонами и лагунами, международной школой, торговым центром.
Окончание строительства - декабрь 2025 года.Расположение и объекты поблизости
- Международный аэропорт Дубай - 12 минут
- Бизнес Бэй - 12 минут
- Дубай Молл - 15 минут
- Бурдж Халифа - 15 минут
- Даунтаун Дубай - 15 минут
- Пальма Джумейра - 25 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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