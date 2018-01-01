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  4. Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл Hartland II Villas с международной школой и зелеными зонами, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл Hartland II Villas с международной школой и зелеными зонами, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 5,695,734
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Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл Hartland II Villas с международной школой и зелеными зонами, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются виллы с парковочными местами, собственными бассейнами и садами.

Резиденция располагает большими зелеными зонами и лагунами, международной школой, торговым центром.

Окончание строительства - декабрь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай - 12 минут
  • Бизнес Бэй - 12 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 15 минут
  • Пальма Джумейра - 25 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл Hartland II Villas с международной школой и зелеными зонами, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 5,695,734
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Жилой комплекс ASAYEL в Madinat Jumeirah Living - 1Bedroom
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Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Основные моменты; - Комплекс оснащен новейшими удобствами - Расположен в Madinat JL - Предлагает вдохновляющие виды на окружающие ландшафты - Курортная жизнь с очарованием старого города Удобства и услуги; - 1 спальня - 1 ванна - Без мебели - Размер: 816 кв. футов/76 кв.м - Вид на бассейн - Прачечная комната - Открытая кухня - Площадка для барбекю - Бассейн - Спортзал - Рестораны и торговые точки - Медицинский центр - Детские игры - Парк и зона отдыха - Ресторан и кафе - Беговая и велосипедная дорожка - Комната спа и сауны - Водные активности - Магазины и супермаркеты - Место для йоги и медитации - Фитнес клуб - Школа и институт

Месторасположение:

- 10 мин до пляжа
- 15-20 мин до Дубай Марины и Пальм Джумейры
- 15-20 мин до Дубай Молл и Бурдж Кхалифы
- 15 мин до Эмирейтс Молл

 
Многоквартирный жилой дом 3BR | Bayshore | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам апартаменты с 3 спальнями, расположенные в гавани Дубай-Крик, известной как Bayshore от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1485 кв.
  • Льняная комната
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Автостоянка
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Спортивный корт
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Рестораны и магазины
  • Спа и Сауна
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка

Расположение рядом;

  • Бурдж Халифа – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Башня Дубай Крик – 05 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут
  • Дубай Молл – 15 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом Studio | North43 | JVC
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить однокомнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как North43 Naseeb Group.

Основные моменты;

  • Полностью меблированные и обслуживаемые апартаменты
  • Оборудованный тренажерный зал для жителей
  • Несколько спортивных мероприятий будут легко доступны, такие как Jumeirah Golf Estates Golf & Country Club

Удобства и удобства;

  • Studio
  • 1 ванна
  • Полностью меблирована
  • BUA; 468 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • 24/7 Безопасность
  • консьерж
  • уборка
  • Музыкальная комната
  • Игровая комната отдыха
  • Учебно-конференц-зал
  • Wi-Fi соединение во всех общественных местах
  • Досуг и семейная зона
  • Спортивный корт
  • Детская игровая площадка
  • Пешеходные тропы
  • Район барбекю
  • Вид сообщества
  • Пышные зеленые парки
  • мечеть
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Парковочные места

Соседство поблизости;

  • JVT – 2,2 км
  • Высоты Победы – 2,2 км
  • Источники – 2,2 км
  • Спорт Сити – 2,7 км

 Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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