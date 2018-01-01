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  4. Жилой комплекс Виллы и таунхаусы Victoria в экологически чистом районе с водоемами, парками, спортивными площадками, Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Виллы и таунхаусы Victoria в экологически чистом районе с водоемами, парками, спортивными площадками, Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 386,000
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Жилой комплекс Виллы и таунхаусы Victoria в экологически чистом районе с водоемами, парками, спортивными площадками, Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Комьюнити Victoria – это жилой проект, располагается на отдаленной от городской суеты территории Dubailand, в районе Damac Hills 2.

Проект представляет собой комфортабельные виллы с 3-4 спальнями и таунхаусы от 1-6 спальнями. Внешний фасад жилых объектов выполнен в современном стиле, а во внутренней отделке интерьеров использованы теплые пастельные тона.

Удобства и оснащение в доме

К услугам жильцов комплекса также предоставляются общие удобства территории: озера и парки, волейбольные, баскетбольные площадки, теннисные корты, сад бабочек, общественный амфитеатр, кинотеатры, беговые и велосипедные дорожки, пляжная зона отдыха, ферма с животными, служба охраны.

Преимущества

Район Damac Hills 2 подходит для проживания людей, ценящих экологическую привлекательность территории, спокойствие и быстрый доступ к инфраструктурным объектам.

Средний показатель ROI на виллы и таунхаусы по району Damac Hills 2 составляет 5%, покупка жилья в комьюнити Victoria может стать выгодным вложением для инвестора.

Расположение и объекты поблизости

Территория, на которой располагается комплекс, представляет собой район с искусственными водоемами, парковыми зонами, спортивными площадками и инфраструктурными объектами. В 5 минутах езды от комплекса находится общественный центр, где расположены супермаркет Carrefour, рестораны Nay Oxygen Cafe & Restaurant, Dough Me Nation и Altoot Alabyad Truck Food.

Общественный транспорт в Damac Hills 2 пока не развит, поэтому жильцам предлагается пользоваться личным автомобилем или услугами такси.

Дорога до крупных торговых центров от вилл Victoria составит около 30 минут. За это время можно доехать до Dubai Outlet Mall, Cityland Mall или LuLu Hypermarket. Также, в получасе езды от комьюнити находятся развлекательные объекты, такие как:

  • поле для гольфа Trump International Golf Club;
  • стадион Dubai Rugby Sevens;
  • поло и конный клубы Plantation Equestrian and Polo Club;
  • развлекательный городок Global Village;
  • крытый парк с аттракционами IMG Worlds of Adventure.

До Downtown Dubai с основными достопримечательностями дорога от комьюнити составляет около 35 минут, до аэропортов DXB и Al Maktoum – 40 минут, а до ближайших пляжей ехать придется около 45 минут.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от € 386,000
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В комплексе 587 апартаментов, включая 116 студий, 436 двухкомнатных и 35 трехкомнатных квартир. Все апартаменты имеют элегантную отделку и современный интерьер.

Есть возможность получить скидку 5-28%.

План оплаты: 30/70

  • ‌3% - бронирование
  • ‌7% + 4% DLD + 1408$ - в течение 14 дней
  • ‌5% - в течение 60 дней с даты брони
  • ‌5% - в течение 120 дней с даты брони
  • ‌5% - в течение 210 дней с даты брони
  • ‌5% - в течение 300 дней с даты брони
  • ‌70% - при сдаче.
Расположение и объекты поблизости

Расстояние до некоторых популярных мест:

  • Международный аэропорт Дубая - 9 минут
  • ТЦ WAFI MALL - 5 минут
  • Downtown Dubai / Dubai Mall- 10 минут
  • Business Bay / DIFC - 10 минут
  • Festival City / IKEA - 8 минут
  • Bluewaters - 23 минуты
  • Palazzo Versace Hotel - 7 минут
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Этот проект ведётся в сотрудничестве с швейцарским ювелирным брендом, который отвечает за дизайн помещений.

Квартиры обустроены зелёными террасами, а по сторонам здания планируются висячие сады.

На территории комплекса есть искусственный пляж, четыре бассейна, детская площадка, тренажёрный зал, спа, кафе и рестораны.

Застройщик предлагает рассрочку на 5 лет.

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс расположен рядом с Sheikh Zayed Road, в 10 минутах езды на машине от Даунтауна и от пляжа. Здание находится рядом со входом в Safa Park — парк площадью около 64 гектаров. Окна квартир выходят как на город, так и на Дубайский канал и Персидский залив.
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Для покупки доступны 4 студии. Комплекс состоит из двух башен, которые соединены 5-этажным переходом, и включает 417 квартир и 12 коммерческих помещений на 1 этаже. Резиденция располагает бассейном, фитнес-залом, теннисным кортом, кортом для сквоша, беговыми дорожками на открытом воздухе, бильярдной и видеонаблюдением.

Преимущества

Все студии сданы в аренду долгосрочным арендаторам, доходность 6 - 7%.

Годовой арендный доход - 10 900 – 13 068 долларов США.

Расположение и объекты поблизости

Дубай Марина - один из самых оживленных и престижных районов города. Это гавань для яхт, где швартуются самые роскошные суда, а рядом находятся высокие небоскребы. Это роскошная жилая часть Дубая с многочисленными небоскребами, отелями и ресторанами. Дубай Марина является одним из самых маленьких районов в Дубае, но при этом самым населенным и застроенным.

Недвижимость находится в непосредственной близости от супермаркета, кафе и ресторанов и гавани:

  • в 6 минутах езды от пляжа Marina Beach и крупного торгового центра Dubai Marina Mall на набережной
  • в 10 минутах езды Пальмы Джумейра
  • в 20 минутах езды от Бурдж Халифы
  • в 24 минутах от финансового центра Дубая
  • в 27 минутах от аэропорта
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